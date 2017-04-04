Dha Yurt Bülteni - 16

Genç'te çatışma: 1 korucu şehit, 4 güvenlik görevlisi yaralı



BİNGÖL'ün Genç İlçesi Güzeldere Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Çatışmada çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Genç İlçesi kırsalında kış üstlenmesinden çıkan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, bugün saat 19.00 sıralarında Güzeldere Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada güvenlik korucusu Mansur Solcan şehit olurken, 1 asker ile 3 güvenlik korucusu da hafif yaralandı. Çatışma sırasında çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Yaralı güvenlik görevlileri Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit güvenlik korucusu Mansur Solcan'ın naaşı da Bingöl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bingöl Devlet hastanesi acil servisi



-Yaşanan koşuşturma



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, -



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Şırnak şehitleri, törenle uğurlandı



ŞIRNAK yakınlarındaki Küpeli Dağı'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının, askerlerin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için akşam saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi.



Küpeli Dağı'nda yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.



Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, şehit askerlerin aileleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşları tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak, dualar edildi. Törenin ardından katafalktan alınarak omuzlarda ambulansa taşınan şehitlerin naaşları, memleketlerine gönderimek üzere helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Vali Ali ihsan Su ve beraberindekilerin alana gelmesi



-Şehit naaşlarının ambulanstan alınması



-Naaşların katafalka konulması



-Cenazelerin helikoptere taşınması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -



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Bitlis'te 5 PKK'lı ölü ele geçirildi (2)



ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ



Bitlis Valilği, Tatvan'ın Anadere bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bölgede öldürülen PKK'lı sayısının 6'ya ulaştığı belirtilerek şöyle denildi:



"03 Nisan 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde başlatılan Şehit J.Kd.Ütğm. Ömer Bozkurt operasyonunda 04 Nisan 2017 tarihinde BTÖ mensuplarının kış sığınağı tespit edilmiş olup, sığınağa yönelik icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde (6) BTÖ mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."



Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,



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Bitlis'te huzur uygulaması



BİTLİS'de 366 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli birimlerde görev yapan 62 ekip ve 366 personelle il ve ilçelerde asayiş uygulaması yaptı. Saat 18.00'de başlayıp 20.00'de biten uygulamada, kent merkezi ve ilçelerde umuma açık yerlerde kontroller yapıldı. İşyerlerinin evrakları kontrol edildi, çalışan ve müşterilerin Güvenlik Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamada 20.30 ile 22: 30 saatleri arasında da uygulama noktalarında araçlar ve yolcular kontrol edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Polis ekiplerinin emniyet önünden hareket etmeleri



-Çarşı merkezinde güvenlik önlemi alan ekiplerden detaylar



-Kıraathanelerde denetleme yapan ekipler



-Çarşıda kontrol yapan ekiplerden detaylar



-Detay görüntüler



-Araçların aranması



-Bagaj ve yolcuların üzerinde yapılan aramalardan detaylar



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -