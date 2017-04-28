Dha Yurt Bülteni - 15
Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı görüntüleri ortaya çıktıTUNCELİ'de farklı bölgelerde başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda, bugün 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı terörist...
Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı görüntüleri ortaya çıktı
TUNCELİ'de farklı bölgelerde başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda, bugün 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı terörist de kendiliğinden teslim oldu.
Aliboğazı Vadisi içindeki PKK terör örgütüne ait sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.
Bu bölgede devam eden operasyonlarda dün 2, bugün de 1 olmak üzere toplam 3 terörist öldürülürken, dün 8, bugün de 4 olmak üzere toplam 12 terörist bu bölgede güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.
Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çatışma sırasında teröristlerin teslim olması anı
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: TUNCELİ, -
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Bakan Eroğlu: CHP'nin tavrını ayıplıyorum
ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandumun iptali için CHP'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesini ayıpladığnıı söyleyerek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda yetkisi yok ki kusura bakmasınlar. Bunu da bilmeyecek kadar etrafındaki danışmanları yanlış bilgilendiriyorlar, o da gaza geliyor. Kılıçdaroğlu'na biraz daha düşünerek işler yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.
Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Kütahya'ya gelen bakan Veysel Eroğlu ilk olarak Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan Eroğlu. yeni bir dönemin başladığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Göreceksiniz Türkiye çok hızlı şekilde kalkınacak. Şimdiden çarklar çok hızlı dönmeye başladı. Bir yıl içinde 18 maddelik Anayasa değişikliğine uygun kanunlar çıkartacağız. Meclis salıdan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacak. Allah nasip ederse büyük güçlü Türkiye'nin ayak sesleri bu evetle geldi. Ben bütün milletimize teşekkür ediyorum. Evet olsun hayır olsun, kim ne vermiş ise hepsi başımızın tacıdır. Hepinizi seviyoruz. Zaten bizim anlayışımızda şu var 'Yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Hiç kimse endişe etmesin herkes istediği şekilde yaşasın, istediği şekilde düşüncesini söylesin biz zaten onun mücadelesini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür vesayet sistemi kalktı, artık milletle daha çok kucaklaşma ve 80 milyonu milletin efendisi kılma anlayışımız iyice yerleşecek."
'AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN YETKİSİ YOK'
Bir gazetecinin, CHP'nin referandumun iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyleyerek bunu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine bakan Eroğlu şöyle dedi:
"CHP maalesef milletle barışık değil. Geçmişteki bütün seçimlere baktığımız zaman CHP bütün seçimlerde itiraz etmiştir. Önce ilçe seçim kuruluna daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmiştir. Artık bu sefer hızını alamadı. Danıştay'a gitti. Halbuki anayasada çok açık, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar kesindir. Başka bir hiçbir merci yetkili değildir. Dolayısıyla ben bu CHP'nin bu tutumunu ayıplıyorum. Türkiye'de çözemediği meseleyi Avrupa'ya götürmek istiyor. Avrupa'nın tutumu belli, dolayısıyla bu CHP için yüz karasıdır. Gerçekten utanılacak bir şey. Kaldı ki oylar arasında az bir fark yok. Takriben bir milyon dört yüz bin fark var. Bu işin şakası yok. Neticede millet mührünü vurdu evet dedi. ve bu da Yüksek Seçim Kurulu tarafından oylandı. Gerisi tamamen teferruattır, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. CHP'nin bu tavrını da gerçekten ayıplıyorum. Bu milletimize yakışmayan bir tavırdır. Millet bunun hesabını 2019 seçimlerinde CHP'ye kesecektir, sandığa gömecektir. Bunu da böyle bilesiniz. Bunları kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Çünkü millet meseleyi kendi içinde çözer. Yetkili kurumlar var, anayasası var. Bunu aşarak Dünyaya, Avrupa'ya taşımak, kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda yetkisi yok ki kusura bakmasınlar. Bunu da bilmeyecek kadar etrafındaki danışmanları yanlış bilgilendiriyorlar, o da gaza geliyor, böyle müracaatlar yapıyor herhalde. Kılıçdaroğlu'nun biraz daha düşünerek işler yapmasını tavsiye ediyorum. Kütahya'ya gelip dinlenirse burada güzel mekanlar var biraz kendisini toparlasın."
Görüntü dökümü:
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-Bakan Eroğlu'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,
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Bakan Özhaseki: İnsanlar PKK teröründen usanmış
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta yaptığı konuşmada, bölge halkının PKK teröründen usandığını belirterek, "Devlet olarak burada huzur ve güveni sağlamak gibi operasyonlar gerçekleştirdik. Allaha şükür geldiğimiz nokta itibariyle terör esamesi okunmuyor" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki yetkililer, Cizre İlçesi'ndeki temaslarının ardından Şırnak-Cizre karayolunda yapılması planlanan şehirlerarası otobüs terminali, Şırnak Kadın Doğum Hastanesi, belediye hizmet binası ve terör mağduru vatandaşlar için TOKİ tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden konut alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Yeni Mahalle yolu üzerindeki bir künefeciye giden Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, çıkışta buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bir apartmanın balkonundaki çocuğun, "Şırnak'a hoş geldiniz bakanım" şeklende seslenmesi üzerine Bakan Özhaseki de el sallayarak, "Hoş bulduk" karşılığını verdi.
"TERÖRÜN ESAMESİ OKUNMUYOR"
Daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Özhaseki, Vali Ali İhsan Su tarafından karşılandı. Burada gazetecilere konuşan Bakan Özhaseki, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığını belirterek, "Şırnak İl Merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde terör örgütü burada boy gösterip vatandaşları rahatsız hale getirdikten sonra haliyle devlet olarak burada huzuru sağlamak, güvenliği sağlamak gibi operasyonlar gerçekleştirdik. Allah'a şükür geldiğimiz nokta itibari ile terör esamesi okunmuyor. İnşallah buralarda bir daha terörün adından bahsedilmeyecek. Teröristler kimseye eziyet edemeyecek. Kimsenin evini yıkamayacaklar. Çoluğunu çocuğunu kaldırıp dağlara götüremeyecekler. Buralarada çocuk ölümlerini sağlayıp anaların ağlamasını izleyemeyecekler. Öyle ümit ediyoruz. Vatandaşın huzuru bundan sonra mutlaka devam edecektir diye ümit ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız, gayretlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Şırnak ilinin tamamında vatandaşların çok huzurlu olduğunu görebiliyoruz. İkinci bir işimiz burada, teröristlerin yaktığı, yıktığı evlerin yapılması. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, yaralarının sarılması. Bu noktada Şırnak genelinde 12 bin 500 konutun inşaatına başladık. Bu inşaatların bir kısmı bitti. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı birkaç ay sonra bitecek, bir kısmı da sene sonunda bitecek. Ama senenin sonuna kadar bütün konutları bitirmiş olacağız" dedi.
"YAPTIĞIMIZ KANALLARI TOPLASAK, ANKARA'YA YOL OLUR"
Belediyeler ile İlgili açıklama yapan Bakan Özhaseki, batıdaki bir belediyeye ne kadar para geliyorsa doğudaki belediyelere de o kadar para aktardıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil belediyelerine daha az mı para geliyordu eskiden? Hayır. Konya'ya ne kadar gidiyorsa, Rize'ye ne kadar gidiyorsa, veyahut Sakarya'ya ne kadar gidiyorsa, kişi başına düşen pay belli. Bu payı İller Bankası'nda çarpıp buraya da gönderiyoruz, oraya da gönderiyoruz. Buradaki belediye başkanlarının niyeti, belediye başkanlığı olamayınca, Kandil'e adam taşımak, parayı kandile aktarmak, terörist yetiştirmek ve burada Kandil'in işlerini kolaylaştıracak bir irtibat bürosu gibi çalışmaya gayret edince, belediyeler biraz önce bahsettiğimiz vatandaşların en tabi hakkı olan suyu bile vermekten aciz kalıyorlar. Bu yüzden tüm ilçelerimiz ve Şırnak merkezimizde su şebekeleri düşüyoruz. Kanallar yapıyoruz. Yaptığımız kanalları toplarsak buradan Ankara'ya yol olur. 800 kilometre su ve kanal şebekesi düşüyoruz" diye konuştu.
"HUZUR BURALARDA DAİM OLACAK"
Şırnak merkez ve ilçelerine 4 milyar lira para harcayacaklarını belirten Bakan Özhaski, halkın terörden artık usandığını, huzurun ardık buralarda daim olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Devlet olarak biz Şırnak ili genelinde yaklaşık 4 milyar lira para harcıyoruz. Eski para ile 4 kattrilyon para harcıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Paramız çok, gidip oralarda harcayalım, kendimize iş mi arıyoruz? Hayır, öyle değil. Buradaki insanlar mağdur. Buradaki İnsanlar PKK teröründen usanmış. ve buradaki insanlar terörün belasını, cezasını çok çekmiş. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kardeşlik duygununu tesis etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları buradaki vatandaşların mutlu olabilmesi için rahatı ve huzuru için yapıyoruz. İnşallah burada bir daha terör boy göstermez. Bir daha terör gelip burada bir çukur kazmak istemez. İsteseler de vatandaşlar buna mani olur. Kendisi karşı çıkar. Bir dakika ne yapıyorsunuz der. ve neticesinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Türk Bayrağı'nın dalgalandığı bir yerin yaşama keyfini çıkarırız diye ümit ediyorum. Ama şunun vatandaşlarımızın hiç aklından çıkarmaması lazımdır. Devlet olarak biz buralardayız. Türkiye'nin dört bir köşesindeyiz. Huzuru sağlamanın noktasında şimdiye kadar kararlı adımlar attık. Bundan sonra da geri gidişi yok. Huzur buralarda daim olacak. Güvenlik buralarda hiçbir daha konuşulmayacak. Vatandaşlar rahat işine gidecek. Çocuklar okula gidecek, parklara gidecek. Çocuklar oyun oynayacak ve bu ülkenin keyfini hep beraber çıkaracağız. Hızla gelmemizin bir sebebi de yeni bir takım tesisler yapılacak. Bu yerlerin konumu hususunda biraz bizim çalışmamız icap ediyor. Yeni bir belediye binası, hastane binası, adliye binası, terminal binası bunların yeri ve konumu hususunda da hep birlikte karar vereceğiz."
Daha sonra valilik toplantı salonunda basına kapalı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından kanun hükmünde kararname ile Şırnak, Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil ve Uludere belediyelerine görevlendirilen Başkan Vekilleri, ticaret ve sanayi odası başkanları ile görüşen Bakan Özhaseki, istişare toplantısının ardından kentten ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bakan ve beraberindekilerin Şırnak otobüs terminali alanına gelmesi
-Bakan inşaat alanlarında inceleme yapması
-Çocuklara oyuncak dağıtılması
-Valilik girişi
-Valilikte Bakan Özhaseki'nin konuşması
-Kayumlarla toplantıya giriş
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -
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Mehmet Görmez: İnsanlık alemi, küresel ölçekte güven bunalımı yaşıyor
DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep'te katıldığı 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu sempozyumda, insanlık aleminin küresel ölçekte güven bunalımı yaşadığını kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu sempozyum düzenledi. Sempozyuma; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Mehmet Görmez, insanlık aleminin güven bunalımı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu sene Hz. Peygamber ve Güven Toplumu konusunu seçtik. Neden güven toplumu? Küresel sebebi, bütün insanlık alemi küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyor. Güven bunalımını yok etmek için güvenlik toplumuna dönüşüyor. Güvenlik toplumu olmakla güven toplumu olmak aynı şey değildir. Her kişinin başına bir polis dikerek, güvenlik toplumu oluştursanız da güveni sağlayamazsınız. Bütün çarşılara, pazarlara, dükkanlara, havaalanlarına, her yere kamera döşemekle güveni sağlayamazsınız. İnsanlar, Allah'ın kulları sağında ve solunda var olan ilahi kameraları yok saydıkça, siz istediğiniz kadar onları takip etmek için güveni sağlamak için kameralar döşeyin, güven toplumunu oluşturamazsınız. İman olmadan eman olmaz. Güven, iman toplumu olmadan eman toplumu kurulamaz. Emin peygamberin emin ümmeti olmadan güven toplumunu inşa edemeyiz. Onun için küresel ölçekte insanlık aleminin güven problemi yaşadığı için bu konu üzerinde durmanın önemli olduğunu ifade ettik."
Konuşmaların ardından sempozyum, 'Kavramsal Çerçeve' adlı oturumla devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sempozyuma katılanlar
Mehmet Görmez'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)
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Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, Münir Alp yönetimindeki otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın ağır yaralandı.
Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Münir Alp yönetimindeki otomobil 07 LL 643 otomobil, saat 17.30 sıralarında yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özcan ve Bahtiyar Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki kadın caddeye savruldu. Başı asfalt zemine çarpan kadınlar, aldıkları darbelerin etkisiyle ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralıların yardımına koştu. Kadınlarla konuşarak sakinleştirmeye çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Özcan ve Bahtiyar Kara, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazada kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yara almadan kurtulan sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yaralılardan görüntü
Müdahale eden vatandaşlar
Araçtan görüntü
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Yaralıların ambulansa taşınması
Trafikten görüntü
Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),
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Ergün Poyraz 'Diplomasız'ı Manisa'da imzaladı
MANİSA Kitap Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim hayatını konu alan 'Diplomasız' adlı kitabı için imza günü düzenleyen yazar Ergün Poyraz, "Bizi sahte diplomalı bir cumhurbaşkanı yönetiyor" dedi.
Siyasi partiler ile tarikatların yapılanmaları ve aralarındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanınan araştırmacı yazar Ergün Poyraz, son kitabı Diplomasız için imza günü düzenledi. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) savcısı Zekeriya Öz tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen, Ergenekon davasında 6 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Ergün Poyraz, yeni yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim hayatını konu alan 'Diplomasız' adlı kitabını imzaladı. İmza gününe CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de katıldı.
'YSK BAŞKANI GÜVEN'İN FETÖ BAĞLANTISI' İDDİASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması hakkında TBMM'de yaptığı çalışmaların kitapta yer aldığını belirten CHP'li Biçer, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in FETÖ ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Biçer, 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının araştırılması için bir komisyon kurulması ve konunun araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdiklerini hatırlatarak "TBMM'de CHP milletvekilleri olarak, normalde 20 milletvekilinin imzası yeterli iken, 70 tane imza toplayarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdik. Diploma konusunda binlerce şaibe, usulsüzlük ve hukuksuzluk varken ne yazık ki bu reddedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının incelenmesi için yapılan başvuruyu reddeden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden Ünal Demirci, Ali Kaya, İbrahim Zengin FETÖ'den tutuklu. YSK Başkanı Sadi Güven'in FETÖ ile bağlantısının araştırılması ve gerekli işlemlerinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
84 YOLSUZLUK DOSYASI
Yazar Ergün Poyraz ise, "Bir insan düşünün; hakkında 84 tane yolsuzluk dosyaları hazırlanmış. Bu yolsuzluk dosyaları kimisi zaman aşımı kimisi Rahşan affı kimisi de hukuk hünerleri ile yok edilmiştir. Ama bir dosyası var ki 'Görevi ihmal: 3/132 esas numaralı dosyanın konusu; zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak'tır. Bu dosya TBMM'de Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını bekliyor. Böyle bir sicile sahip birini, dünyanın hiçbir ülkesinde devletin kapısından içeri sokmazlar. Bizi sahte diplomalı bir cumhurbaşkanı yönetiyor. 19 yıllık öğretmenlere açılan 'evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' davaların aynısının bugün bu kişiye açılması gerekiyor" dedi.
Açıklamanın ardından Ergün Poyraz, kitabını satın alan sevenleri ile fotoğraf çekildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kitap standından görüntü
-Diplomasız kitabından detay görüntü
-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in konuşması
-Ergün Poyraz'ın konuşması
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,