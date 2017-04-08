Dha Yurt Bülteni - 16
CHP'li İnce, "Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır"CUMHURİYET Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Uşak'ta düzenlediği miting da vatandaştan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'Hayır' oyu isterken, "Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır.
CHP'li İnce, "Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır"
CUMHURİYET Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Uşak'ta düzenlediği miting da vatandaştan 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'Hayır' oyu isterken, "Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bir kişi devletin, milletin, ordunun, partinin ve yargının başı olursa, milletin temsilcisi olamaz. O olsa olsa partinin başı olur" dedi.
Afyonkarahisar'da halka seslendikten sonra Uşak'a gelirken, yolda seçim otobüsü arızalanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir saat gecikmeli geldiği Uşak'ta CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve Merkez İlçe Başkanı Sevinç Yazgan tarafından karşılandı. Yağmur altında bekleyen Uşaklı vatandaşlardan özür dileyen İnce, 42 gündür meydanlarda olduğunu, 45 ilde 80 miting yaptığını dile getirerek, ilk kez bugün aksama yaşadığını söyledi. Ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenen İnce, "Uşak 1926'da ilk şeker fabrikasının kurulduğu yerdir. Ne diyor Uşaklı Altın dişim kanamaz, bu anayasa bize yaramaz, ben evet diyeceğim diyorsan ver, ver ama kendi düşen ağlamaz.' Bunlar bu meydanlara gelip anayasanın şu maddelerini değiştiriyoruz evet deyin diyorlar mı, demiyorlar. Gelip kavga ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu '15 Temmuz akşamı neredeydin, neden tankın üzerine çıkmadın' diyorlar. Ey Tayyip Erdoğan, bu FETÖ devleti sararken, darbe hazırlığı yaparken sen misket mi oynuyordun? Bu FETÖ'cüleri devletin başına getirirken sen neredeydin. Ergenekon'da, Balyoz'da, kumpasta Atatürkçü subaylar içeriye alınırken sen o davanın savcısıyım diyordun. Memleketin başını belaya sokarken, FETÖ'cülere 17 üniversite kurarken, ne istediler de vermedik derken, parsel parsel memleketi satarken sen neredeydin?" dedi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İnce, "Sen bu dünyada esnafı vergiyle, memuru sürgünle tehdit ediyorsun sonuç almaya çalışıyorsun. Alamıyorsun da şimdi de ahretle mi tehdit ediyorsun. Sen ahretten haber mi alıyorsun, sana bilgimi geliyor, kimsiniz siz? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Yolda gelirken iki afiş dikkatimi çekti. İnsanda biraz utanma sıkılma olur. 'Ezan için evet', 'Tek bayrak için evet' diyor. Ayıp, ayıp. Hayır çıktığında minareden ezan yerine klasik müzik mi dinleyeceğiz? Hayır çıkınca çift bayrak mı olacak. Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız" diye konuştu.
"TEK ADAMIN LÜTFUNA DEĞİL, DİPLOMANIZIN GÜCÜNE GÜVENİN"
Uşak'a bir müjdeyle geldiğini ifade eden İnce, "Karahallı'dan Ayşe teyze, Banaz'dan Fahri amca, Eşme'den Fatma teyze, Ulubey'den Hasan amcaya müjdem var. Evet derseniz 18 yaşındaki torununuz milletvekili olacakmış. Gençler sizi kandırıyorlar. Ben size öğretmen abiniz olarak sesleniyorum. Tek adamın lütfuna değil, diplomanızın gücüne güvenin. Zenginin çocuğu milletvekili, fakirin çocuğu Cudi, Gabar ve Elbab'ta şehit olacak. Yok öyle yağma, hayır diyorum ben hayır" dedi.
"TAYYİP ERDOĞAN BİR FANİ, BUGÜN VAR YARIN YOK"
Cumhurbaşkanının bütün patileri bir masa etrafında toplayıp millete güven vermesi gerektiğini ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bir kişi devletin, milletin, ordunun, partinin ve yargının başı olursa, milletin temsilcisi olamaz. O olsa olsa partinin başı olur. Onun için partili Cumhurbaşkanına hayır diyoruz. Türkiye'de buna evet diyecekler kesin okumamıştır. Kuran'ı Kerim ilk emri Oku'dur. Evet demeyi düşünenlere sesleniyorum. Sen anayasa değişikliğini okudun mu da evet diyorsun. İnsanlar bunu okusa yüzde bir bile evet çıkmaz. Buna nasıl evet denir, Tek bir adam her şeyimiz olacak. Bütün yetkileri bir adama verirseniz, yarın büyük devletler, Amerika, Rusya ve Almanya, Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Tayyip Erdoğan bir fani, bugün var yarın yok. Yetki tek adamda olursa büyük devletler o tek adamın çocuğunda karısında ve kızında açık bularak sonra da gel bakayım buraya diyerek istediklerini tek tek yaptırır. Ama yetki mecliste olursa 550 kişiyi tehdit edemez. Onun için tek adama bu yetkiyi vermek 80 milyonu bir felakete sürüklemektir" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin 35 yıl önce gördüğü filmi yeniden yaşadığını ifade eden İnce, "1982'de yine anayasa için referandum a gittik. O günlerde Kenan Evren, 'Dış güçlerle işbirliği yapanlar hayır kampanyası açtı.' Diye açıklama yapmıştı. Filmi hatırladınız mı, işte aynı bugün ki film. Hayır diyenler dış güçlerle işbirliği yapıyormuş. Kenan Evren'le, Recep Tayyip Erdoğan mantık olarak aynı kişi. Birinin tankı, birinin Toması, birinin copu, diğerinin süngüsü, birinin kravatı, diğerinin apoleti var. Mantık aynı mantık. Biz dış güçlerin adamı falan değiliz. Biz milliyiz, hem de senin olmadığın kadar milliyiz. Sözde Hollanda ile kavga ediyorlar, bu numara. Ne kavga milliyetçi taban için, çünkü MHP tabanına söz geçiremedi. Ben o gençliğimde kavga ettiğim ülkücüleri alkışlıyorum. Onlar doğru yoldalar. Hepimiz söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyoruz" dedi.
"MECLİSTE OY KULLANAN MİLLETVEKİLLERİNİN HEPSİ FETÖ'CÜ"
AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanının bugün konuştuklarını, dünkülerle karşılaştırmak gerektiğini dile getiren İnce, elinde fotoğraf ve gazete haberlerini gösteren İnce, "Hüseyin Çelik, geçmişte 'Cemaat devlete sızmış, buna kargalar bile güler' diyor. Erdoğan, 'Papa haçlı zihniyetiyle bize saldırıyor' diyor. 2014'te Sarayda ilk ziyaretçisi Papa. 'Cemaat ne istedi de geri çevirdik' diyor. Sizi gidi FETÖ'cüler sizi. Hepsi burada. FETÖ'cü general, savcı, hakim, öğretmen, baklavacı, davulu ve zurnacı var, Bir tek FETÖ'cü milletvekili yok. İnandırıcı mı? Ben size FETÖ'cü milletvekillerini açıklayayım mı? Sandığa gittin açıkta oy kullanabilir misin yasak, oy gizli kullanılır milletvekilleri de kullanamaz. Mecliste neden kullandılar. Çünkü kendilerini ispat etmek zorundalar. Açıktan oy kullanan milletvekillerinin hepsi FETÖ'cüdür. Bu böyle bilinsin. Ey Uşaklı evet dersen Bilal oğlan, hayır dersen senin oğlan kazanır. Evet dersen tek adamın tahtı, hayır dersen bu milletin bahtı olur. Devlet memuru olup, buna evet demek için aklını peynir ekmekle yemek lazım. Evet dediğinizde bütün devlet memurlarının iş güvencesi ortadan kalkıyor. Canı ne zaman isterse görevinize son verebilir. Buna evet denmez. FETÖ'de bir zamanlar Ak Partiliydi. Bana bir şey olmaz demeyeceksin, hep birlikte önce bu memleketi düşüneceğiz" dedi.
Miting sonunda beyaz güvercin uçuran İnce Uşak'tan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Meydanı dolduran vatandaşlardan detay görüntüler
Muharrem İnce'nin konuşması
Muharrem İnce'nin beyaz güvercin uçurmasından görüntü
Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,
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İlhan Kesici: Böyle bir güç herkesi bozar
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici anayasa değişikliği ile tüm yetkilerin bir kişiye geçtiğini belirterek, "Böyle bir güç herkesi bozar. Bu kadar yetki evliyayı azdırır" dedi.
Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın İzmit'te bir otelde düzenlediği "2017 ve Sonrası Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler" konulu konferansa CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, Aydınlar Ocağı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İlhan Kesici yaptığı konuşmada, "TBMM'de şimdi 317 milletvekili var Ak Parti'nin. Sayın cumhurbaşkanımız evet çıkması halinde 17 sabahı partiye üye olacak herhalde. Hemen bir olağan üstü kongre tertip ve tanzim edecekler ve parti genel başkanı da olmuş olacak. Meclisin de sahibi o, devletin de sahibi o, başı o. Şimdi böyle bir güç herkesi bozar. Böyle bir gücü baba oğluna vermez, oğul babaya vermez. Ana kıza vermez, kız anasına vermez. Padişahlar yetkilerinin bir bölümünü veriyorlar. Mesela cumhurbaşkanına temsili bir yetki kalıyor. Başbakanların yetkileri dağılıyor, kanunla yetkileri bakanlara ve genel müdürlere veriliyor. Halbuki şimdi bütün yetkiler sadece tek bir kişiye geçiyor. Cumhurbaşkanına. Ben dedim ki biraz da muhafazakar terminolojide olan bir laf. Bu kadar yetki evliyayı azdırır. Evliya azar mı? Haşa. Bizim inancımıza göre öyle bir şey yok ama hadisenin kudretini göstermek bakımından böyle bir laf da var. Biz paranın çoğu da insanın yürüyüşünü değiştirdi denilmez mi? Adamın üzerinde bir şey yoktu yav yürüyüşü değişti derler" dedi.
DEVLETİN BAŞI O, HÜKÜMETİN BAŞI O
Mecliste kendilerine 18 maddelik anayasa kitapçığının dağıtıldığını söyleyen Keçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bize mecliste dağıttıkları anayasa dedikleri içerisinde 18 tane madde var. Onun tamamına tek bir madde demek lazım. Öbürleri ne? Hepsi birden 18. maddenin sonuna kadar bölümünde tamamında cumhurbaşkanına verilen yetkiler. Devletin başı o, hükümetin başı o, TSK'nın başı o, partinin başı o, bütün kamu üst düzey yöneticileri diyor bunun ne olduğu belli değil. Müsteşarlar mı? Genel müdürler mi? daire başkanları mı? büyükelçiler mi? aşağıya doğru in şube müdürleri mi? ne olduğu belli değil. Tamamını tayin eden o. Başka bir madde de bütçenin tamamını yapan o"
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KURULMASI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi vurmasına değinen Kesici, "Bugün Suriye'yi ABD vurdu. Suriye'nin bir yerlerini daha doğrusu. Bunun adı yeni bir dünya düzeninin kurulması. Biz bu işlerden hep ürkeriz. 1991 yılında baba Bush Körfez harbi olduğu sıralarda yeni bir deyim söyledi. Adı yeni dünya düzeni. Bu laf tedavülde çok kalmadı . Nedeni ise insanlar birden ürktüler. Dünya entelektüelleri özellikle kıta Avrupa'sının entelektüelleri, devlet adamları bu laftan ürktüler. Acaba bu neyin nesi? ABD'liler bu işlerde pratik insanlardır. Laf ürkütücü gelince tedavülden çektiler. Herhangi bir lafın telaffuzundan vazgeçilmesi demek o işten vazgeçildiği o işin unutulduğu anlamına gelmiyor. O iş yürüdü. En son hali bugün ki hali. İçinde bulunduğumuz durum yeni bir dünya düzeninin kurulmasıdır" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İlhan Kesici ve Sadettin Tantan'ın salona gelmesi
-İlhan Kesici'nin konuşması
-Salondan detaylar
Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),
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Emekli polis, yeğenini öldürdü, kocasını yaraladı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde emekli başkomiser Nurettin Çankaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle erkek kardeşinin kızı 35 yaşındaki Gönül Eryeğen'i öldürdü, eşi 44 yaşındaki Yunus Eryeğen'i ise ağır yaralandı.
Ece Mahallesi Uzun Çarşı'daki bir alışveriş merkezindeki olay, saat 21.30'da meydana geldi. Emekli başkomiser Nurettin Çankaya, alışveriş merkezinde karşılaştığı yeğeni Gönül Eryeğen ve Geşi Yunus Eryeğen'le henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nuretin Çankaya, yanında taşıdığı beylik tabancıyla yeğenine ve eşine peş peşe ateş etti. Çeşitli yerlerinden isabet alan çift için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Eryeğen çifti ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir çocuk annesi Gönül Eryeğen müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Yunus Eryeğen ise müdahaleden sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Nurettin Çankaya ise polis merkezine giderek silahıyla teslim oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden polis incelemesi
-Olay yerinde kan görüntü
-olay yerinden alışveriş poşetleri
-olay yerinden boş mermi kovan
-Olay yerinden genel
-Yaralı Yunus Eryiğen Afyon Devlet Hastanesine sevk edilirken
-Hayatını kaybeden Gönül Eryiğen fotoğraf
HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/SANDIKLI(Afyonkarahisar),
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