Dha Yurt Bülteni - 16

Bakan Arslan: Tüm derdimiz çift başlı yönetim olmasın (3)



BAKAN ÇİÇEK DAĞITTI



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze Kent Meydanı'nda Ak Parti Gebze İlçe Başkanlığı'nın standını ziyaret etti. Bakan Arslan referandum la ilgili çalışma yapan partili gençlere teşekkür ederek, 'evet' yazılarının asılı olduğu kaleye şut çekti. Bakan Arslan daha sonra Kent Meydanı'nda vatandaşlara çiçek dağıtarak, sohbet etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bakanın standı ziyaret etmesi



-Bakanın şut çekmesi



-Bakanın çiçek dağıtması



Haber: Haluk TURGUT / KOCAELİ,



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El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis'e getirildi



SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3, çatışma sonucu ise 2 yaralı tedavi için Kilis'e getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 3 sivil olay yerinde yaralandı. Yaralanan Suriyeliler Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 3 yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.



Aynı bölge kırsalında ise Özgür Suriye Ordusu'nun 2 askeri de çatışmalarda yaralandı. Yaralı Özgür Suriye Ordusu askerleri de Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hastane



-Ambulansların gelişi



-Yaralıların sedye ile taşınması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



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Maliye Bakanı Ağbal: Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı







MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılının 2016'dan daha iyi olacağını öne sürerek, "Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak" dedi.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Polat Erzurum Resort Hotel'de düzenlenen vergi rekortmenleri ödül törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, katıldı. Törende konuşan Maliye Bakanı Ağbal, Cazibe Merkezleri programı sayesinde başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt ve Gümüşhan'nin üretim ve ihratacat merkezi olacaklarını savundu. 16 Nisan'dan sonra da yapılacak başvurularla ilgili Kalkınma Bankası'ndan gerekli yatırım kararlarını çıkaracaklarını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:



"Hükümet olarak ekonomi ile ilgili bugüne kadar son 7 aydır ardı ardına önemli kararlara imza attık. Ekonomimizde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan bir karamsallık havası vardı. 2016 Ağustos ayından bu tarafa ardı ardına ekonomiyi canlandıracak kararları bir bir aldık. Gerek kredi, kredi fonu, gerek KOSGEB, vergi indirimleri teşvikleri ve yapılandırmalar üzerinde ayrı ayrı çalışıldı ve yatırım, üretim, ihracatı destekleyecek bir çok kararır aldık. Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. İstanbul'da insanlar yavaş yavaş yatırım ve üretim kararlarını daha rahat alacak noktaya geldiler. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak. 2017 yılı, 2016'dan daha iyi bir yıl olacak. İnşalah hep beraber 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıların ve etrafımızda oynanan bütün oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı."



Vergi rekortmenlerinin ödül gecesine bakanlarla birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, MHP Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, merkez ilçe belediye başkanları, işadamları katıldı.



Haber: Zafer KUMRU/ ERZURUM, -



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Bitlis'te 4 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi







BİTLİS'e bağlı 4 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, gece yarıısndan itibaren merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Aşağı Balcılar ve Yukarı Balcılar köyleri ile bağlı mezra ve mahallelerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtilerek şöyle denildi:



"İlimiz Bitlis Merkez Köyü Aşağıölek Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Yukarıölek Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Yukarıbalcılar Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Aşağıbalcılar Köyü bütün mahalle ve mezralarında Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 00: 00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



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Yemekten zehirenen Suriyeli aile hastanelik oldu



Adana'da yedikleri yemekten zehirlenen Suriyeli aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Ülkelerindeki iş savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen 3 çocuklu Suriyeli aile, merkez Seyhan ilçesinin Döşeme mahallesi 60036 sokaktaki 2 katlı eve yerleşti. Yaklaşık 3 yıldan beri kiracı oldukları evde yaşayan aile akşam yemeği için sofraya oturdu. Anne Amine Mahmud'un pişirdiği yemekten yiyen 3 çocuk, baba Ahmet Almansur zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma başlayan çocuklarına evde bulunan ilaçları içiren anne, durumlarını düzeltmeye çalıştı. Bir süre sonra rahatsızlıkları artan Suriyeli aile komşularından yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Almansur ile ismi öğrenilemelen bir çocuk acil olarak hastaneye sevk edildi. Anne Amine Mahmud ile 2 yaşlarındaki oğlu ile 4 yaşındaki kızları da ikinci ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Suriyeli aile hayati tehlikeyi atlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sokaktaki ambulansın görüntüsü



Ambulansta yatan anne ve çocuklar



Ambulansın ayrılması



Mahalle sakini bir çocuğun olayı anlatması



Zehirlendiklerini fark eden ailenin içtiği evdeki ilaçlar



Polis ekibinin sokağa girmesi



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, DHA