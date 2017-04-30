Dha Yurt Bülteni - 15
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 yaralıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bu gece Marmara Ereğlisi'nin BOTAŞ kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Hasan Başak yönetimindeki 34 NE 1299 hafif ticari araca arkadan gelen Kostas Kaleizitis yönetimindeki EKA 7017 Yunanistan plakalı TIR çarptı. 30 yaşındaki Adem Yaşar yönetimindeki 34 JTC 12 plakalı kamyon da kazaya karıştı. Zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücü Adem Yaşar yaralandı. Yaralı Yaşar, olay yerine çağırılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza sırasında araçlardan sızan yağ nedeniyle tek taraflı trafiğe kapanan Tekirdağ-İstanbul karayolu, yapılan temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yerinden detaylar
Kazaya karışan araçlar
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Araçta sıkışan yaralıya müdahale
Çalışmalardan detaylar
Sürücünün çıkarılması
Yolun açılması
Haber-Kamera: Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),
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Aşkım Kapışmak: 5 yılda bir heyecanın yenilenmesi gerekiyor
DAVRANIŞ Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak evliliklerin 5 yılda bir yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Devlet karı kocayı çağırmalı, ne oluyor, nasıl gidiyor diye eşlere sormalı. 5 yılda bir yenileyeceksin. Kadın da adam da derdini anlatacak. Varsa çocuk da derdini anlatacak. 5 yılda bir heyecanın da yenilenmesi gerekiyor" dedi.
Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ve gazeteci-yazar Aynur Tartan, 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen Kalbin Anahtarı/Kavram Sohbetleri isimli söyleşide Aşkım Kapışmak, Aynur Tartan'ın aşk ve evlilik üzerine sorduğu soruları yanıtladı. Söyleşiye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da katıldı. Doğan, söyleşi sonrası Aşkım Kapışmak ve Aynur Tartan'a İzmit'in sembolü olan saat kulesi maketi ve pişmaniye hediye etti.
5 YILDA BİR YENİLENMELİ
Evliliklerin 5 yılda bir yenilenmesi gerektiğini belirten Aşkım Kapışmak, "Bence evlilikler 5 yılda bir değişmeli. Devlet karı kocayı çağırmalı, ne oluyor, nasıl gidiyor diye eşlere sormalı. 5 yılda bir yenileyeceksin. Kadın da, adam da derdini anlatacak. Varsa çocuk da derdini anlatacak. 5 yılda bir heyecanın da yenilenmesi gerekiyor. Bu benim düşüncem. Kabul görsün görmesin önemli değil. Bana göre 5 yılda bir yenilenmesi gereken bir şey var. Çünkü hepsi kağıt üzerinde kalmış. Kadına ve erkeğe 'sorumluluklarda ve duygularda nerede problem yaşadınız? Bunun çocuğa, işe, maddiyata yansıması ne oldu?' diye sormak gerekiyor. Öyle evlilikler var ki kadın depresyon yaşıyor, ama adamın 5 yıldır haberi yok" diye konuştu.
EVLİLİK PROGRAMI
Evlilik programlarına izin veren hükümetin ve kanal sahiplerinin özeleştiri yapması gerektiğini ifade eden Kapışmak, "Benim Anadolulu dediğim amcam, halam, teyzem dediğim insanlar çıkmıyor mu evlilik programına? Hani Anadolu'daki kadının, adamın hayatı mahremdi? Bu mu evlilik programı? Bunlara izin veren hükümet, kanal sahipleri hepsi kendilerine özeleştiri yapmak durumunda. Kim izin veriyorsa buna. Hepsi kendilerine oy isteyeceklerine, şunu yapmak zorundalar, 'Ben inanıyorsam, bunun hesabını nasıl vereceğim?' diye düşünmeliler. Bunu yapan kanal patronu da, onu AVM AVM gezdiren kurumların başındaki insanlar da bunu yapmalılar" şeklinde konuştu.
ACUN BENİMLE EVLİLİK PROGRAMI YAPMAK İSTİYOR
Seyircilerin evlilik programlarından davet alıp almadığını sorması üzerine Kapışmak, "Acun 4 yıldır peşimde. Benimle evlilik programı yapmak istiyor. Ben de ona anlatıyorum. 'Abi sen bu teklifi yaptığına göre benim anlattıklarımı dinlememişsin' diyorum. Benim derdim reyting değil. Bazen gündüz kuşaklarıyla ilgili bir yazı yazıyorum. Bilmem ne kuşağının programını yapan kadının kocası, arkadan tehdit mesajları gönderiyor. Yani gerek yok böyle şeylere" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Aşkım Kapışmak ve Aynur Tartan'dan görüntü
-Konuşmalar
Haber-Kamera: Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli),
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Cezaevi firarisi, metruk binada yakalandı
ADANA'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla aldığı hapis cezasını çektiği cezaevinden 2 ay önce firar eden Sadık Aydemir, metruk bir binada yakalandı.
Merkez Seyhan İlçesi'nin Dağlıoğlu Mahallesi'nde torbacılık yaparken yakalanan Sadık Aydemir, 2 ay önce cezaevinden kaçtı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Aydemir'in Akkapı Mahallesi 12254 Sokak'ta bahçe içerisindeki boş bir binada saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Sadık Aydemir'i yakalayarak gözaltına aldı.
Sadık Aydemir'in, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan yargılandığı başka bir davadan da 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığı belirlendi. Toplam 15 yıl hapis cezası bulunan Sadık Aydemir, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cezaevi kaçağı yakalayan sivil polis aracının Adli Tıp Birimi'ne gelmesi
Cezaevi firarisi Sadık Aydemir'in polislerin arasında sağlık kontrolü için birime alınması
Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü ve tabelası
Sağlık kontrolünden çıkan zanlı
Zanlının ekip arasına bindirilmesi
Zanlıyı götüren polis otosunun uzaklaşması
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Uşak'ta yeni KHK ile 18 kişi kamudan ihraç edildi
RESMİ Gazete'de bugün yayınlanan kararnameler ile Uşak'ta çeşitli kurumlarda görev yapan 18 kişi, ihraç edildi, 2 kişi ise görevine iade edildi.
Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 689 ve 690 nolu kararname ile Uşak'ta çeşitli kurumlarda görev yapan 18 kişi, ihraç edildi. Buna göre Uşak Üniversitesi'nden 4 öğretim üyesi, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1 personel, 1 hakim adayı, 1 imam, 3 infaz koruma memuru, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 sosyolog, 2 zabıt katibi, 1 teknisyen, 1 kadastro teknisyeni, Tarım İl Müdürlüğü'nden 1 mühendis, 1 tekniker ve 1 işçi ihraç edildi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görevli 1 ebe ve 1 memur ise, görevine iade edildi.
Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,
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Akçakale'de biri PYD, diğeri DEAŞ şüphelisi 2 kişiye gözaltı
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde biri terör örgütü PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilece Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri 35 yaşındaki Salih Müslim'in kimlik sorgusunu yaptı. Sorgulamanın ardından Müslim, terör örgütü PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Ekipler, Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri önünde ise, 30 yaşındaki Fehed El Türki isimli Suriyeli'yi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber: Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),
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Otel mutfağındaki patlama paniğe neden oldu
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, bir otelin mutfak bölümünde meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi.
Foça Mahallesi İbrahim Gül Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin mutfak bölümünde, bugün saat 22.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, mutfağın duvarı yıkıldı, otel ile çevredeki evlerin camları kırıldı. İlçenin farklı noktalarından duyulan patlama sesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan patlama nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Bomba imha uzmanı polisin inceleme yaptığı mutfaktaki patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Otelin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin soruşturma sürüyor.
Patlama sırasında, otelde sadece bir müşteri ile resepsiyon görevlisinin olduğu belirten Foça Mahallesi Muhtarı İlker Can, müşterinin de patlamanın ardından otelden hemen ayrıldığını kaydetti. Can, "Patlama sırasında mutfakta da kimse yokmuş. Ekipler metan gazı sıkışması ihtimali üzerinde duruyor" dedi.
Haber: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla),
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