Dha Yurt Bülteni - 16

ÇEVREYOLUNDA KORKUTAN YANGIN



İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, Kuzey Çevreyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, korku yarattı. Alevleri fark edip TIR'ı emniyet şeridine çektikten sonra çekiciyi kağıt bobin yüklü dorseden ayıran şoför Şevket Sabancı, olay sırasında yoldan geçen bazı sürücülerin yangın söndürme tüpüyle yardımda bulunduklarını ancak alevlerin dorseyi sarmasına engel olamadıklarını belirtti.



Aydın'dan aldığı kağıt bobinleri İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne getirmek üzere yola çıkan 43 yaşındaki Şevket Sabancı, çevreyolunun Çiğli ayrımı yakınlarına geldiğinde yönetimindeki 09 CAY 62 çekici ve 09 CCN 74 dorse plakalı TIR'ın arkasından dumanlar çıktığını fark edince, aracı emniyet şeridine çekti. Dorsedeki alevlerin büyümesi üzerine, çekiciyi dorsesinden ayıran Sabancı, itfaiyeye haber verip, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçen bazı araç sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Dorsedeki kağıt bobinler kısa sürede alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale edip, söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi. Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.



EDİRNE'DE CHP'LİLER ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ PROTESTO ETTİ



EDİRNE'de CHP'liler TBMM'de oylanan anayasa değişikliğini, 'Ayağa kalkıyoruz. Bugün değilse ne zaman?' adı altında protesto etti.



Edirne'de CHP'liler, aralarında belediye başkan yardımcıları, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katılımıyla anayasa değişliğini yağmur altında protesto etti. 'Ayağa kalkıyoruz. Bugün değilse ne zaman?' adı altında, "Nerede olursan ol, içerde, dışarda, derste, sırada. Hep birlikte diktaya karşı kalkıyoruz ayağa" sloganıyla düzenlenen protestoya CHP'liler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.



Protestoda konuşan CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse, anayasa değişikliğini ilgilendiren maddeler, milletin yetkisini tek bir kişiye devretmesine neden olacağını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkisizleştiren, tüm ana organları yasama, yürütme ve yargıyı tek bir emanet eden bu değişiklik, ülkemizi daha da zor bir sürece sokmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Öyle ki, toplumun bu değişiklikler ile ilgili hiçbir bilgisi olmamakla birlikte, yapılan görüşmeler gizlenmekte ve televizyon yayını kısıtlanmaktadır. Yapılmaya çalışılan bu çarpık değişiklik, devamında birçok yanıtsız soru ile sürdürülmeye çalışılmaktadır" dedi. Protestocu partililer daha sonra olaysız dağıldı.



CHP'Lİ KADINLAR AYAKTA



BALIKESİR'de, CHP'li bir grup kadın, anayasa değişikliği referandumu için partinin ülke genelinde başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemine destek verdi.



Anayasa değişikliğini rejim değişikliği olarak değerlendiren CHP'nin "16'sında saat 16.00'da, 17'sinde saat 17.00'de, 18'inde saat 18.00'de tüm Türkiye'de aynı anda; evde, işte, okulda, sokakta, her neredeysek diktaya karşı bir dakika ayağa kalkıyoruz" sloganıyla başlattığı eylem, Balıkesir'de de gerçekleştirildi. CHP İl Kadın Kolları'na üye yaklaşık 15 kadın, Alihikmetpaşa Meydanı'nda saat 16.00'da, 2 dakika boyunca ayakta durdu.



Duran adam eylemini de anımsatan etkinlik sonrası konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit, "Biz sivil toplum örgütleriyle birlikte diktatörlük yasasına karşı ayağa kalkıyoruz. Atamıza ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Nasıl 10 Kasım'da 9'u 5 geçe yaşam duruyorsa, bizde bunu yaptık. Önümüzdeki 2 gün daha bu eylem sürecek. Biz CHP'li kadınlar olarak, sonuna kadar Atatürk ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağız" dedi.



Bunun doğaçlama gelişen bir eylem olduğu için katılımın fazla olmadığını belirten Yiğit, eylemi önümüzdeki 2 gün değişik yerlerde sürdüreceklerini söyledi.



Balıkesir Emniyeti'nde görevli sivil polislerin izlediği eylem, topluluğun dağılmasıyla sona erdi.



CHP'LİLERDEN BAŞKANLIK PROTESTOSU



İZMİR'in Buca İlçesi'nde toplanan bir grup CHP'li, ellerinde Atatürk posterleri ve başkanlığa karşı üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. TBMM'de görüşmeleri devam eden Anayasa değişikliğine karşı olduklarını belirten CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, "Başkanlığa karşı olduğumuzu göstermek için başlattığımız eylem, 3 gün sürecek. Bu eylemlerde, 1 dakika boyunca hiç bir şey yapmadan elimizdeki döviz ve posterlerle bekleyeceğiz" diye konuştu. CHP'lilerin eylemine çevredekilerin de destek verdiği görüldü.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir tur oylamıs tamamlanan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' adı verilen Anayasa değişikliği teklifine karşı Buca İlçesi Şirinyer Semti'nde bir grup CHP'li eylem yaptı. "Başkanlığa karşı ayağa kalkıyoruz" sloganıyla yola çıkan CHP'liler, semtin en yoğun caddesinde, ellerinde Atatürk posterleri ve başkanlığa karşı üzerinde 'Hayır' yazan dövizler taşıyıp "Başkanlığa hayır" diye slogan attı. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, "Başkanlığa karşı olduğumu göstermek için başlattığımız eylem 3 gün sürecek. Bu eylemlerde, 1 dakika boyunca hiç bir şey yapmadan elimizdeki döviz ve posterlerle bekleyeceğiz. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, hep beraber diktaya karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Eylemimiz önümüzdeki 2 gün kentin farklı noktalarında devam edecek" dedi. Yol kenarından araç sürücülerine de ellerindeki dövizleri gösteren CHP'lilere, çevredeki binalarda yaşayanlarla bazı sürücüler destek verdi.



