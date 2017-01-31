Dha Yurt Bülteni - 16

CHP'li Akın'dan AK Partili Kurtulmuş'a eleştiri: "Bu güne kadar terörü önlemenize ne engel oldu?"
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, "Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin sesi çıkmayacak hale gelir" sözünü eleştirip, "Bu güne kadar terörü önlemenize ne engel oldu? Ne yapacaksınız da terör bitecek?" diye sordu. Akın ayrıca 15 yıldır çözülemeyen sorunların, başkanlık sistemi gelmesi halinde nasıl çözüleceğini merak ettiğini söyledi.
CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıp, referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin anayasa oylaması sırasında nasıl mücadele ettiyse referandumda da 'hayır' oyu çıkması için mücadele edeceğini belirten Milletvekili Akın, "Günlerce yeni anayasanın sakıncalarını anlattık. Bir kişinin dizginlenemez iktidar hırsı yüzünden anayasa değiştirilmek isteniyor. Savaş meydanlarında kurulan Türkiye Cumhuriyeti rejimini maalesef değiştirmek isteyen bir grup var. Bu cumhuriyeti hiç kimse bize altın tepsi içinde sunmadı. Cumhuriyeti kurmak için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve kahraman halkımız, çok büyük bedeller ödedi. Ülkeyi padişahlıktan kurtarıp Cumhuriyeti kurarak gelecek nesillere emanet etti. Sizler ne bedel ödediniz ki Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyeti alıp, tekrar tek adama devretmek için böyle bir anayasa istiyorsunuz. Bu ülkeyi sahipsiz mi sanıyorsunuz? Bu ülke asla sahipsiz değildir ve asla da Cumhuriyetini teslim etmeye niyeti yoktur. Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli ödemeye hazırız" diye konuştu.
"AMAÇLARI TEK ADAM"
AK Parti'nin, MHP'nin desteği ile tek adam rejimi getirmek istediğini öne süren Milletvekili Akın, "AKP'lilerin bir kişiyi resmen diktatör yapmak için mecliste canhıraş uğraşmasına, gizli oy yerine göstererek oy kullanmalarına tanık olduk. AKP'nin Devlet Bahçeli'nin de desteğiyle beraber getirdiği anayasa değişiklik teklifi net ve açık olarak tek adamlık rejimidir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu kabul edilen kuvvetler ayrılığını tamamen ortadan kaldıran, bütün kuvvetleri bir kişide bulunduran bir rejim değişikliğidir. Yargı bir siyasi partinin genel başkanı olacak kişiye teslim edilmek isteniyor. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü anlamında olmazsa olmaz koşullardan olan yargı, tümüyle bir partiye ve onun genel başkanına verilmek isteniyor. Meclis bir siyasi partinin genel başkanı olan ve başkanın iki dudağı arasından çıkacak buyruğuyla fesih edilebilecek hale getiriliyor. 'Güçlü Türkiye' diyorlar, tamamen çok zayıf bir Türkiye, fakat çok güçlü bir başkan getirmek istiyorlar. Yakın bir zamanda ABD'de başkan bir karar verdi ve orada yargı kararı iptal etti. İşte kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğunu burada gördük. Bunların derdi, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak. Cumhuriyet düşmanlığı üzerine kurulu siyasi çizgileri maalesef bizi bu noktaya getirdi. Modern cumhuriyeti de bir türlü içlerine sindiremediler. Cumhuriyet tarihimizle maalesef hep savaş içerisinde oldular. Cumhuriyete kin ve nefret kustular. Tarihten ve tarihi kişilikler üzerinden yalan ve iftiralarla düşmanlıklar yarattılar. Bu iftiraların dozunu da arttırarak sürdürüyorlar. Kurucu önderlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile hep sorunlu oldular. Akla hayale gelmeyecek yalanlar ürettiler. Meclis Başkanı 'laikliği çöp sepetine atacağız' dedi. Bir kendini bilmez milletvekili, 'cumhuriyet reklam arası' dedi" diye konuştu.
"BU GÜNE KADAR TERÖRÜ ÖNLEMENİZE NE ENGEL OLDU?"
Başdanışman Ahmet Akın, parlamenter sistemi referandumla ortadan kaldırmak isteyenlere sandıkta ders verilmesi gerektiğini kaydedip, şunları söyledi:
"15 Temmuz'da da ülkemiz maalesef alçakça bir darbe girişimine sahne oldu. Kimdi bunları yapanlar bir düşünün? AKP hükümetinin fikri işbirlikçisi ve hükümet ortağı Fethullah Gülen Terör Örgütü. 15 yıl bu ülkeyi beraber yönettiler, beraber büyüdüler. Hatırlayın, 'Mezardakiler gelip oy kullansınlar' diyorlardı. 'Şimdi bu oylar nereden geldi?' diye tüm halkımızın kendisini yoklamasını istiyorum. Haksız, hukuksuz bütün uygulamaların altına sırf iktidar hırsı ile aynı menzile yolculuk ettikleri için beraber imza attılar. Yalan, iftira ve düzmece iddianamelerle insanları zindana gönderdiler. Yargıyı FETÖ'ye teslim etmek için 2010 yılındaki referandumda aynı gerekçeleri öne sürmüşlerdi. Kurmaya çalıştıkları düzen maalesef 15 Temmuz'da karşımıza darbe olarak çıktı. Şimdi de gerçek suçlular dışarıda. Bank Asya'yı açanlar orada otururken, oraya elektrik parasını yatıranlar içeride. Ülkede beka sorunu olduğu gibi ayakları yere basmayan, saçma-sapan, soyut argümanlar ileri sürüyorlar. Bu ülkenin beka sorunu varsa bu sorunun tek sebebi AKP'dir. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, terörden çok çekmiş halkımıza karşı terör kozunu ortaya koyuyor. 'Tek adam rejimine evet dediğinizde terör susacak' diyor. Normal demokraside bu resmen skandaldır. Terörü önlemekle görevli bir siyasi çıkıp pişkince, kendini bilmezce bunu söyleyebiliyor. Şimdi ben, Numan Kurtulmuş ve AKP'nin sözcülerine soruyorum: 'Bu güne kadar terörü önlemenize ne engel oldu? Başkanlık gelince farklı ne yapacaksınız ki terör engellenecek? Oslo'daki gibi terör örgütüyle tekrar başka bir yerde masaya mı oturacaksınız? Terör örgütü lideriyle İmralı'da neyin pazarlığını yapıyorsunuz şu anda? Habur skandalının tekrarı için hazırlık içerisinde misiniz? Bir federasyon sözü mü verdiniz PKK'ya, onun için mi terör susacak? Yeniden çözüm süreci benzeri bir pazarlık mı başlatacaksınız? Öfkeli gençler olarak tanımladığınız ve verdiğiniz destekle ülkemizin başına bela ettiğiniz IŞİD denilen katiller sürüsüyle neyin pazarlığını yaptınız ki IŞİD'in susacağından ve terör işleri yapmayacağından eminsiniz? Bu yüzden mi terör örgütleriyle etkili mücadele etmiyorsunuz? Terör örgütleriyle referandum sonrası yeniden müzakere sürecine mi hazırlanıyorsunuz? Bir zamanlar yol arkadaşlığı yaptığınız, aynı menzile, aynı hedefe yürüdüğünüz, hükümet ortağınız, devleti teslim ettiğiniz FETÖ ile mücadeleniz göstermelik midir? FETÖ'cülere bir af getirilmesi ve tekrar aynı yolun yolcusu olma konusunda bir anlaşma mı yaptınız?' Eğer terörle bir partinin adı yan yana anılacaksa bu partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi'dir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------------
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın konuşması
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)
============================
Park halindeki otomobil yandı
SİVAS'ta park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi 48'inci sokak üzerinde meydana geldi. Kılavuz TOKİ blokları önünde park halinde bulunan Kaya Yiğit'e ait 35 P 1617 plakalı otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevreden geçerken yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve araç sahibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Aracın 3 gündür park halinde bulunduğunu belirten Kaya Yiğit, "Ben evdeydim, yangından haberim yoktu. Arkadaşlar görünce bana haber verdiler. Geldiğimde yanmıştı" dedi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Aracın görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Araç sahibinin konuşması
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
======================================
Tiner ile soba yaktı tanınmayacak hale geldi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sobayı tiner dörekek yakmak isteyen 31 yaşındaki Suriye uyruklu Vefa Neccar yüzü ve vucudunun büyük bölümü yandı. Ağır yaralanan Neccar hastaneye kaldırıldı.
İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta apartmanın birinci katında oturan evli ve 3 çocuk annesi Vefa Neccar bugün öğle saatlerinde evlerindeki sobayı tutuşturamayınca tiner ile yakmak istedi. Tineri döktükten sonra çakmağı ateşleyen Suruye uyruklu Vefa Neccar alevler içersinde kaldı. Yakınları tarafından haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servise ait ambuluans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vefa Neccar tedavi altına alındı. Durumu ağır olan genç kadın daha sonra yanık ünitesinde boş yer bulunan İzmir'de Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans ile doktor kontrolünde sevk edildi. Doktorlar Vefa Neccar'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladılar. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Görüntü dökümü
-----------------------
-Yanan kadının acil servisten sevk görüntüsü
-Detaylar
Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -
======================================
Kazada ölen askerin organlarıyla umut oldu
MANİSA'nın Salihli İlçesi'ndeki bir trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Jandarma Er Emre Gacar'ın organları, hayat oldu. Gacar, organlarının alınmasının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, geçen 24 Ocak'ta, Salihli'nin Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan, hiç izin yapmaması nedeniyle 'terhis mahiyeti'ndeki izinle memleketine gönderilen Jandarma Er Emre Gacar'ın kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Ağır yaralanan Gacar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gacar, geçen pazar günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteğiyle organları bağışlandı. Gacar'ın korneaları, karaciğer, böbrek ve kalbi alındı. Uygun hastalara nakledilmek üzere çeşitli hastanelere götürüldü.
ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Gacar için bugün ise memleketi Manisa'nın Sahilli İlçesi'ne bağlı Kemer Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Gacar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba ocağında helallik alındıktan Kemer Camisi'ne getirildi. Gacar, kılınan namazının ardından Kemer Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Kaymakam Turgut Çelenkoğlu'nun yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, askeri erkan ve Gacar'ın yakınları ile mahalleli katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
Jandarma Er Emre Gacar'ın
Cenazeden görüntü
Askeri törenden görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber-Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa),
==============================================
Apartmanın çatı katında yangın
KONYA'da bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Görüntü dökümü:
-------------------------
Çatı katının yanması
Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,
=================================================
Denizli'de asayiş uygulaması
DENİZLİ'de, kent girişine kurulan kontrol noktasında polisin yaptığı asayiş uygulamasında araçlar ve sürücüler narkotik köpeği Çakır'ında katılımıyla denetlendi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, Denizli kent merkezi girişinde kurulan kontrol noktası oluşturuldu. İzmir istikametinden gelip Antalya istikametine giden araçlara ve şahıslara arama yapıldı. Trafikte asayiş uygulamasında polis ekipleri durdurdukları araçlardaki kişilere üst araması ve kimlik sorgulaması yaptı. Ayrıca araçların trafiğe uygun olup olmadıkları da denetlendi. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden denetimlerde narkotik polis köpeği Çakır'ın da katılımıyla durdurulan araçlar didik didik arandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Kontrol noktasından görüntü
Polislerden görüntü
Polis ekiplerinin aramalarından görüntü
Polis köpeği Çakır'dan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
Dha Yurt Bülteni - 16
CHP'li Akın'dan AK Partili Kurtulmuş'a eleştiri: "Bu güne kadar terörü önlemenize ne engel oldu?
CHP'li Akın'dan AK Partili Kurtulmuş'a eleştiri: "Bu güne kadar terörü önlemenize ne engel oldu?"