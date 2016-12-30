Dha Yurt Bulteni - 16

Bakan Müezzinoğlu: 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği ödül töreninde konuştu, "150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim bize kır tavuğu muamelesi yaparsa, bedelini ödeyecektirö dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, BTSO'nun Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlediği ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bu milletin başına gelmesine rağmen millet, hedeflerine doğru yürüyor. Bir taraftan sıkıntıları geride bırakmaya çalışıyor, bir taraftan da hedeflerine doğru yürüyor. Son bir yılda Türkiye'de yaşananları dünyanın herhangi bir ülkesi yaşamış olsaydı, ya da 15 yıl önce yaşanmış olsaydı, bugün hangi krizler, hangi olumsuzluklarla karşı karşıya gelirdik, açıkçası düşünmek bile bizim için zordurö diye konuştu.



'KIR TAVUĞU MUAMELESİ YAPAN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR'



Amerikalı kızılderilinin kır tavukları hikayesini anlatan Bakan Müezzinoğlu, "Kızılderili ormanda gezerken, tavuk kuluçkaya yatmış. Oradan 200-300 metre ileride kartal yumurtası görüyor. 2 tane kartal yumurtasını tavuğun yumurtası arasına koyuyor. Her gün gözlemliyor. Çatlayan her yumurtadan civciv çıkıyor. 20-30 tane civcivin arasında 2 tane simsiyah kartal yavrusu çıkıyor. Ama kır tavuğu, kendi civcivi gibi onları da büyütmeye çalışıyor. Günler geçtikçe civcivler piliç olma dönemine geliyor, ancak aralarında farklı yavrular var. Ama yine anne onları kır tavuğu kültürü ile yetiştirmeye çalışıyor. Gün geliyor, havada bir kartal süzülüyor. O yavrular kartala dikkat çekiyorlar. Ertesi gün yeniden görüyorlar. Onlar da onun gibi yapmaya çalışıyor. 1 hafta 10 gün sonra 2 tane kartal yavrusu kanatlarını açarak gökyüzüne doğru açılıyor. 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim kır tavuğu muamelesi yaparsa yapsın, bedelini ödeyecektir. Bu millet o kartal gibi kanatlarını açıp hedeflere yürüyecektir. O hedeflere koşan milletin mensupları olarak kanadımızı, ayağımızı kırmaya çalışanlar var, 15 Temmuz'da boğazımızı, başımızı kopartmaya çalışan hain FETÖ var. Buna rağmen millet ne kanadını kırdırır, ne tüyünü yoldurur, nede başını kopartır. Şehitlerimiz bunun örneğidirö dedi.



Konuşmaların ardından en başarılı kobiler, iş barışına katkı sağlayanlar, dönüşüm ve fark oluşturanlar, inovasyon, ihracat, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve sektör liderleri grubunda şahıs ve firmalara toplam 71 ödül dağıtıldı. Ayrıca programa sponsor olan 2 firmaya da plaket verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Bakanın konuşması



-Salondan detay



-Ödül alanlar



Haber: Edip TEKİN/BURSA, -



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Emekli kadın öğretmen ile annesini öldüresiye dövdüler



ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde gasp amacıyla girdikleri evde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'yı öldüresiye dövdükleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.



Olay, geçen Çarşamba günü İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, evlerine giren kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, bir gün sonra akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin 112 Acil servisi araması üzerine ortaya çıktı. Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer, eve gelen polis ve sağlık ekibi tarafından koma halinde bulundu. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ülfet Şenkaya'nın boynunda kırık olduğu, Nilüfer Şenkaya'nın da beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Anne kızın konuşamayacak durumda oldukları ve hayati tehlikelerinin devam ettiği ifade edildi.



ARKA PENCEREYİ KIRARAK GİRMİŞLİR



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, anne kızın yaşadığı 2 katlı bahçeli evde araştırma yaptı. Kardaki ayak izlerinden, evin arka penceresinin camını kırarak içeri girdikleri belirlenen şüphelilerin 2 kişi olduğu tespit edildi. Bahçedeki kusmuktan da şüphelilerden birinin rahatsız olduğunu belirleyen polisler, ilçede oturan ve suç kayıtları olan kişileri tek tek incelemeye aldı.



İKİSİ DE SABIKALI



Polisler Ülfet ve Nilüfer Şenkaya'yı döven kişilerin cinsel taciz, darp, hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama gibi olaylardan 11 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile yaralama olaylarından 2 suç kaydı bulunan 31 yaşındaki İsa Taştan olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



ANNE KIZI GEÇEN YIL DA DÖVMÜŞLER



Emniyetteki sorgularında para için eve girdiklerini belirten şüpheliler, para alamadıklarını, anne ile kızını dövdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin geçen yıl da Nilüfer Şenkaya ile Ülfet Şenkaya'ya ahırda saldırıp dövdükleri belirtildi. Anne kızı, bu sırada tesadüfen olay yerine gelen yakınlarının kurtardığı kaydedildi. Emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya'nın ayrıca 2 yıl önce telefon dolandırıcılarına 370 bin lira parasını kaptırdığı da belirtildi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



Görüntü dökümü:



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-Şüphelilerin sağlık raporu için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilmeleri,



-Polis ekip araçlarının hastane bahçesinden ayrılması,



-Hastane acil servisin ışından çekilen görüntü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,



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Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu



TOKAT' ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla 'huzur 60' adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise uygulama noktalarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.



Görüntü Dökümü:



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-Uygulama noktasından görüntüler



-Arama çalışmaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



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Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu



BOLU'da yılbaşı öncesi Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekiplerinden oluşan 100 polis katıldı. Uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlendi, çalışanların ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında durdurulan araçların evrakları ile sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Uygulamadan görüntüler



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Camiye giderken kazada öldü



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde namaz kılmak için camiye giden 82 yaşındaki Osman Ersoy yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza akşam saatlerinde, Sapanca Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için Mahmudiye Camii'ne giden Osman Ersoy yolun karşısına geçmeye çalışırken 28 yaşındaki Gürkan Zaim idaresindeki 34 LY 0057 plakalı otomobil çarptı. Osman Ersoy yola savrulurken, vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Osman Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araçları yan yola yönlendirdi. Osman Ersoy'un cenazesi Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntüler



-Polisin inceleme yapması



-Olay yerinde toplananlar



-Araçtan görüntü



HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya), -



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Marmaris Belediye Başkanı'ndan işçilere yeni yıl sürprizi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli yol yapım işçilerine yılbaşı yemeği verdi. Yılbaşı sürprizi olarak işçilere bir maaş ikramiye verileceği söyleyen Acar, işçilerin yemek servisini de kendisi yaptı.



Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 100 yol işçisiyle birlikte yeni yılı kutladı.



Uzunyalı Mevkii'ndeki bir restoranda yapılan yılbaşı kutlamasında, Belediye Başkanı Acar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri işçileri kapıda karşılayarak kendi elleriyle yemek servisi yaptı. Yemekten sonra piste çıkan işçilere eşlik eden Acar, orkestranın çaldığı şarkılar eşliğinde zeybek oynadı.



BİR MAAŞ İKRAMİYE SÜPRİZİ



Mesai gözetmeden yolların yapılması için canla başla çalışan işçilere teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol işçilerimiz, kentimizin yollarının Avrupa kentlerini aratmayacak hale gelmesi için sabah saat 08.00'den akşam saat 23.00'lere kadar durmadan çalıştılar. Mesai gözetmeksizin çalışan emekçi kardeşlerimizin bu özverisi beni gururlandırdı. Yol işçilerimizin bu özverilerinden dolayı kendilerine yeni yıl hediyesi olarak birer maaş ikramiye sözü veriyorum. Tüm emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlar, aileleri ile sağlıklı ve huzurlu güzel günler dilerim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yol işçilerinin kapıda karşılanmasından görüntü



Ali Acar ve heyetinin işçilere yemek servisi yapmasından görüntü



Zeybek oynayanlardan görüntü



Başkan Ali Acar'ın konuşmasından görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), DHA