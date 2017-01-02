Dha Yurt Bülteni - 16

'Fırat Kalkanı' askerlerinin ihtiyaçları üst seviyede karşılanıyor



SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin ihtiyaçları, en üst düzeyde karşılanıyor. Her türlü imkanın sağlandığı askerlerin standart menüsüne sucuk, sosis ve salamın yanı sıra enerji içecekleri de eklendi.



Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Suriye'de 4 ayı aşkındır devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin ihtiyaçları modern şartlara göre sağlanıyor. Günlük 3 litre olan su istihkakını 9 litreye çıkarıldığı harekat kapsamında 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik içme suyu dağıtıldı. Harekatta görevli personelin kumanyasına ek olarak sucuk, sosis, salam ve enerji içeceğinin de dahil edilirken, askerlere kahve ve çay gibi sıcak içeceklerin yanı sıra süt ve enerji içeceği de servis ediliyor. Ağır kış şartlarına karşı dayanıklı ve koruyucu kıyafetlerle görev yapan askerlerin çamaşır yıkama konteynerlerinde kıyafetlerini de yıkama imkanı elde ediyor. Barınma, banyo ve tuvalet konteynerinin de kurulduğu harekatta görevli askerler, ahtapot ve mazotlu ısıtıcılar, gaz sobaları ve vücut ısıtıcılarıyla ısınıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Harekat kapsamında sağlanan hizmetler



Çamaşırhane



Yatakhane



Yiyecek ve içecekler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, -



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Sakarya Valisi Coş yeni çipli kimlik kartı için başvurusunu yaptı



SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik kartı için başvrusunu yaptı. Uygulamanın sahteciliği ortadan kaldıracağını söyleyen Coş, "Bu uygulamayla vatandaşın kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınması önlenecek, bu şekilde sahteciliğin önüne geçilmiş olacak" dedi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik için başvurusunu yaptı. Vali Coş, eşi Aylin ve kızı Beyza Coş ile birlikte Adapazarı İlçe Kaymakamlığı'ndaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde vezneye gerekli belgeleri teslim ederek kimliğini yenilemek için müracatta bulundu. İşlemler yapıldığı sırada cihazlara parmak izini okutan Vali Coş, başvuru belgesini teslim aldı. Vali Coş yeni kimlik uygulamasıyla sahteciliğin önüne geçileceğini belirterek, "Biz de vaşvurumuzu yaptık. Sahteciliğin önlenmesi ve vatandaşlarımızla ilgili bütün bilgilerin artık dijital çağdayız, ilk başta e-devlet uygulamaları olmak üzere bir çok sistemde doğrudan kullanılabilmesini sağlayan ve vatandaşlarımız açısından çok çeşitli yararları bulunan çağdaş bir uygulama. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınmasını kesinlikle önlemiş olacaklar. Herhangi bir şekilde siz de gördünüz parmak izi gibi bir çok veriyle teyid ediliyor. Bu da sahteciliğin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Vize istemeyen ülkelere seyahatlerde pasaport yerine kullanılabilmesi imkanı da var. Buradaki çipler vasıtasıyla bir çok kartı da uygulamadan kaldıracak, bütün bilgileri tek karta toplayabilecek bir belge" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Valinin başvuru yapması



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -