Dha Yurt Bülteni - 15

Kağızman'da mayınlı tuzak: 2 asker şehit, 1 asker yaralı (2) (Görüntü dökümüyle yeniden)



ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ERZURUM'A GETİRİLDİ



Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen iki uzman çavuşun cenazesi, askeri helikopterle Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradan ambulansa konulan şehitlerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adi Tıp Kurumu'na götürüldü. Bekar olan ve isimleri henüz açıklanmayan şehit uzman çavuşların cenazeleri, otopsi işleminin ardından memleketleri Bitlis ve Kahramanmaraş'a gönderilecek.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Askeri Helikopter



-Şehit cenazelerinin adli tıp'a getirilmesi



-Cenazenin morga götürülmesi



-Silah arkadaşlarının adli tıp önünde beklemesi



-Adli Tıp binası detay



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,



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Traktörle gezinti acı bitti: 2 ölü, 2 yaralı



HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 16 yaşındaki Mehmet Hacıömeroğlu'nun kullandığı traktör devrildi. Kazada, Hacıömeroğlu ve 15 yaşındaki Yasin Ünal öldü, 2 kişi de yaralandı.



Altınözü İlçesi'nin Tepehan Mahallesi'nde oturan Mehmet Hacıömeroğlu, komşularına ait traktörü alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Mahallede tur atan Hacıömeroğlu, köy okulunun bahçesinde dönüş yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulup devrilen traktörün altında kalan Mehmet Hacıömeroğlu, Bekir Hacıömeroğlu, Nevrez Duranoğlu ve Yasin Ünal yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal götürüldüğü Altınözü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 yaralı ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü (Güvenlik Kamerası)



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Traktörün gelişi



Traktörün yaptığı manevra ve devrilmesi



traktörün altından kurtulanların traktörü kaldırması



Altında kalan iki kişinin yerde yatarken görüntüsü



Diğer vatandaşların panik halindeki görüntüsü



Yerde yatanların başındaki kalabalığın görüntüsü



Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ (Hatay),



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Bebeği parka bıraktılar







ŞANLIURFA'nın, Viranşehir İlçesi'ndeki parkta, yeni doğduğu tahmin edilen kundağa sarılı erkek bebek bulundu.



Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki parkta dolaşanlar, kundakta ağlayan bebek görünce polise haber verdi. İhbar üzerine parka gelen polis, birkaç günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ailesine ulaşamayınca, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Polislerin çağırdığı sağlık görevlileri, erkek bebeği, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebeğin, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.



Haber: VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), -



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Üniversitelilerin yemeğine 'anne eli' değdi



DÜZCE Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşan Anneler Günü nedeniyle düzenlenen 'Anne Eli' etkinliğinde, öğrencilerin yemeklerini gönüllü anneler pişirip dağıttı.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nigar Çakar, yüksekokuldaki yemekhanede yemek dağıtımı öncesi konuşma yaptı. Prof. Dr. Çakar, annelerin hayatta herkes için çok özel olduğunu söyleyerek, "Anne özlemi, anne kokusu ve anne eli kullandığımız ve vazgeçmediğimiz sözcükler. Yemeklerimizin içinde annemizin bir parçasını bulmak çok önemli. Sizlere biz de üniversitemizde hiç değilse kendi anneleriniz elinden olmasa da bir annenin elinden bir yemek yedirelim diye düşündük. Öğrencilerimize bugünün anneliğini yaptıkları için annelerimize teşekkür ederiz. Anne annedir. Bir başkasının annesi ya da sizin anneniz diye ayırt edemeyiz. Annelerin özeliği hep aynıdır. Küçük bir hatıra olur, bu yıl ki 'Anneler Günü' etkinliğine dayalı olarak düzenledik. Hepinizi çok seviyoruz" dedi.



Ardından Rektör Prof. Dr. Çakar, yemekleri pişiren gönüllü 5 anne ile birlikte öğrencilere yemeklerini dağıttı. Öğrencilerin tepsilerine, 'Tabağındakileri bitir yoksa nişanlın çirkin olur.' gibi yazıların yer aldığı küçük notlar da konuldu. Yemeklerini yiyen öğrenciler Rektör Çakar ve gönüllü annelere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Gönüllü anneler ve rektörün öğrencilere yemek dağıtması



-Rektörün konuşması



-Öğrenciler yemek yerken



-Yazılan notlar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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Zihinsel engelli öğrencilerden halk oyunları gösterisi



BOLU'da, 'Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, zihinsel engelli öğrencilerin işaret diliyle söylediği şarkı ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.



Bolu Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğinde, 'Otizmin fardındayız, onların yanındayız' sloganıyla Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, engelli öğrencilerin aileleri, öğrenciler, öğretmenler katıldı. Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, engellilerin temel haklarının verilmesi, sosyal güvencelerinin sağlanması için devletin tüm kurumlarıyla üzerine düşen görevi yaptığını söyleyerek, "Artık bu konular ülkemiz gündeminde tartışılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte engellilik nedenleri araştırılacak, ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak, geliştirilecek çalışmalarla engellilerimiz ve ailesi bilinçlendirilerek rehabilitasyon programlarına daha da önem verilecektir. Böylece hepimizin hayal ettiği entagrasyon süreci tamamlanmış olacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerin, 'asker' ve 'balıkçı' temalı müzikal gösterileri de içeren halk oyunları gösterisi ilgi gördü. Öğrencilerin, Karadeniz yöresi folklor oyununu oyarken yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Aynı öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü özel öğrenciler halk oyunları ekibinin gösterisi ardından tekrar sahneye çıktı. Öğrenciler, bu kez de 'Sev kardeşim' şarkısını işaret diliyle söyledi ve ayakta alkışlandı. Şiirlerin okunduğu etkinlik dans gösterileriyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Zihinsel engelli öğrencilerin halk oyunları gösterisi



-Alkışlar



-İşaret diliyle şarkı söylemeleri



Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU,