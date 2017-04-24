Dha Yurt Bülteni - 15

Kuyum dükkanının camını kırıp 2 kilo gümüş çaldılar



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde kuyum dükkanının camını kıran 2 şüpheli yaklaşık 5 bin dolar değerinde 2 kilo gümüş çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı.



Manavgat Şelale Caddesi'ndeki Talya Kuyum adlı işyerine 23 Nisan saat 03.00 sıralarında gelen şüpheliler, camı kırıp vitrinde bulunan 2 kilo gümüşü çalarak kaçtı. Kuyumcudan alınan gümüşlerin değerinin yaklaşık 5 bin dolar olduğunu söyleyen işyeri sahibi Mustafa Çelik, kırılan camla birlikte toplam zararının 20 bin liraya yaklaştığını söyledi.



'BENDEN SONRA GELDİLER'



Hırsızların çıkardığı gürültüye üst kattaki komşunun uyandığını ve polisi aradığını anlatan işyeri sahibi Çelik, "Komşumuz polisi aradıktan sonra kimsenin gelmemesi üzerine yeniden arayarak, 'Bakın burada böyle bir olay oldu, kimse gelmedi' diye bir daha aramış. Gece beni güvenlik şirketi aradı, işyerimin elektriğinin kesildiğini söyledi. Ben dükkana gelirken ekip aracını yolda geçtim. Benden sonra geldiler ve 'geçmiş olsun' dedilerö diye konuştu.



ALTINLARA ULAŞAMADILAR



Mustafa Çelik, şüphelilerin camı kırdıktan sonra ilk vitrinde bulunan gümüşleri aldıklarını, daha geride duran altınlara ulaşamadıklarını kaydetti.



GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR



Olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu ve yüzü maskeli 2 kişinin kuyum dükkanına geldiği ve çevrede bir süre dolaştığı görülüyor. Bir süre dükkanı kontrol eden şüpheliler bir ara uzaklaşıp yine geliyor. Şüpheliler birkaç defa dükkanı kontrol ettikten sonra işyerinin elektrikleri kesiliyor. Daha sonra güvenlik kamera kaydı da duruyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Şüphelilerin kuyum dükkanı önünde dolaşmaları (Güvenlik kamerası)



Şüphelilerin vitrini incelemeleri (Güvenlik kamerası)



Kuyumcunun önünde yapılan çalışma



İşyeri sahibinin açıklaması



İşyerinde önünde vatandaşlar



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



=====================================



Arı sokunca kaza yaptı







KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde Ramazan Metin arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille aydınlatma direğine çarptı. Hafif yaralanan Ramazan Metin tedavi altına alındı.







Olay, öğle saatlerinde Gölcük Şirinköy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Metin, arının sokması sonucu 34 JA 2075 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Hafif yaralanan Ramazan Metin 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.











Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), -



=========================================



Kayserili muhtarın çalınan musluk isyanı







KAYSERİ'nin Alparslan Mahallesi Muhtar Fatih Çalışkan, Alparslan Camii'nin ikinci kez musluklarının çalınmasına tepki gösterirken, "Muslukları çalanlar vatana ihanet içindelerö dedi.



Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki, Alparslan Mahallesi'nde bulunan Alpaslan Camii'ndeki şadırvan ile tuvalet muslukları 2 haftada 2 kez çalındı. Alparslan Mahallesi Muhtarı Fatih Çalışkan, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi. Hırsızların muslukları kırarak çaldıklarını ve bu nedenle saatlerce suyun da boşa aktığını belirten Mahalle Muhtarı Çalışkan, "Hem hırsızlık hem de büyük israf olayı var. Muslukları çalanlar vatana ihanet etmişlerdir. Bunun başkan tarifi yok. Hırsızlara sesleniyorum, camilerimizin parklarımızın musluklarını rahat bırakın artıkö diye konuştu. Diğer yandan çalınan muslukların bir kez daha yenisi takıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Cami şadırvan ve tuvaletinden görüntüler



-Mahalle Muhtarı Fatih Çalışkan'ın açıklamaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,