Dha Yurt Bülteni-16

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde aile içi yaşanan tartışmada Niyazi B. gelini Leyla B. ve dünürü Ali Osman Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı.



Olay İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. 55 yaşındaki Niyazi B. oğlu İbrahim B. ve gelini Leyla B.'nin evine ziyarete geldi. Ziyaret esnasında iddiaya göre Leyla B. kayınpederi Niyazi B.'ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndüler. Evde bulunan silahını alıp iki saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekipleri Niyazi B.'yi silahıyla birlikte gözaltına aldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:



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-Olay yeri görüntüsü



-Yaralıların hastaneye getirilmesi



-Detaylar



Yavuz YILMAZ / İnegöl-BURSA,



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Alkol alıp pompalı tüfekle intihara kalkışan genci polis ikna etti



Konya'da alkol aldıktan sonra pompalı tüfeği alarak dışarı çıkan, polislerin ikna çabaları üzerine silahı çenesine dayayıp intihara kalkışan 30 yaşındaki Gökhan Küpcük, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından eylemine son verdi.



Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Aldülaziz Mahallesi Şikari Sokak'ta meydana geldi. Alkol aldıktan sonra kendisine ait pompalı tüfeği alıp dışarı çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökhan Küpcük'ü gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin silahı bırakma çağrılarına olumsuz yanıt veren Küpcük, tüfeği çenesine dayadı. Ara sıra tüfeği polislere ve çevresindekilere de doğrultan Küpcük, iki tane piknik tüpünü de sokak başlarına koyarak patlatacağını söylerek tehditler savurdu. Özel Harekat polisleri çelik kalkanları ile Küpcük'e yaklaşmaya çalıştı. Şüphelinin yanına giden bir komiser yardımcısı ile anne Dursun Küpcük kendisine hiç zarar verilmeyeceğini belirterek teslim olmasını istedi.



Gökhan Küpcük, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından tüfeği evine koyarak teslim oldu. Küpcük, daha sonra komiser yardımcısının elinden tuturak Asayiş Şube Müdürlüğü ek binasına gitti.



Cinayet, gasp, yaralama, tehdit gibi poliste çok sayıda kaydının olduğu belirtilen Gökhan Küpcük hakkında dün de tehdit suçundan işlem yapıldığı belirtildi.



Görüntü dökümü:



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Olay yeri detay



Polisin çevrede önlem alması



Şüphelinin ikna edilmesi



Özel Harekat Polislerinin gelmesi



Genel ve detaylar



Tolga YANIK / KONYA,



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Bakan Soylu: 6 ayda 1000 terörist etkisiz hale getirildi (4)



KADINLARIN SORULARINI YANITLADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadınlar Soruyor Trabzon Platformu'nca düzenlenen, 'Kadınlar soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevaplıyor' toplantısında soruları yanıtladı.



'HAYIR' DİYEN TÖRERİSTİR İDDİASINI CEVAP VERDİ



Necibe Soysal adlı bir katılımcının, 'Seçmenlerin teröristlerle aynı kefeye konulması hiç de hoş değil. 'Hayır diyenler teröristtir' ifadesi var mı?' şeklinde sorusuna yanıtlayan Bakan Soylu şunları söyledi:



"Türkiye'de bir tercihinden dolayı insanı terörist olarak nitelendirdiğimizi düşünmek ne kadar yanlış. Kimden duydunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bu sözü kimden duydunuz? Ben terörle mücadele ediyorum. Terörle mücadele ederken PKK'nın 'hayır' dediğini söylemem sizi incitiyor mu? Bu yeni sistem niçin geliyor biliyor musunuz? Bu dokunulmazlıklar, kendisini ayrı yere konumlayanlar ve 'bize kimse laf söyleyemez' diyenlere bu sistem, 'Hayır, herkes doğruyu söylerse herkese laf söylenebilir. Ama herkes yanlışı söylerse herkes de yanlışı söyleyebilir' diye bu sistem geliyor. Biz şunu kesinlikle reddederiz; bir tek kişi, söylenilen cümleyi söylediğimizi ispat etsin, biz de bununla ilgili, 'kusura bakmayın, biz bunu yapmışız' diyelim. Bu söz sadece sosyal medya ve Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden toplumda hiç de karşılığı olmayan ve doğru olmayan bir algıdır."



"KÜLLİYEN YALANDIR"



'Hayır' diyen teröristir söyleminin yalan olduğunu ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Ben Kılıçdaroğlu'nu CHP'lilere şikayet ediyorum. Bu adam şu anda sizi yanlış yöne sevk ediyor. Bu sistemle biz eğer sandalye hesabına düşersek terörü bitiremeyiz. Bunu gören PKK bugün, 'hayır' diyor. PKK'nın söylemine ve değirmenine bugün su taşıyor Kılıçdaroğlu. CHP'lilere diyorum ki, bu adama itibar etmeyin. Bunun terörizm ve teröristle bir alakası yok. Öyle bir savunma içerisinde olmam. PKK, FETÖ bugün 'hayır' diyor mu? Diyor. Biz Almanya'da mı, Hollanda'da mı Anayasa yapıyoruz da onlar bizim işimize karışıyor. Böyle bir sözü Türkiye'de kampanya içerisinde söylemiş olsaydı, Kılıçdaroğlu bir dönem kasetleri gelip meclis kürsüsünden okudu ya, her gün yaptığı televizyon programlarında, 'Bakın bu sözü söylüyor' derdi. Böyle bir şey külliyen yalandır. Külliyen yanlıştır ve bir sosyal medya üretmesidir. Böyle bir şey söz konusu değil."



Toplantının ardından Bakan Soylu özel uçakla İstanbul'a hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Bakan Soylu'nun konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/(TRABZON),=============================