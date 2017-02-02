Dha Yurt Bülteni - 16

Yol verme kavgasında bacaklarından vurdu



KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde yol verme nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi araçta bulunanların üzerine ateş ederek kaçtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.



Olay gece saatlerinde, Merkez Mahallesi Belediye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 GD 310 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emre Şentürk ile bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Emre Şentürk aracını yol kenarına çekti. Yanlarına yanaşan diğer araçtaki sürücü, Emre Şentürk, Atakan Delikanlı, Furkan Fatih Erdoğan ve Faruk Karadağ'ın bulunduğu araca doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar aracın arka koltuğunda oturan Furkan Fatih Erdoğan ve Faruk Karadağ'ın bacaklarına isabet etti. Ateş açan kimliği belirsiz sürücü ardından aracı ile olay yerinden kaçtı.



Sağ bacağından yaralanan Furkan Fatih Erdoğan ile sol bacağından yaralanan Faruk Karadağ 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, 2 kişiyi yaralayan saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Yaralı kişilerin hastaneye getirilmesi



-Hastaneden görüntü



Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),



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Muş merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı



MUŞ merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 4 mahrem imam ile meslekten ihraç edilen, aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 31 polis gözaltına alındı.



Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 28 Ocak tarihinde, Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 4 sözde mahrem imam ile Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 3 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 11 komiser, 14 polis memuru gözaltına alındı.



Mahrem imamların, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, örgütün haberleşme programı Bylock üzerinden polislere, "Askere direnmeyin, Meslektaşlarınızı saf dışı bırakınö talimatı verdikleri tespit edildi.



Toplam 35 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ,



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Av tüfeği ile market soydular



ESKİŞEHİR'de 2 kişi, girdikleri markette av tüfeği tehdit ettikleri kasiyerden bir miktar para alıp kaçtı.



Olay akşam saatlerinde Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Boyunlarındaki atkıyla yüzlerinin bir bölümü kapatan 2 kişiden biri paltosunun altına gizlediği av tüfeği ile tehdit ettiği kasiyerden 2 kasada bulunan bir miktar parayı aldı. 2 şüpheli daha sonra marketten çıkıp ara sokaklara doğru kaçtı. Polisler marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden ve çevrede yaptıkları araştırmada 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.







Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,



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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı Fehtullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in ablası Nardane S.'nin oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: TURGUTLU(Manisa),



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