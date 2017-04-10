Dha Yurt Bülteni - 16
Çavuşoğlu'dan, Tillerson'a Suriye telefonu (2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki referandum çalışmalarının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü.
Çavuşoğlu'dan, Tillerson'a Suriye telefonu (2)
BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki referandum çalışmalarının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Bir giyim mağazasına girerek Rus mevkidaşını arayan Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesi saat 18.15'de başladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede, Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Çavuşoğlu detay
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA -DHA)
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CHP'li Çiçek: Yüzde 10 gizli 'hayırcı' var
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kararsız gibi görünen yüzde 10'a yaklaşan vatandaşlarımızın gizli 'hayırcı' olduğuna inanıyorum" dedi.
CHP'li Çiçek, partisinin Karabük İl Başkanlığı ziyaretindeki açıklamasında Ergenekon ve Balyoz davaları başladığında Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Adalet Bakanı olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:
"Şimdi duyuyoruz, işitiyoruz FETÖ ile CHP'yi aynı kareye getirmeye çalışıyor. Ben cezaevinden kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştum. 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' diye bir açıklaması olmuştu Karabük'te. Aynı ifade Bülent Arınç'a da aittir. Şimdi ona sormak istiyorum. Türkiye bağırsaklarını mı temizledi, yoksa FETÖ denen hain örgütün önünü mü açtı? Mutlaka hem şahsımızdan, hem bu kumpas davaları mağdurlarının ailelerinden, hem de Türk milletinden geçmişteki yanlış söylemleri nedeniyle bir özür borcu vardır."
'BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI?'
Şu anki sistemde yolsuzluğa karışan bir başbakan, bakan hakkında soruşturma açmak ve yüce divan olarak Anayasa Mahkemesi'ne sevk etmek için gerekli olan oy sayısının 276, yani 550'nin yarısı olduğunu hatırlatan Çiçek şöyle konuştu:
"Şimdi 50 milletvekili arttırarak 600 yapmayı hedefliyorlar. Peki bunun yarısı kaç eder? 300. Yine Şahin'e soruyorum bir hukukçu olarak. Niye 300 değil de 400 milletvekili istiyorsunuz? Ak Partililer cevap verin. Tasarı Meclise 1 ay geç geldi. MHP bunu 300'e indirmeye çalışırken Ak Parti niye 400'de ısrar etti. Hesap vermekten korktukları bir şey mi var? Biz olduğunu biliyoruz, mmillette biliyor, dünya da biliyor. Şimdi kumpas davalarında binlerce masum insan, asker, sivil mağdur edilirken bu ülkeyi km yönetiyor du? Silopi'de PKK'lı teröristler törenle karşılanırken, çadır mahkemeleri kurulurken Adalet Bakanı kimdi? Asker, polis operasyon izni isterken valilere 'sakın ha vermeyin, görmeyin, teröristler sokakları kazsınlar, şehirleri, kasabaları teslim alsınlar' diye göz yuman kimdi? Biz vatan savunmasında başarıyla görev yaparken, Zekeriya Öz bizi tutuklatırken, onun altına Mercedes'i tahsis eden ve 'temiz eller operasyonu yapıyor' diye şimdi yurt dışına kaçmış haine sahip çıkan kimdi? Bunların bir hesabı olmayacak mı? Türk yargısına hesap vermeyecekler mi?"
YÜZDE 10 GİZLİ HAYIRCI VAR
Referandum çalışmaları hakkında da açıklama yapan Çiçek, "'Bizim astığımız 'hayır' afişleri 5-6 saat sonra toplanıyor. Her taraf 'evet' afişleri ile dolu. 'Evet' çalışması yapan herkesin önü açılıyor, 'hayır' çalışması yapanlar her yerde tehdit ediliyor. Dolayısıyla vatandaşın anketçilere verdiği cevapların samimi olduğuna inanmıyorum. Kararsız gibi görünen yüzde 10'a yaklaşan vatandaşlarımızın gizli 'hayırcı' olduğuna inanıyorum. Bu kadar baskı ortamında anket çalışmalarına pek bilimsel bir değer biçmiyoruz. O yüzden de özel bir anket çalışması yapmıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Partililerden detay
-CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in açıklaması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -
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Beşiktaş şehidi emniyet müdürü mezarı başında anıldı
İSTANBUL Dolmabahçe'de geçen 10 Aralık'taki bombalı terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü 43 yaşındaki Vefa Karakurdu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük ve polis memurları, Kemer Mezarlığı'nda önce 1993'de şehit olan komiser Halis Çınar'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'na geçen polisler, Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürüyken şehit olan Vefa Karakurdu'nun mezarını ziyaret etti. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Karakurdu'nun mezarına Beşiktaş atkısı bırakıldı. 71 yaşındaki baba Erdal Karakurdu, oğlunun mezarı başında göz yaşlarına hakim olamadı. Kendiside emekli emniyet müdürü olan baba Erdal Karakurdu, oğlunu ve kendisini yalnız bırakmayan polis teşkilatına teşekkür etti.
Görüntü Dökümü:
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-Şehit Halis Çınar'ın mezarını ziyaret
-Şehit Vefa Karakurdu'nun mezarını ziyaret
-Çocuklarının mezarını öpmesi
-Dua edilmesi
-Mezara Beşiktaş atkısının bağlanması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)
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Kazayla kendini vuran Uzman Onbaşı, toprağa verildi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde tabancasını temizlerken kazayla kendini vurarak şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, bugün memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Beytüşşebap'ta silahını temizlerken şehit olan Karatut'un cenazesi uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan da karayolu ile Bafra İlçesi Sarıkaya Mahallesi'nde bulunan babasının evine getirildi. Türk bayrağına sarılı cenazenin araçtan indirilmesi sırasında baba Hasan Karatut ve anne Hülya Karatut gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Aslı ve Celalettin Karatut ise tabut başına güçlükle ayakta durabildi. Şehidin cenazesi babasının evinde okunan Kuran-ı Kerim ardından Balıklar Mahallesi Camii'ne getirildi.
Burada yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada ikindide kılınan cenaze namazından sonra Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Şehidin babasından detay
-Şehidin cenaze namazından detaylar
-Şehit cenazesinin taşınması
-Diğer detaylar
Haber-kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),
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Caddedeki çok sayıda ağacın kesilmesi tepki topladı
MANİSA'nın Salihli Belediyesi tarafından yapılan 'Prestij' projesi kapsamında Çınarlı Caddesi'ndeki çok sayıda tespih ağacı kesildi. Vatandaşların tepkisi üzerine açıklama yapan ilçe belediyesi, kesilen ağaçların yerine kent estetiğine uygun yeni ağaçların dikileceği açıkladı.
Çınarlı Caddesi'nde yürütülen 'Prestij' projesi kapsamında çok sayıda tespih ağacının kesilmesi tepki çekti. Sabah erken saatlerinden itibaren cadde üzerindeki onlarca tespih ağacı, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilmeye başlandı. Kesimi gören esnaf ve vatandaşlar, tepki gösterdi.
Vatandaşlardan Adnan Atmaca, en az 20 yıllık olan ağaçların kesilmesini eleştirerek, "Salihli Belediyesi'ni aradığımızda, ağaçların prestij caddesi çalışmaları kapsamında kesildiğini söylediler. Dünya'nın birçok bölgesinde projeler ağaçlara göre revize edilir. Ancak Salihli'de proje nedeniyle onlarca ağaç kesiliyor, bu çok üzücü bir durum" dedi.
Gelen tepkiler üzerine Salihli Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Atatürk Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşturulacağı prestij caddesi projesi kapsamında, ilk olarak elektrik telleri yer altına alınmıştı. Prestij çalışma kapsamında Salihli'nin önemli sorunlarından olan yağmur sularıyla, kanalizasyon sularının ayrılması için caddeye boydan boya menfezler döşenerek, caddenin tüm kaplaması (yol, kaldırım ve otoparklar) yenilendi. Proje sahası içerisinde kalan ağaçlar, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kaldırılarak, yerine proje bütünlüğü içinde planlanan ve şehir estetiği açısından daha güzel olan ağaçlar yer alacak. Cadde boyunca cep otoparkları yapılarak, esnafların ve vatandaşların yaşadığı park sorunu ortadan kaldırılacak. Atatürk ve Menderes Caddesinin kesiştiği alana kavşak yapılarak trafik akışının daha da hızlanması sağlanacak. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen prestij caddesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme, peyzaj ve üst yapı düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kesilen ağaçlardan görüntü
Adnan Atmaca'nın tepkisi
Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa),