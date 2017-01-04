Dha Yurt Bülteni - 16

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'ın 12 hedefi vuruldu, 14 terörist öldürüldü



SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda savaş uçakları tarafından düzenlenen Hava Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefi imha edildi, en az 14 terörist etkisiz hale getirildi.



Suriye'de 134 gündür yürütülen harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından bugün Suriye'nin Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. 31 dakika süren harekatta savaş uçakları tarafından bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefi imha edildi. Düzenlenen hava harekatında en az 14 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede öğleden sonra DEAŞ unsurları tarafından atılan 1 havan mermisi sonucu ise 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



"04 Ocak 2017 tarihinde 11.23-11.54 saatleri arasında, Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile Hava Harekatı düzenlenmiş; terör örgütü DEAŞ mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda en az 14 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği gözlenmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Saat 15: 00 sularında unsurlarımızın bulunduğu bölgeye atılan bir havan mermisinin infilakı sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit, 3 kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, TSK mensuplarına ve yüce Türk milletine başsağlığı; yararlı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, -



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İnegöl'de 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı (GÖRÜNTÜLÜ HABER)



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, iki ayrı olayda, alacak verecek meselesi yüzünden 4 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan 29 yaşındaki Emre D. polis tarafından suç aleti tabanca ve sahte parayla birlikte yakalandı.



İnegöl'de, geçen yıl 15 Aralık'ta, Emre D., Yenice Mahallesi'nde, Yunus Emre A. ve Mehmet D.'yi korkudan sığındıkları motosiklet tamircisinde yaraladıktan sonra kaçtı. 18 Aralık'ta da Kalburt Mevkii'nde yaya olarak evlerine giden İlker Y. ve Mehmet Y.'yi silahlı saldırıda yaraladığı da öne sürülen Emre D. yaralıların verdikleri ifade doğrultusunda aranmaya başlandı.



Yeniceköy Mahallesi'nde bir otomobilde zanlının olduğu ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlediler. Hareket halindeki araç Yeniceköy Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan incelemede 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan Emre D. gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 2 bin 800 lira sahte para ile saldırıda kullanılan silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Emre D.'nin verdiği ifadesinde 4 kişiyi alacak-verecek meselesi yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi.



Görüntü dökümü



-Saldırganın hastanede adli rapor alırken görüntüsü, zanlının üzerinden çıkan sahte para ve silah görüntüsü



Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -



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Türkiye'nin ilk yerli tarihi Çamaşır ve Bulaşık Makinası imalathanesi yıkıldı



BURSA'da 1950'li yıllarda ilk yerli çamaşır ve bulaşık makinesinin üretildiği tarihi Tolon Fabrikası'nın, kentsel dönüşüm projesi uygulaması kapsamında yıkılmasına başlandı.



Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Tabakhaneler Bölgesi'ndeki fabrikanın yıkılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, binanın cumhuriyet dönemi sivil mimari örneklerinden biri olduğunu söyledi. Şimşek, Koruma Kurulu'nun 'yıkılma tehlikesi olabilir' kararı bile tebliğ edilmeden cuma günü, alelacele yıkımlara başlandığını söyledi.



Yıkımın ana yoldan görünmesini engelleyecek şekilde arka bölümden başlandığını kaydeden Şimşek, "Bu şehrin yöneticileri bu kente ihanet etmeye devam ediyorlar. Tarih, Bursa'ya bunları yapanı affetmeyecektir" dedi.



Gözyaşları içinde yıkım çalışmalarını izleyen Mimarlar Odası Bursa Şubesi ÇED Kurulu Sekreteri mimar Defne Benol ise "Koruma yasası ilk kez Fransa'da ilk adı 'hatıralar için kanun' olarak çıkartılmıştır. Biz tarihi mirasımızı, bu topraklarda yapılmış ilk çamaşır makinası fabrikamızın binasını koruyamıyoruz. Böyle bir mirası yok ederek nereye varılmak isteniyor anlayamıyoruz" diye konuştu.



Yıkıma tepki gösteren Şehir Plancısı ve Mimar Osman Ayradilli de "Başka yapıları yıkamayan belediye Cumhuriyet döneminin Bursa'daki örneklerinden olan bu güzelim fabrika binasını yıkmakta tereddüt etmiyor" dedi.



Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart ise "Tolon Fabrikası'nın yıkılmasına değil karar vermek, tanıklık etmek bile üzüntü verici ve düşündürücüdürö dedi. Yıkım kararları ile proje uygulamalarının proje demokrasisinden uzak ve çoğunlukla hatalı olduğunu kaydeden Mart, ""Verilen hatalı kararlarla kente karşı suç işleniyor" diye konuştu.



Bursa Osmangazi Belediye Meclis üyesi MHP'li Cemil Aydın ise "Türkiye'nin ilk çamaşır makinası fabrikasının korunacağı söylenen bina an itibariyle yıkılıyor. Verilen sözler yine unutuldu şehrin tarihi mirası yok edildi" dedi.



TOLON FABRİKASI



Yıkım çalışmaları devam eden binada 1950 yılında ilk yerli çamaşır ve bulaşık makinesi üretildi. Fabrikayı kuran Kamil Tolon, Hukuk Fakültesi mezunu olmasına rağmen Türkiye'de birçok makinenin ilk yerli üretimlerini, kendi tasarımlarıyla gerçekleştirmesiyle tanınıyor. Kamil Tolon, 1945 yılında Türkiye'nin ilk dokuma tezgahını, bobin sarma ve çözgü makinesini tasarlayıp, üretti. 1948 yılında da Türkiye'nin ilk biçer-döverini üreten Tolon, 1949'da ilk santrifüjlü su pompası 1952'de ilk elektrik motorunu üretmeyi başardı. Tolon, 1950 yılında, 100 kişilik lojmanı, 7 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrikayı inşa etti. İleri görüşe sahip olan Kamil Tolon ürettiği ürünlerinin 1953 yılından itibaren o dönemki adıyla İhtira Beratı'nı yani patent hakkını da aldı. 1990'lı yıllarda yeni tesislerine taşınan Tolon firması bugün de sanayi tipi çamaşır ve kurutma makinaları imalatı yapıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Defne Benol ile Röportaj



-Defne Benol'un ağlayarak yıkımı izlemesi



-Yıkım çalışmaları



-Detaylar



Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -



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Adıyaman'da 11 liseli öğrenci yediği tavuk dönerden zehirlendi



ADIYAMAN'da satın aldıkları tavuk dönerden yiyen 11 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterince hastanede tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sağlık Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Bu okulda okuyan 11 öğrenci, dışarıdan satın aldıkları tavuk dönerden yedikten sonra okula döndü. Okulda baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösteren öğrenciler için öğretmenleri tarafından sağlık görevlilerinden yardım istendi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, öğrencileri, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Acil serviste yapılan kontrollerde zehirlendikleri saptanan öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Hastaların acil servise girişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Fren yerine gaza basınca markete girdi



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil markete girdi. Marketin kapısı ve camları hasar gördü.



Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan kaplıcaya tatile gelen bir kadın aracıyla marketin önüne geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 34 BAA 34 plakalı otomobili ile marketin önüne doğru yanaşırken, park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca araç marketin kapısından içeri girdi. Marketin kapısı ve camları kırıldı. Kaza anında kapının önünde kimsenin olmaması sonucu kimse yaralanmadı. Markete alışveriş için gelen kadın sürücü ise kazanın şokunu yaşadı. Kaza anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Olay sonrası görüntüler



Haber: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya), -



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Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurdu



ADANA'nın Kozan İlçesi'nde 26 yaşındaki Levent S., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı 22 yaşındaki Sezer D.'yi av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Levent S. ve Sezer D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Levent S., yol kenarında park halindeki 01 CYP 65 plakalı otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Sezer D.'ye 6 kez ateş etti. Başı ve vücudunun değişik bölgelerine çok sayıda saçma isabet eden Sezer D. yaralandı, Levent S. ise otomobiline binerek kaçtı. Ağır yaralanan Sezer D., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin otomobilini Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Coşkunoğlu Sokak'ta buldu. Araçta yapılan incelemede saldırıda kullanılan pompalı tüfek ele geçerken, polis, Sezer D.'yi arıyor.



Görüntü Dökümü



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Vurulan şahsın görüntüsü



Olay yerindeki kalabalık



Polislerin gelişi



Haber: Yaşar KORKUSUZ - Kamera: KOZAN (Adana),