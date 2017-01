Dha Yurt Bülteni-16

KAYSERİ 14 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ 26 ZANLISI ADLİYEDE (EK)



1)KELEPÇELİ GETİRİLDİLER



Geniş güvenlik önlemleri altında 2 otobüsle Emniyet Müdürlüğü'nden Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilere, adliyede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.



Otobüsten indirilen şüpheliler, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan alındı. Arkadan elleri kelepçeli olan şüpheliler, nezarethane bölümüne alındı.



2)2 KADINA OTOBÜSÜN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, halk otobüsüne el işareti yaparak durmasını isteyen 2 kadın yolun karşısına geçerken otobüs çarptı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza önceki gün, Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kuran kursundan çıkan 23 yaşındaki İpek Hanım Aktay ile 28 yaşındaki Elif Edemen yolun karşısına doğru geçmek isterken, gelen halk otobüsünü gördü. Karanlıkta yol kenarında duran iki kadından biri halk otobüsüne el işareti yaparak durmasını isterken, yolun karşısına doğru koştular. Halk otobüsü aniden yola çıkan 2 kadına çarptı. Hızla gelen otobüs iki kadını bir süre önünde sürükledi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınlar tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.



BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ (EK)



3)AKÇAY'DA YAKALANDI



Balıkesir Edremit İlçesi'nde, boşanma davası açan iki çocuğunun annesi Aygün Y.'yi 17 bıçak darbesiyle öldürüp Bahadır Y., Akçay Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Bahadır Y.'nin, mahkemeden gelen boşanma davası tebligatını aldıktan sonra memur olarak çalıştığı Edremit Devlet Hastanesi'nden "Cenazem var" diyerek izin aldığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan Bahadır Y.,hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.



4)HER GÜN OTURMA EYLEMİ YAPIP 227 LİRA CEZA ÖDÜYORLAR



KANUN Hükmünde Kararname ile çalıştıkları kurumlardan ihraç edilen bir grup, KESK'in öncülüğünde 8 gündür oturma eylemi yaparak uygulamayı protesto ediyor.



Her gün Yüzüncüyıl Kavşağı'nda toplanan protestocular, 'İşimi geri istiyorum', 'Öğrencilerimi geri istiyorum' pankartları açtı. Malatya Gazi Anadolu Lisesi'nde 30 yıldır öğretmen olarak görev yapan ve ihraç edilen Erdoğan Canpolat, 29 Kasım'daki KHK ile ihraç edildiğini kendisine hiç bir gerekçe bildirilmeden genel bir ifade ile ihraç edildiklerini belirterek şöyle dedi:



"Aradan 2.5 ay geçti bize hiç bir bildirimde bulunulmadı. Ne için açığa alındığımızı bilmiyorum? Bizde tepkimizi kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 7 gündür burada oturma eylemi yapıyoruz. Ama emniyet güçleri sürekli engelliyor sürekli göz altına alıyor. Bizim uluslararası haklarımızı ve anayasadan kaynaklanan haklarımızı kullanmamızı engelliyor. Zaten biz önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Biz sadece işimizi istiyoruz, biz sadece ekmeğimizi istiyoruz, biz sadece öğrencilerimiz istiyoruz başkada amacımız niyetimiz yoktur."



Her gün bu kavşakta öğleyin oturma eylemi başlattıklarını kaydeden Erdoğan Canpolat, "Her gün Kabahatlar Kanunu'na göre yaklaşık 227 lira ceza kesiliyor sonra serbest bırakılıyoruz" dedi.



Malatya Devlet Hastanesi'nde çalışan ve daha sonra KHK ile ihraç edilen Cengiz Uğurlu da "Haksız ve hukuksuz bir şekilde işimizden edildik, işimizi istiyoruz bunun için eylem yapmaya çalışıyoruz ama fırsat verilmiyor. Her gün gözaltına alınıyoruz her gün ceza yazılıyor. Devam edeceğiz böyle sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.



Malatya'da 11 yıldır öğretmenlik yapan ve ihraç edilen Özkan Karataş, kendisinin bu durumu sindiremediğini belirterek şöyle dedi:



"Biz muhalif emek örgütü olan KESK'e üyeyiz be bizim üzerimizden hakkını arayacak insanlara, sendikalara, bütün demokratik kitle örgütüne bir sopa gösteriliyor. Bundan sonra çıkacak olan emekçiler aleyhine çıkacak olan yasalara ses çıkmasın diye hepsi susturulmaya çalışılıyor. Gerek hukuki yolları gerek diğer yolları denedik ama hiç birinden sonuç alamadık 'OHAL' bahane edilerek hiç bir gerekçe sunulmadı. Bu nedenle biz bu eylemi seçtik. Burada 7 gündür oturmaya çalışıyoruz. Göz altına alınıyoruz. Bugün 8'inci gün ve sonuna kadar direneceğiz diyoruz. Gücümüzü haklılığımızdan meşruluğumuzdan alıyoruz. Bu yüzden diyoruz haklıyız biz kazanacağız diyoruz."



Protestocu KESK üyeleri basın açıklamalarının ardından polisin tarafından yine gözaltına alındı.



5)TARİHİ OCAĞIN DUVARLARI EVİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ



İZMİT'te, tarihi kireç ocaklarının duvarları bir evin duvarının üzerine çöktü. Evdekiler büyük korku yaşarken, evin duvarları hasar gördü.



Olay, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Koruma altındaki tarihi kireç ocaklarının duvarlarının bir bölümü büyük bir gürültüyle 3 katlı evin üzerine çöktü. Sezgin Özer'in oturduğu binanın birinci katındaki dairenin duvarları hasar gördü. Evdekiler büyük korku yaşarken, evin yatak odasında ve mutfağın bulunduğu yerde duvarlarda çatlaklar oluştu. Mutfağın camının kırılması sonucu içeriye taşlar girdi. Sezgin Özer, eşi Elif Özer ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada çökme olduğunu belirterek, "Büyük bir gürültüyle çökme olmuş. Olay anında ben evde yoktum. Eşim ve çocuklarım çok korkmuşlar. Belediye ekipleri gelip inceleme yaptı. Tarihi yapı olduğu için kendilerinin dokunamayacağını söylediler. Buradaki tarihi ocaklar yıllardır tehlike yaratıyor. Bir an önce çözüm alınmasını istiyoruz" dedi.



