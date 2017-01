Dha Yurt Bülteni - 16

TIR'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde sac rulo taşıyan tır, önünde ilerleyen bir başka tıra çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Cavit Şaştı'yı itfaiye ekipleri kurtardı.



İlçe merkezinden geçen E-91 Karayolu Akçay Viyadüğü'nde meydana gelen kazada, Cavit Şaştı yönetimindeki 31 Z 7540 plakalı tır, sürücüsünün adı ve plakası açıklanmayan tıra çarptı. Aracın dorsesinde sıkışan Cavit Şaştı'yı bulunduğu yerden itfaiye ekibi çıkardı. Tırda çıkan yangın da söndürüldü. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Edirne'de okullara 'kar tatili' (5)



TEKİRDAĞ'DA KAR ULAŞIMI AKSATTI



Tekirdağ kent merkezinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bir çok araç yolda kalırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurduğu kriz masasından karla mücadeleye devam ediyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara ile Tekirdağ-Hayrabolu karayolunda bir çok ağır taşıtın yollarda kaldığını ve yolda kalan araçları çekiciler yardımı kurtarma çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalıştı. Emniyet ekipleri de Tekirdağ'dan geçip Malkara, Keşan ve Muratlı istikametine gidecek araçların zincirsiz gitmelerine izin vermedi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



ŞARKÖY'DE TİPİ ETKİLİ



Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde kar yağının yanı sıra tipi deniz ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle bir çok şilep ve tanker Şarköy ve Mürefte açıklarında demirledi. Otobüs firmaları da yoğun yağış ve tipi nedeniyle seferlerini iptal etti. Şarköy kaymakamı Hamdi Üncü, karla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Trafik ekiplerimiz Şarköy girişinde Malkara ve Gelibolu istikametine giden araçları zorunlu olmadıkça göndermiyor. Büyükşehir belediyesi ve karayolları ekipleri iş makineleriyle yolları ulaşıma açıyor. Fakat fırtına olduğundan kar tipi şeklinde yağdığından yolar kar yığılması olduğundan kapanıyor" dedi.



'Adam nasıl vurulur' diye şaka yaparken arkadaşını öldürdü



GAZİANTEP'te, Özgür D.'nin 'Adam nasıl vurulur?' diyerek doğrulttuğu tabancanın ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden 19 yaşındaki Abdulkadir Cin yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece geç saatlerde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Cin'in evine çağırdığı arkadaşlarından Özgür D. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayı doğrultup 'Adam nasıl vurulur?' diyerek şakalaşmaya başladı. Özgür D., parmağının iddiaya göre kazaen tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan kurşun Abdulkadir Cin'in başına isabet etti.



Olayın ardından Özgür D. evden kaçarken, evde bulunanlar sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Abdulkadir Cin'in cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, olay sırasında evde bulunanların ifadesini alıp arkadaşı Abdulkadir Cin'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen Özgür D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Tüfekle ateş edince halkı korkuttu



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir caddede, havaya av tüfeğiyle ateş açan bir kişi, halkta korku yarattı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Bayramyeri Mevkii Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede otomobilinden inen bir kişi, havaya av tüfeğiyle ateş açtı. Ardından tekrar otomobiline binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, caddede inceleme yaptı. Yolda 2 pompalı av tüfeği kartuşu bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kimliğinin H.O., olduğunu belirledi, yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının, eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.



3 kez soyulan bakkaldan hırsıza notlu çağrı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde bakkal işleten 43 yaşındaki Abdurrahman Taş, 15 günde 3 kez hırsızlık yapılan iş yerinin camına 'Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık. Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun' yazılı not astı.



Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi'nde Abdurrahman Taş'ın işlettiği bakkal, son 15 günde hırsızlık yapıldı. 7 yıldır bakkal işleten 4 çocuk babası Taş, işyerinin camına astığı yazıyla duruma tepki gösterdi. Abdurrahman Taş, işyerine "Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık. Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun" yazılı notu asarak hırsızlara çağrıda bulundu.



7 yıldır işlettiği bakkal dükkanında 12 kez hırsızlık yapıldığını belirten Abdurrahman Taş, şunları söyledi:



"Daha önceki hırsızlık olaylarında şikayetçi oldum fakat bu defa polislerin terörle mücadelesi nedeniyle şikayetçi olmak yerine iş yerine not yazarak hırsızların vicdanlarına seslenmek istedim. Ağzının tadını bilen hırsızlara çağrı yeter artık diyorum. Çocuklarının nafakası için çalışsınlar, hırsızlık yapmasınlar. Günde 2- 3 ekmek alıp gidiyorlar. Onları da söylemiyorum. Artık çalmalarına gerek yok, kendilerine ekmeklerini vereyim yeter ki dükkanıma zarar vermesinler."



Şeyh Said'in torunu Belediye Başkanlığı görevinden alındı



Şeyh Said'in torunu olan Erzurum'un Tekman ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Ali Sait Fırat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anayasa'nın 127, Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 6 Ocak 2017 tarihli onayı ile Tekman Belediye Başkanı Ali Sait Fırat görevden alındı. Görevden uzaklaştırılan Ali Sait Fırat'ın yerine Tekman Kaymakamı Kemal Karahan kayyum olarak görevlendirildi.



Erzurum'un Tekman ve Hınıs ilçelerinde cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen ayaklanmanın lideri Şeyh Said'in 93 yaşındaki oğlu Şeyh Ahmet'in oğlu Hasan Basri Fırat Hınıs'ta, Şeyh Said'in diğer oğlu Selahattin'in torunu Ali Sait Fırat ise Tekman ilçesinde 2014 yerel seçimlerde belediye başkanı olmuştu. İşçi emeklisi, evli ve 6 çocuk babası Hasan Basri Fırat geçen 1 Eylül'de, işletme mezunu olan evli ve 4 çocuk babası Ali Sait Fırat ise bugün görevden ayrıldı.



Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kolhisar köyünde 1865 yılında dünyaya gelen Şeyh Said, 1925'te Doğu Anadolu'da çıkan ayaklanmanın lideri olduğu gerekçesiyle idam edilmişti.



Haber: ERZURUM, -