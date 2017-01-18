Dha Yurt Bülteni - 16

MUŞ VALİLİĞİ'NE BOMBALI MİNİBÜSLE GELEN PKK'LI YAKALANDI



MUŞ Valiliği'ne 7 Haziran 2016 günü bombalı minibüsle eylem yapmak isteyen PKK/ KCK terör örgüt üyesi 'Mordem Amed' kod adlı teröristin yakalanarak tutuklandığı açıklandı.



Bombalı minibüsün kent içinde bulunması ve kontrollü olarak patlatılması görüntülerini paylaşan Muş Valiliği'nin yazılı açıklaması şöyle:



"7 Haziran 2016 tarihinde bombalı araçla valiliğe yönelik saldırı eyleminde bulunmak için gelen teröristler, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan takipte aracı terk ederek kaçmış ve bu olayla ilgili yapılan çalışmalarda yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalanmış, söz konusu beyaz minibüs içerisindeki varile yüklü bombalar imha edilmiştir. Bu olayla ilgili yapılan çalışmalarda sözde Amed Eyaleti Şenyayla gücü içerisinde faaliyet gösteren Mordem Amed Kod isimli PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulaması neticesinde: 1- Valiliğe yönelik bombalı saldırıya teşebbüs eyleminde Şenyayla Kepir Bölgesinde variller içerisinde hazırlamış olduğu bombayı, araç içerisine yüklediği ve eylem için hazırladığı, 2- Muş-Kulp karayolunda yol keserek propaganda yapma ve araç gaspı olayı, 3- Eralanı köyündeki şantiyede bulunan 3 Kato,1 Silindir, 4 Kamyonun yakılması olayı, 4-Şenyayla Bölgesinde başka bir eylem için hazırlanan ve Emniyet Müdürlüğümüz çalışmaları sonucu tespit edilerek imha edilen 500 kiloluk bir patlayıcının da hazırlayıcılarından olduğu şeklinde eylemlere karıştığı tespit edilen Mordem Amed (K) isimli terörist, adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Güvenlik kamerası kayıtları



-Aracın görüntüleri



-Bomba imha uzmanı



-Araç imha



Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, -



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ANTALYA BAROSU'NDAN ANAYASA UYARISI



ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa konusunda uyarılarda bulundu.



Polat Balkan, getirilmek istenen değişiklikle kuvvetler ayrılığının ortadan kalkıp bütün yetkilerin tek bir elde toplanmasının öngörüldüğünü iddia etti. Denge ve denetleme düzeneklerinin yok sayıldığını ileri süren Balkan, "Egemenlik kayıtsız koşulsuz Cumhurbaşkanına devredilmektedir. Bu kadar yetki kimin eline geçerse geçsin ortaya diktatörlük çıkar" diye konuştu.



Konuşmasında Türkiye'nin Cumhuriyet tarininin en ağır ve karanlık sürecinden geçtiğini ileri süren Balkan, "Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Anayasal bir devlet olmaktan çıkar, yalnızca Anayasası olan bir devlete gerileriz. Bu koşullarda bize düşen, iflah olmaz bir iyimserlik ve kararlılıkla mücadele etmektir. Atatürk ilke ve devrimleri adına, laiklik adına, evrensel haklar adına, özgürlük adına, ifade ve basın örgürlüğü adına, adil yargılanma hakkı adına, savunma dokunulmazlığı adına, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına, cumhuriyet ve demokrasi adına sözümüz başkanlığa hayır. Bu memleket hepimizin" dedi.



Polat Balkan, Fransız Anayasası'nın 1791 tarihli orijinal metninin insan derisiyle kaplı olduğuna da dikkat çekerek, anayasaların özgürlük mücadelesi gerektiren can alıcı, bedel ödeten metinler olduğunu söyledi. Anayasaların toplumsal uzlaşıyla yapılması gerektiğini belirten Polat Balkan, "Bu anlamda olağanüstü halde anayasa değişikliği tartışılamaz. Referandum yapılamaz" dedi.



Çağdaş demkrasilerin temelinin hukuk devletine dayandığına dikkat çeken Balkan, "Hukuk devleti de kuvvetler ayrılığı ve denge/denetleme mekanizmaları üstüne kurulur. Önerilen anayasa değişiklik metni bu anlamda tehlikeli ve yok edicidir" diye konuştu.



Yapılmak istenen değişiklikle 15 üyeden oluşacak Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesinin cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini, kalan üç üyenin ise TBMM tarafından seçileceğini anlatan Polat Balkan, "2 daire halinde çalışacak olan 13 üyesi bulunan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanlığını ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan Adalet Bakanı yapacak. Adalet Bakanlığı müsteşarı da kurulun doğal üyesi olarak görev yapacak. Kalan 11 üyeden 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. 7 üye ise TBMM tarafından seçilecek" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın açıklamaları



Toplantıdan genel görüntüler



Haber Kamera Mustafa KOZAK/ANTALYA,



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İZMİR'DE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ (3)



YAN YANA UĞURLANDILAR



İzmir'in Buca İlçesi'nde öldürülen Hüseyin Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından Şahyar Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazeye ölenlerin yakınların ve mahalle sakinlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. İkindi namazından 1 saat sonra kılınan cenaze namazın ardından, ölenler, Alkan Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



YÜREKLER DAĞLANDI



Cenazede Aysel Aslan'ın annesi Fadime Bozbay, ayakta durmakta zorlandı. Yakınları, Fadime Bozbay'ın koluna girerek destek oldu. Cenaze namazından sonra Fadime Bozbay'ın "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Hiç gücüm kuvvetim kalmadı. Benim yavrularım nereyle gidiyor" diye haykırışları yürekleri dağladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Cenaze namazından görüntü



Fadime Bozbay'ın haykırışları



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Nurettin Doğan / ALAŞEHİR(Manisa),



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TERK EDİLMİŞ DAİREDEKİ KASADAN 5 TABANCA ÇIKTI



ADANA'da 15 yıldan beri kullanılmayan binadaki kasadan 5 tabanca çıktı.



Merkez Seyhan İlçesi'nin Karasoku Mahallesi'ndeki Yüreğir İşhanı'nı 4'üncü kattaki daire, sahipleri iflas edince terk edildi. Yaklaşık 15 yıl boyunca kullanılmayan daire, geçtiğimiz günlerde icra yoluyla satıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen bir işadamı daireyi, satın aldı. Ofis olarak kullanmak istediği dairede tadilat yaptırmak isteyen işadamı, akşam saatlerinde çilingir yardımı ile binaya girdi. Uzun süre kullanılmadığı için yabani güvercinlerin yuvası haline gelen daireye giren işadamı, eski sahiplerinin bıraktığı çelik para kasasını fark etti. Kasayı da çilingire açtıran işadamı, eski dosyaların arasında 5 adet tabanca buldu. İhbar üzerine eve gelen polis, silahları incelemek üzere 'delil torbasına' koyarak Kriminal Laboratuvarı'na götürdü.



Görüntü Dökümü



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Odanın içerisinden görüntüler



Kullanılmaz haldeki eşyalar



Kasanın görüntüsü



Kasanın içerisindeki silahlar



Polislerin oda içerisindeki inceleme yapması



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,