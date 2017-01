Dha Yurt Bülteni - 16

EL BAB'DA DEAŞ SALDIRISI, YARALILAR VAR (1)



FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Türk askerlerinin olduğu bildirildi.



DEAŞ terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı.



Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.



-Yaralı askerlerin hastaneye getirilişleri



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, -



HİMMET PARALARINI FATURALARLA AKLAMIŞLAR



DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüte himmet adı altında para toplayıp şirket geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2015 yılında merkezi Denizli'de olan madencilik şirketlerinin Afyon'daki deposundan Suriye'ye gönderilirken, Şanlıurfa'da yakalanan 5.5 tonluk bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde sevkiyatıyla ilişkisi olduğu tespit edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Denizli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen kişilerce kurulan şirketlerin örgüte maddi kaynak sağlamak için himmet, burs ve kurban yardımı adı altında para topladıkları, topladıkları paraları şirketlerinin geliri gibi göstererek akladıkları belirlenen A.D., Y.Ş. H.G. M.A., M.A.G., H.M.K ve İ.S., 6 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyette sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S ve H.G., yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 5 kişi ise tutuklandı. Tutuklular cezaevine gönderilmek üzere adliyeden çıkarılırken, onları gören yakınları karara tepki gösterdi.



O SEVKİYATLA BAĞLANTILILARMIŞ



Tutuklananlar arasında FETÖ/PDY ile ilişkisinin olduğu ve merkezi Denizli'de olan bir madencilik şirketinin sahibi ve ortaklarının da bulunduğu, bu kişilerin 2015 yılında şirketin Afyon'un Dazkırı İlçesi'nde bulunan deposundan Suriye'ye bomba yapımında kullanılması için gönderilen ve Şanlıurfa'da polis tarafından yakalanan 5.5 ton patlayıcı ham madde sevkiyatıyla ilişkisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.



Adliyeden görüntü



Tutukluların adliyeden çıkışı



Yakınlarının tepkisi



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



BAKAN AVCI: TERMAL TURİZM BAĞLAMINDA ORTADOĞU PAZARINA İLİŞKİN ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYEL SÖZ KONUSU



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer tüm turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla Pazar hedefi de bunlardan ibaret olamaz. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu" dedi.



Bakan Nabi Avcı Eskişehir'deki Tasigo Otel'de düzenlenen 'Eskişehir Termal Turizm Çalıştayı Ön Toplantısı'na katıldı. Avcı, Eskişehir'in termal turizm potansiyelini araştırmak üzere düzenlenecek olan çalıştayın ön hazırlık toplantısını yaptıklarını belirtti. Bakan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bildiğiniz gibi Türkiye'de turizmin deniz, kum, güneş parantezinden kurtarılıp, farklı turizm türlerine de açılmasına ilişkin bir strateji değişikliğini yürürlüğe koyduk. Türkiye, sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu diğer tüm turizm alanlarındaki potansiyeliyle gerçekten dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Zira sadece deniz, kum, güneş ve ona ilişkin Rusya, Almanya, İngiltere pazarıyla sınırlı kaldığımız zamanlarda bile Türkiye, dünyada 6'ncı sırada, Avrupa'da da 4'üncü sırada. Ama Türkiye'nin turizm potansiyeli bunlardan ibaret değil. Dolayısıyla pazar hedefi de bunlardan ibaret olamaz. Özellikle termal turizm bağlamında Ortadoğu pazarına ilişkin çok ciddi bir potansiyel söz konusu."



Düzenledikleri termal turizmle ilgili toplantının sadece Eskişehir ile sınırlı olmadığını ifade eden Nabi Avcı, "Eskişehir ile yola çıkarak bölgemizin şuanda gerçekleşen ve gerçekleşecek olan potansiyellerinin ne olduğunu, bunların birlikte düşünüldüğünde farklı illerimize de evrilmiş olan bu potansiyelin birlikte değerlendirilmesi halinde nasıl bir sinerji oluşabileceğini bu çalıştayda inşallah enine boyuna konuşacağız. Zaten Afyon Kocatepe Üniversitesi bu konuda çok ciddi bir birikime sahip. Anadolu Üniversitesi'nin de bu konuda çalışmaları var. Her iki üniversitemizin katkılarıyla inşallah biz bölgemizdeki termal turizm potansiyelini en üst derecede değerlendirmenin yolunu, yöntemini bu çalıştayımızda da belirlemiş olacağız" diye konuştu.



-Bakan Nabi Avcı'nın salona gelişi,



-Nabi Avcı'nın konuşması,



-Toplantıya katılanlar



Haber: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,-



MERSİN ŞEHİR HASTANESİ GÜN SAYIYOR



TÜRKİYE'nin hizmete açılacak ilk Entegre Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyacak Mersin Şehir Hastanesi hizmete girmek için gün sayıyor.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 370 bin metrekare kapalı alana sahip hastane hakkında bilgi verdi. Hastanenin kabul aşamasına geldiğini ifade eden Çamsarı, "Konusundaki uzmanlar tüm sistemleri kontrol ederek geçtiğimiz haftalarda kabul sürecine başladı. Şu anda tüm testler, sistemlerin doğru ve eksiksiz çalıştığını, sağlık hizmeti sunmaya yeterliliği test ediyoruz. Bir prizden son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontrol sürüyor. Bir kaç gün içerisinde kontroller tamamlanıp hizmete hazır olduğunu tespit ettiğimiz anda hasta kabulüne başlayıp hizmet vereceğiz" dedi.



Hastane hizmetlerinin özel sektörde değil, kamu garantisinde olduğunu ve vatandaşların daha önce kamu hastanelerinde aldıkları şartlarda hizmet alacaklarını kaydeden Çamsarı, Şehir Hastanesi'nin Bilkent'te planlanan hastaneden sonra en yüksek yatak kapasitesine sahip hastane olduğuna dikkat çekti. Çamsarı, "Hastanemize ulaşımla ilgili ek yollar yapıldı, bazı yollar genişletildi, belediyemiz toplu taşıma hizmetine başladı. Vatandaşlarımızın ilimizin herhangi bir yerinden gelirken ulaşımda zorluk çekmemesi için tüm tedbirler alındı. Gerekirse Devlet Hastanesi yerleşkesinden buraya ek ulaşım sağlanacak. Bu hastane Türkiye ve Mersin için büyük kazanımdır. Hastalar eksiksiz hizmet alacak ve başka hastanelere sevk zorunluluğu olmayacak. Hedefimiz hastaneye eksiklik kalmadan geçmek" diye konuştu.



Hastaneden genel ve detay görüntüler



Odalardan görüntüler



Polikliniklerden görüntüler



Hasta odaları



Refakatçi odaları



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



YUNUSEMRE'DE HEDEF 1 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK



MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi, "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ilçede ağaç dikim seferberliği başlattı. Hedefin, 2023'e kadar ilçedeki tüm mahallelerde 1 milyon ağaç fidanının toprakla buluşturmak olduğu açıklandı.



Yunusemre Belediyesi, yeşil bir şehir için ilçede ağaç seferberliği başlattı. İlçenin tüm mahallelerinde "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ilk olarak Güzelyurt Mahallesinde 50 bin ağaç ve çalı grubu toprakla buluşturulacak. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, "Söz verdiğimiz 1 milyon ağaç projemiz başladı. Bir milyon fidan birkaç sene içerisinde Yunusemre'de toprak ile buluşacak. 1 milyon ağacın 300 binini proje kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin edeceğiz. Bununla ilgili de görüşmelerimiz tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi, Genel Müdür İsmail Bey, hepsi büyük özveri ile destek oldular. Projemizi benimsediler. Yunusemre'yi yemyeşil, örnek bir kente dönüştürmeye gayret gösteriyoruz. Her sene Kırsal Kalkınma projesi kapsamında kırsal mahallelerimizde dağıttığımız zeytin, ceviz, badem gibi fidanlar da bu projenin kapsamı içerisindedir. '1 Milyon Ağaç' Projemiz başladı ve hızla devam etmektedir" dedi.



Ağaçlandırma seferberliğini Güzelyurt Mahallesi'nden başlattıklarını duyuran Çerçi, "Güzelyurt çevresinde yaklaşık 10 bin civarında büyük ağaç, 40 bin civarında da çalı grubunu dikeceğiz. Kullandığımız ağaç türleri Himalaya sediri, ıhlamur, iğde, defne, zakkum, çınar gibi süs bitkileridir. İlçenin tüm noktalarında ağaçlandırma çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



Haber: Nermin UÇTU / MANİSA,



TİCARİ ARAÇ MEZARLIĞA UÇTU



İZMİT'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Mezarların üzerine devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



Olay saat 16.30 sıralarında, İzmit Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Biley idaresindeki 41 AE 864 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Sarıcalar Mezarlığı'na uçtu. Mezarlığın çevresindeki duvarları yıkan araç mezarların üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekibi araçtan çıkarılan Kadir Biley ile Ahmet Argın'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mezarlığın çevresindeki duvarlar ve bazı mezarlar hasar görürken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



-Olay yerinden görüntü



-Mezarlıktan görüntüler



-Ekiplerden görüntü



Haber: HABER-KAMERA: Faruk KIYAK-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), -



SAMSUN POLİSİ 6 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRDİ



SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde yaptıkları operasyonda toplam 6 kilo 51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet 50 miligram amonyak, yaklaşık 50 gram kokain ele geçirerek konuyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sürülecek olan uyuşturucu maddelere ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında edinilen istihbari çalışmalar neticesinde bugün Samsun'da İstanbul'dan otobüsle gelen B.V., (40) isimli kişiy takibe aldı. Otobüsün Çarşamba İlçesi'nde bulunan dinlenme tesislerine girdiği esnada B.V., otobüsten inerek bagaj bölümündeki valizini alarak tesis içerisinde bulunan 34 KK 7524 plakalı otomobile bindi. Otomobile operasyon düzenleyen polis, B.V. ve otomobilde bulunan S.Y. ile F.A.'yı gözaltına aldı.



Polis otomobilde ve bagajına yaptığı aramada B.V.'nin valizi içerisinde 6 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 51 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), bagaj kısmında bulunan uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet 50 miligram amonyak, otomobil içerisinde zulalanmış vaziyette 48,87 gram kokain maddesi elde geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ilgli soruşturma sürüyor.



-Polisin otomobildeki araması



-Polisin uyuşturucuyu bulması



Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN,



ALTIN KOZA A.Ş.'YE HACİZ GELDİ



ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve Uluslararası Adana Film Festivali'ni de düzenleyen Altın Koza A.Ş.'ye 245 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi.



Araç kiralama işi yapan Seytur adlı firmanın başlattığı haciz işlemleri kapsamında görevliler, merkez Seyhan İlçesi'ndeki tarihi Kız Lisesi'nde faaliyet yürüten Altın Koza A.Ş.'ye geldi. Haciz işlemi sırasında şirkete ait, bilgisiyar, yazıcı, buzdolabı gibi eşyalar bir kamyonetin kasasına yüklendi. Altın Koza A.Ş. yetkilileri herhangi bir açıklama yapmazken, haciz edilen malzemelerin kentteki bir yediemin deposuna kaldırılacağı öğrenildi.



Kamyonete yüklenen bilgisiyarlar



Bilgisayarlara ait yazıcılar ve laptoplar



Savcılık aracı



Altın Koza binası dış görüntüsü



Adana Büyükşehir Belediyesi dış görüntüsü



Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,