Dha Yurt Bülteni - 16

MAKET CEP TELEFONLARINI ÇALAN GENCİ BABASI POLİSE TESLİM ETTİ



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, bir mağazanın vitrin camını tuğla ile kırarak gerçek sandığı maket cep telefonlarını çalarak kaçan 16 yaşındaki M.T.'yi, babası polise teslim etti.



Olay, geçen Cuma günü saat 04.45'de Konuk Caddesi'nde meydana geldi. Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazanın camını tuğla ile kırarak vitrindeki maket cep telefonlarını gerçek zannederek çalan M.T. güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sabah işyerine gelen Hasacar, dükkanının vitrin camının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, mağazadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Hırsızlık anının güvenlik kamerası kayıtları televizyonlardaki haber bültenlerinde yayınlanınca oğlunun hırsızlık yaptığını anlayan M.T.'nin babası, oğlunu polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., ifadesi ertesi gün alınmak üzere serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Güvenlik kamerası görüntüsü



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



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SİNOP VALİLİĞİ ÖNÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ



SİNOP Valiliği önünde av tüfeği ile kendini vurmak isteyen bir kiyi polis tarafından son anda engellendi.



Olay bu akşam üzeri Sinop Valiliği önünde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, av tüfeği ile kendini vurmaya kalkıştı. Valilikte görevli polislerin ikna çabalarının ardından intihar etmeye yeltenen kişi, havaya bir el ateş etti. Biranlık dalgınlığından faydalanan polis, şüphelinin üzerine hamle yaparak elindeki tüfeği aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü :



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Valilik önnden detay



Polisin müdahalesi



Detaylar



Haber-Kamera : İbrahim ASLAN/SINOP, -



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İNTİHAR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDA İKNA EDİLDİ ARANDIĞI SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısına çıkan ve emniyet ekiplerince ikna edilerek çatıdan indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır'ın polis tarafından"Görevi kötüye kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.



İnegöl'de bu akşam saatlerinde Park Caddesi'ndeki 4 katlı bir işyerinin çatısına çıkan Rıdvan Çakır ağlayarak intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen iş merkezinin önüne gelen itfaiye önlem alırken 112 Acil Servis ekipleri ise beklemeye başladı. Burada iş bulamadığı için intihar edeceğini söyleyen Ruşen Çakır'ı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğindeki ekipler güçlükle ikna ettiler. Çatıdan indirilen Rıdvan Çakır'ın, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Rıdvan Çakır ifadesi alındıktan sonra "Görevi Kötüye Kullanmak" suçundan adliyeye çıkartılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Gencin çatıdaki görüntüleri,



-Ekni edilme görüntüsü



-Gözaltına alınması



-Gernel görüntüler



Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -



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BODRUM'DA DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI CHP'LİLERDEN EYLEM



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde de CHP'liler, anayasa değişikliğine karşı başlatılan "1 dakika ayağa kalkıyoruz" eylemini, 2'inci gününde de sürdürdü.



CHP Genel Merkezince başlatılan ve ülke genelinde yapılan '1 dakika ayağa kalkıyoruz' eylemine, Bodrum'dan da destek geldi. Bodrum'un merkezinde yer alan, İskele Meydanı'ndaki Denizciler Kafe'de bir araya gelen CHP Bodrum İlçe Başkanlığı üyeleri, saat 17.00'de eylemi gerçekleştirdi. CHP'liler ve anayasa değişikliğine karşı olan vatandaşlar 1 dakika sessizce ayakta bekledi. Topluluğun 'Başkanlığa geçit yok', 'Anayasa değişikliğine hayır', 'Demokrasi, Cumhuriyet ve laiklik için ayağa kalkıyoruz' ve 'Özgürlüklerimiz için ayağa kalkıyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Eylem, alkışlarla sonlandırıldı.



CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, her düşünceden insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sessiz bir eylem bizim için bütün kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Denizciler Kafe'yi seçtik. İnsanların gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidelim diye düşüncesiyle bu eylemin içine girdik. İnsanlar inşallah sesimizi duyarlar, anlarlar yeni anayasanın Türkiye ve bizler için sakıncalarını. Bunu duyurabilirsek ne mutlu bize" dedi.



CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seyman ise, "Bu eylem sadece partinin bir eylemi değil. Cumhuriyete sahip çıkma eylemi, 140 yıllık demokrasiden vazgeçmeme eylemidir. Biliyorsunuz bizim mevcut anayasamız 3 ayak üzerine kurulu, yürütme, yasama ve yargı. Bunların tek elde toplanmasını karşıyız. 1876 yılında Meşrutiyet'in ilanıyla gelen anayasadan daha geri bir anayasayla yönetilmek istemiyoruz. Özgürlüklerimiz, gerek basının, bizlerin özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemiyoruz. Bunun için bu eylemimiz devam edecek yarın da bu eylemi yapacağız. Ama ben ağırlıklı olarak meclisin ikinci turunda hatta son turdaki oylamada milletvekillerinin sağduyulu davranarak bu anayasa değişikliğinin geçmeyeceğini inanıyorum. Eğer geçerse, biz halkımıza güveniyoruz. Halkımıza bu konuda gerekli uyarıları yaparız. Sandıkta da bunun reddedileceğine inanıyorum. Türk halkı 140 yıldır yaşadığı demokrasiden ve son 90 yılda cumhuriyet ile geldiği noktayı terk edeceğine inanmıyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Eylem öncesi kafede oturanlardan,



Eylemden genel detay görüntüler,



Recai Seymen ile röp,



Emel Çakaloğlu ile röp.



Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), DHA)



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DEREDE CESEDİ BULUNDU



BOLU'nun Ilıcakınık Köyü'nde dün akşamdan bu yana kayıp olan 58 yaşındaki Murat Abacı'nın cesedi derede bulundu.



Ilıcakınık Köyü'nde oturan Murat Abacı, dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra gece dönmedi. Yakınları ve köylüler, bugün köyün çevresinde arama yaptı. Abacı'nın 14 BH 972 plakalı otomobili, köyün yakınındaki Mudurnu Deresi kenarında bulundu. Derenin kıyısına inen yakınları suda Abacı'nın cesedini buldu. Gelen jandarme ekibi çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Abacı'nın cesedi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda yara izine rastlanmayan Abacı'nın dereye düşmesi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Jandarmanın olay yeri inceleme çalışması



-Dere kenarında yakınlarının cüzdan araması



-Detaylar



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ,



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KADIN DOKTOR OTOMOBİLİYLE KANALA UÇTU



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki özel bir hastanede çalışan Dr. Ayten Valadova, kendisine ait otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaralanan Valadova hastanede tedaviye alındı.



Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu Dallıca Mevkii'nde meydana geldi. Nazilli'de özel bir hastanede çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayten Valadova, yağmurdan kayganlaşan yolda 09 MP 002 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Valadova'yı otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Valadova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Otomobilin sudan çıkarılması



Dr. Ayten Valadova'nın otomobilden çıkarılması



Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN,