Dha Yurt Bülteni - 15
1 Mayıs'ta YSK'ya sitem: "Gözün kör olsun" (Yeniden)KAYSERİ'de 1 Mayıs kutlamaları, Mimarsinan Parkı'nda yapıldı.
1 Mayıs'ta YSK'ya sitem: "Gözün kör olsun" (Yeniden)
KAYSERİ'de 1 Mayıs kutlamaları, Mimarsinan Parkı'nda yapıldı. Kutlamalara katılan HDP'li grubun taşıdığı ve üzerinde "Seni yine başkan yaptırmadık ama, YSK'nın gözü kör olsun" yazılı pankart dikkat çekti.
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamaları için izin verilen Mimarsinan Parkı çevresinde ve grupların yürüyeceği güzergahta polisin aldığı sıkı önlemler dikkat çekerken, kutlamanın başlayacağı saat 16.00'dan önce alanda dedektör köpekle birlikte bomba araması yapıldı. Toplanma yerlerinde buluşan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüyerek geldiler. Grupların yürüyüşü de çevik kuvvet polislerinin önlemleri altında yapıldı. Park önündeki caddede toplanan gruplar, daha sonra kutlamanın yapılacağı parka polis kontrolünde alındılar. Yaklaşık 3 bin kişi, burada sanhede çalışan müziklere eşlik ettiler. Parka giriş yapan HDP'lilerin ellerindeki "Seni başkan yaptırmadık ama,YSK'nın gözü kör olsun" yazılı pankart dikkat çekti. Yürüyüş boyunca pankartı ellerinde taşıyan HDP'liler, parka girince de bırakmadılar. Burada yapılan konuşmalarda, işsizlik, ücret dağılımındaki adaletsizlik, taşeron işçilik, sendikalaşma önündeki engeller, çalışma barışı konuları üzerinde duruldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-1 Mayıs tuklamaları için grupların Mimarsinan Parkı'na gelişi
-Polisin üst araması yapması
-Grupların halay çekmesi
-Genel Detaylar
Haber: Zafer BARIŞ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ DHA)
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Adana'da sakin 1 Mayıs
ADANA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen kutlamalara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Mimar Sinan Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önleminin alındığı meydana vatandaşlar üst araması yapılarak alındı. Kutlamalara CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.
'Yaşasın 1 Mayıs', 'Yaşasın işçi dayanışması' sloganlarının atıldığı kutlamada vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Tertip komitesinin katılımcılara hitap etmesinin ardından sahneye çıkan yerel sanatçılar, türküler seslendirdi. Katılımcılar da halaylarla eşlik etti. Olaysız geçen 1 Mayıs kutlamaları, 3 saatlik bir programın ardından son buldu.
Görüntü Dökümü
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Alana yürüyen kalabalık ve slogan atmalarından görüntü
Kutlamaya katılan grupların ellerinde pankart ve dövizlerle görüntüleri
Müzisyen gruptan genel ve detay görüntüler
Alandaki kalabalıktan genel ve detay
Konserden görüntüler
Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,
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Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı (2)
EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİ
Sanatçı Edip Akbayram, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında konser verdi. Madenci Anıtı önünde konuşmaların ardından sahneye çıkan çıkan Edip Akbayram, işçilerin ve emekçilerin bayramını kutladı. Coşkuyla şarkılarını seslendiren Edip Akbayram, ikindi ezanı okunurken konserine ara vererek şöyle dedi:
"Eskiden ezan yine vardı biz yine şarkılarımızı söylüyorduk. O zaman kimsenin kimseye saygısızlık yaptığı yoktu. Ama son dönemlerde Türkiye'de bu dinsel baskı, 'Aman ezan okunuyor şarkıyı kesin. Aman ezan okunuyor tiyatroyu durdurun.' Bunlar 20 sene, 30 sene önce yoktu. Ben hacı çocuğuyum. Dedem benim iki defa hacca gitmiş. Bu son dönemlerde o kadar tutucu olmaya başladı ki. Ben bunun iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ezanımız bizim ezanımızdır, saygımız sonsuz. Ama ben de burada ibadet yapıyorum. Ben de burada ezan okuyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi sevgiyle dinleyelim."
Ezanın bitmesi ardından konserine devam eden Akbayram, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve kentteki 1 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, konserin sonunda Akbayram'a madenci feneri hediye etti. Konser ile birlikte Madenci Anıtı önündeki 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, kalabalık dağıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Edip akbayram konseri
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (3)
FURKAN, BABASINI KORUMAK İSTERKEN VURULMUŞ
Amcası tarafından öldürülen babası Mustafa Albayrak ile amcası Ahmet Albayrak'ın Ceyhan İlçesi'nin Dokuztekne Mahallesi mezarlığındaki cenaze törenine olayda yaralandığı için bir akrabasının kucağında getirilen Furkan Albayrak gözyaşı döktü. Ceyhan'ın Sarımazı Mahallesi'nde defnedilen annesi Gülsüm'ün cenazesine de daha sonra götürüleceği belirtilen Furkan Albayrak, olayın nasıl meydana geldiğini de anlattı.
Sağ ayağından yaralanan Furkan Albayrak olay sırasında evde olduğunu, su sayacının değiştirileceğini, babasının da değiştirilmesini istemediğini söyledi. Bu yüzden amcasının tabancasını çıkartıp ateş ettiğini belirten Albayrak, "Babam vuruluyordu, ben 'vurma' diye babamın önüne geçtim. Beni de vurdu. Kurşun ayağıma girip çıkmış" dedi.
Haber: Ceyhun ÖZER / ADANA,
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Mardinli öğrenciler şehit kaymakamın vasiyetini gerçekleştirdi
MARDİN'in Derik İlçesi'nde eğitim gören 120 öğrenci, ilçenin kaymakamıyken şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyetini gerçekleştirmek için Sakarya'ya gelerek şehit kaymakamın kabrini ziyaret etti.
Derik Belediyesi ilçede kaymakamken terör örgütünün saldırısında şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün doğudaki öğrencileri batıyla buluşturma yönündeki vasiyetini yerine getirmek için yeni bir proje hazırladı.5 bin öğrenciyle batı illerinin ziyaret edilmesi için başlatılan proje kapsamında 120 kişilik bir öğrenci grubu Mardin'den bir günde bin 500 kilometre yol giderek ilk olarak İstanbul'a buradan da Sakarya'ya geldi. İlçedeki 5 liseden seçilen öğrenciler ilk olarak Arifiye İlçesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün kabrini ziyaret etti. Üzerlerine 'Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk' yazılı tişört giyen öğrenciler kabire geldikleri sırada Safitürk'ün çerçevelenmiş fotoğrafını taşıdı.
120 öğrenci kabire tek tek çiçek bıraktı. Öğrenciler arasından Hüseyin Yalçın kabir başında Kuran okuyarak kalabalık grup adına dua okudu. Bazı öğrenciler duanın yapıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. 12'si öğretmen ve 120'si öğrenci olan yaklaşık 150 kişilik grup kabir ziyaretinin ardından Sakarya Üniversitesi'ndeki bir programa katıldıktan sonra Mardin'e doğru yola çıktı.
Proje kapsamında Mardin'den toplam 5 bin öğrencinin gruplara bölünerek belirli zaman aralıklarında batı illerini ziyaret edecekleri ifade edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ziyaretten görüntü
-Çiçek bırakmaları
Haber: Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -