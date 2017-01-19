Dha Yurt Bülteni - 16

YAĞ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasındaki küçük çaplı patlamayla birlikte çıkan yangın korku yarattı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Ayvalık'ın Telli Kavak Mevkisi'ndeki bir yağ fabrikasında (Yudum Gıda A.Ş.) bugün saat 18.00 sıralarında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasında küçük çaplı patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay anında kazanın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralanan olmazken fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri bir saatte güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, fabrika yetkilileri, patlama ve yangınla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Dumanlar yükselen yağ fabrikasının dışarıdan görüntüsü



-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü



Haber: Hüsnü EVREN - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),



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DİYANET LOJMANINDA KORKUTAN YANGIN



DENİZLİ'de Diyanet Vakfı'na ait olan ve imamların kaldığı 7 katlı lojman binasının çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahaleasiyle yangın büyümeden söndürüldü. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını söyledi.



Bugün saat 17.00 sıralarında, Kayalık Caddesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Binanın çatısından alevler yükselirken, duman gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen yangının dumanı, korku yarattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Kayalık Şubesi ekipleri yangına müdahale etti. Ardından destek itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri binaya girerek katları boşalttı. İtfaiye ekipleri alevlere hem bina içinden hem de merdivenli itfaiye aracıyla havadan müdahale etti. Olay yerine gelen polisler de caddeyi trafik ve yaya akışına kapattı. Vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. Çatı katına büyük hasan veren yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü.



Türkiye Diyanet Vakfı'na ait binanın ilk katının Kuran Kursu olarak faaliyet gösterdiği, diğer katlarının ise Müftülük personel lojmanı olarak kullanıldığı öğrenildi. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını belirterek, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. İtfaiyenin raporuyla öğreneceğiz. Diyanet Vakfına ait binanın ilk katı kuran kursu, diğer katlar ise personel lojmanı olarak kullanılıyor. Akşamları ve gündüzleri kuran eğitimi veriliyor. Yangın sırasında hiçbir öğrenci binada bulunmuyordu. İtfaiye yangına zamanında müdahale etti, özel olarak itfaiyeye teşekkür ediyorum, ucuz atlattık" dedi.



Yangını gören vatandaşlardan biri olan esnaf Serkan Kadifekale ise, alevleri fark edince binaya girdiğini belirterek, "Alevleri görünce önce itfaiyeyi aradım ardından da binaya girdim. İlk katları dolaşarak içeridekileri yangın konusunda uyarıp, dışarı çıkmalarını istedim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Alevlerden görüntü



Çatıdan görüntü



Dumanlardan ve itfaiye ekiplerinden görüntü



Vatandaşlardan ve polislerden görüntü



İtfaiyenin su sıkmasından görüntü



Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın konuşması



Serkan Kadifekale'nin konuşması



Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



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YANLIŞ SERUMLA KOLU KESİLEN MERYEM'İN İLK DURUŞMASI



YOZGAT'ta, 2 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu kesilen 5 yaşındaki Meryem Üstüntaş'ın ailesinin verdiği hukuk mücadelesinde ilk duruşma yapıldı.



Yozgat Devlet Hastanesi'nde yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu 2 yıl önce dirsek altından kesilen Meryem Üstüntaş'ın ailesi, sorumluların yargılanması için hukuk mücadelesi başlattı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı'nın 15 Kasım 2015 tarihinde şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli delil olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Yozgat'ta çobanlık yapan Murat ve Solmaz Üstüntaş çiftinin verdikleri hukuk mücadelesi sürüyor. Ailenin gönüllü avukatı Emel Özbek İrem'in yaptığı itiraz kabul edilerek, davanın yeniden görülmesine karar verildi, taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı.



İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşması için Ankara'dan Yozgat'a gelen Avukat Özbek İrem, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı, ilk duruşma gerçekleşti. Şikayetlerimizi yeniledik, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.



Davanın Yozgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini belirten Emel Özbek, "İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davamız görülüyor. Sanıkların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Dava 6 Nisan'a ertelendi. Dosyanın tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Mutluyuz, duruşmamız açıldı. İnşallah suçlular cezasını alacak" dedi.







Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -



Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -