Dha Yurt Bülteni - 16

Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında (Görüntü dökümüyle yeniden)



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar, ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Akar, burada bugün 5 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili komutanlardan bilgi aldı.



Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların bölgedeki temasları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hulusi Akar'ın konuşması



Haber: GAZİANTEP, -



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Adıyaman'da odunlukta yangın



ADIYAMAN'da, 2 katlı binanın çatı katısında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Yangın, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rıfat Çalışkan'a ait 2 katlı binanın çatı katında bulunan odunluktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Odunlukta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



İtfaiye erlerin yangına müdahale etmesi



Yanan odunlar ve kömürler



Dumanlar yükselmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)- yeniden



Sayın Yazıişleri Müdürlerine



'Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı' başlıklı haberimizi ölü sayısının artması ve ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden veriyoruz.



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Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)-



Osmaniye'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, merkez Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Kadirli İlçesi'ndeki özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, iddiaya göre, taliye yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Dursun Kaya idaresindeki 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Dursun Kaya ile beraberindeki eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan Kaya, olay yerinde, ağır yaralanan Sinem Kaya ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci ise götürüldükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden genel görüntü



Kaza yapan araçlardan görüntü



Olay yerindeki cesetler



Sağlık görevlilerinden görüntü



Detay görüntüler



Olay yerine gelen ölenlerin yakınlarından görüntü



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,



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Pirinç torbalarının içine gizlenen zehirleri Yalova polisi buldu



Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda başarılı bir operasyona daha imza attı.



Yalova Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yurtdışından ülkemize sokularak Yalova üzerinden diğer illere de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde;



10.12.2016 günü şehirlerarası karayolu üzerinde yapılan uygulamada pirinç torbalarına içerisine gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 8 kilo 580 gram Eroin maddesi ile Y. Y. (19) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Devamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde ayrıca 19.01.2017 günü yapılan operasyonda şehirlerarası otobüsün bagaj bölümde iki adet valiz astarı içerisine gizlenmiş vaziyette naylon şeffaf poşetler içerisinde toplam 4 kilo 440 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.S.(25) ve F. K. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Uyuşturucu operasyonu



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -