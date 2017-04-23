Dha Yurt Bülteni-15
Şırnak Bestler-Derelerde çatışma: 2 asker şehit (3)ŞIRNAK ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIŞIRNAK'TA 40 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜŞırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bugün şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın için Şırnak'ta uğurlama töreni...
Şırnak Bestler-Derelerde çatışma: 2 asker şehit (3)
ŞIRNAK ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞIRNAK'TA 40 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bugün şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlenerek, cenazeleri memleketlerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Geymuşule bölgesinde yapılan operasyonda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilerek, son 5 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a çıktığı belirtildi.
Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ali İhsan Su, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nün eşi Özde ve oğlu Ahmet Doruk Kurtçu, kurum müdürleri, korucular ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Uzman Çavuş Turgut Kurtçu ve Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarının katafalka konulması ile başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, duar edildi.
Törende şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu oğlu Ahmet Doruk Kurtçu yakınlarının kucağında babasını asker selamı ile uğurladı. Şehidin eşi Özde ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından, şehit uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun cenazesi Tekirdağ'a, Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi ise, Niğde'ye götürülmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanına gönderildi.
3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Şırnak'ta beş gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 40 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
-Şehit ailelerinin alana gelmesi
-Şehit naaşlarının getirilmesi
-Dualar okunması
-Şehit naaşlarının ambuşlansa bindirilmesi
-Genel vedetay görüntüler
Haber-Kamera: Sevkan KÜDEN/ŞIRNAK,-
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Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yıktı (2)
KOPAN ÇATI SACI KADININ BOYNUNU KESTİ
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan fırtına Ardahan'da 1 kadının ölümüne neden oldu. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağdeşen köyünde evinin bahçesinde yakınları ile birlikte temizlik çalışması yapan 4 çocuk annesi Çimen Şenel (55), 25 metre uzaklıktaki komşu evin çatısından uçup gelen sacın çarpması sonucu boynu kesilerek öldü, eltisi İsminaz Şenel ise yaralandı. Yaralı kadın Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Haber: ARAHAN
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Bandırma'daki 23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'ndeki 23 Nisan kutlamalarında, 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği, geçmişten günümüze Türk devletlerinin anlatıldığı gösteri, tartışmaya neden oldu. Atatürk'ü canlandıran öğrencinin "Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildim" repliğine, Eğitim- Sen ve Eğitim- İş sendikaları şube başkanları tepki gösterdi.
Bandırma'daki kutlamalarda, 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 11-12 yaşındaki öğrencilerin tarihte kurulmuş Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte kurucularını canlandırdığı gösteride, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran öğrencinin repliği tepkilere neden oldu. Öğrenci sahnede "1'inci Cihan Harbi sonrası imparatorluğumuz çöktü. Öz vatanımız dahi işgal olundu. Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildim. Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzelendik" ifadeleriyle, son kısımdaki "Benim kurduğum devletin diğer devletlerden farkı, milli iradeye dayalı cumhuriyet olmasıdır. Yaşasın milli idare, yaşasın cumhuriyet, yasasın büyük Türkiye" diye seslenmesi eğitim sendikalarının başkanlarının tepkisine neden oldu.
Eğitim-Sen Bandırma Temsilcisi Hacı Akyaz, gösteride tarihin çarpıtılmaya çalışıldığını savunarak, "Ne yazık ki bir okulumuzun yaptığı gösteride Kurtuluş Savaşı çarpıtılmış, Kurtuluş Savaşı ve 1'inci Dünya Savaşı'nda ülkeyi düşmana bir nevi teslim eden saltanat ön plana çıkarılmış, saltanat tarafından İstanbul'dan uzaklaştırılan, 'ortalığı karıştırıyor' diye Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal'in sanki Anadolu'ya padişah tarafından 'ülkenin kurtuluşu için mücadele etsin, kongreler yapsın' diye gönderilmiş gibi lanse edilmiştir, çarpıtılmıştırö dedi.
Eğitim- İş Bandırma Temsilcisi Kadir Taylan da 'ulusal egemenlik' kavramı yerine 'milli irade' söylemi öne çıkarılmasına tepki gösterdi. Taylan, şöyle devam etti:
"Biz bu söylemi referandum sürecinde siyasilerden çok duyduk. Hatırlayacaksınız İzmir Marşı tüm okullarımızda siyasi bulunarak söylenmesi yasaklanmıştı. Biz bugün 23 Nisan kutlamalarında Dombıra parçasını dinledik. Son Padişah Vahdettin'in milli mücadelede öne çıkartılması da boşa bir çabadır. Çünkü bizler Vahdettin'in İngilizlere sığındığını biliyoruz. Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan bütün ayaklanmaların hemen tamamı padişah ve saraya yakın çevreler tarafından çıkarılmıştır. Bunu da tarih yazıyor. Sevr anlaşmasını imzalayan memleketin tapusunu batılılara, emperyalistlere teslim eden yine son padişah Vahdettindir. Ulusal egemenliğe dayanmanın yanında bizim cumhuriyetimizin özelliği, laik cumhuriyet olmasıdır. Laiklik kavramının da bugün meydanda söylenmesini ifade edilmesini ben açıkça isterdim. Şimdi bu konuda sorumluların bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Çünkü laiklik, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlar bizim için vazgeçilmez kavramlardır" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sahnede öğrenciler ve konuşan öğrenci
Sendikacıların açılaması
Konuşmacı Hacı Akyaz
2. Konuşmacı Kadir Taylan
Haber-Kamera: Erdem Özcan-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), -
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Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları 105 sokağa taştı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 2 bin kişi bayram coşkusunu yaşadı.
Marmaris'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama merkezi Çıldır Mahallesi 105 Sokak oldu. Bu yıl dördüncüsü yapılan kutlamalarda, 5 katlı apartman büyüklüğünde Türk bayrakları asıldı. İşyerleri ve evlerin balkonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Elektrik panoları, sokaktaki direkler kırmızı beyaz kumaşlarla süslendi. Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerine "23 Nisan kutlu olsun" yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı. Gelin gibi süslenen 105 sokakta, saat 14.30'da kutlama programı başladı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, başkan yardımcıları Dursun Kaplan ve Halil Gökovalı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile dernek temsilcileri sokağa geldi. Alanı dolduran binlerce vatandaş çocuklarla birlikte bayram coşkusu yaşadı. İlk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Marmaris'te bin 300 öğrenci arasında İstiklal Marşı'nı en güzel okuyarak birinci olan Fatma İlkay Karadeniz sahneye geldi. Karadeniz, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere, okudu. Etkinlikte, çocukların yüzleri boyandı, palyaçolar çocukları eğlendirdi. Çalan hareketli şarkılar eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta dans etti. Yiyecek ve içecek ikramında yapıldığı kutlamalarda, sokağı dolduran binlerce kişi marşlar eşliğinde çocukların coşkusunu ortaklık etti. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve vatandaşlar "Hayatı tespih yapmışım sallıyorum" şarkısıyla oynadı. Funda dans grubu zumba gösterisi yaptı.
ENGELİLER KORTEJ GEÇİŞİ YAPTI
Kutlamaların en anlamı anları ise özel çocukların golf araçlarıyla kortej geçişi yapması oldu. Engelli çocuklar binlerce vatandaşın arasından geçerken alkış tufanı koptu. Geçişi tamamlayan engelli çocuklar kurulan alandaki koltuklara oturdu. Mikrofonu eline alan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Sungur Doğan, "Bizleri mutlu eden herkese teşekkür ederim. Yaşasın 23 Nisan" dedi. Sokakta düzenlenen kutlamalara dört yıldır organize eden Terzi Salih Yazgan,"Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz 23 Nisan kutlamalarına destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
Kutlamaların son saatinde ise Özdemir Kardeşler Orkestrası eşliğinde çalan hareketli şarkılar eşliğinde sokağı dolduran binlerce kişi dans etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Marmaris'te gelin gibi Türk bayrakları ile süslenen 105 sokağın görüntüsü
-Vatandaşların çocuklarıyla Türk Bayrağı ile 105 sokağa doldurması
-Çalan hareketli müzik ve marşlar eşliğinde çocuklarıyla oynayan vatandaşlardan görüntü
-Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın kalabalıkla oynaması
-Engelli çocukların golf aracıyla kortej geçişinden fgörüntü
-11 yaşında ki Zihinsel Engelli Ali Sungur Doğan'ın konuşması
-Fatma İlkay Karadeniz'in İstiklal Marşı'nı okuması
-Sokağa dolduranların zumba yapması, oyunlar oynaması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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Adana'da 'tecavüz' intiharı
ADANA'da 27 yaşındaki Mithat Kutgi, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti.
Mithat Kutgi bir süre önce adı açıklanmayan bir kızla nişanlandı. İddiaya göre genç kız, geçtiğimiz çarşamba günü, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mithat Kutgi, savcının karşısına çıkıp ifade verdi. Bu olaydan sonra psikolojisi bozulan Kutgi, iddiaya göre ailesine "Bana iftira attılar, bununla yaşayamam" demeye başladı. Bugün saat 15: 30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede ailesiyle yaşayan Mithat Kutgi, av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan ailesi odaya girdiğinde Kutgi'yi kanlar içinde buldu. Ailenin çığlıkları üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekibine haber verdi. Eve ulaşan sağlık ekibi, babanın elinde tüfek olması nedeniyle yaralıya müdahale etmekte güçlük çekti. Olay yerine ulaşan polis, babanın elinden tüfeği alıp sakinleştirerek sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken incelemenin ardından Mithat Kutgi'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Apartmanının girişindeki ambulanslar
Kapı önündeki kalabalık ve polislerden görüntü
Sokaktan genel görüntü ve polis araçları
Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,
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Kanser hastası Sıla için özel 23 Nisan kutlaması
İSTANBUL'da kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan'ı Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki okulunda kutlamak isteyince doktorlardan alınan 1 günlük izinle okuluna geldi. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisi için özel kutlama yaptığı programda duygulu anlar yaşandı.
Yaklaşık 1 yıldır İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde göz kanseri tedavisi gören 5'inci sınıf öğrencisi Hatice Sıla Öztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okul arkadaşlarını görmek istediğini söyleyince doktorlardan özel izin alınarak Alanya Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu'na getirildi. Uçakla Antalya'ya gelen Sıla, havalimanından da ambulansla okuluna getirildi. Burada 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra Sıla için özel bir karşılama programı düzenlendi. Sıla için arkadaşları özel dans gösterileri yaptı. Arkadaşları, öğretmenler ve törene katılanlardan bazıları Sıla'nın enfeksiyon kapmaması için maske taktı.
DUYGU DOLU ANLAR
Arkadaşlarının dans gösterisinin ardından okul bahçesinde tekerlekli sandalyede oturan Sıla'nın etrafını saran veli ve öğretmenler, hep bir ağızdan 'Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı sırasında Sıla ile öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı. Şarkının ardından kürsüye davet edilen Sıla da arkadaşlarına şarkı söyledi. Küçük Sıla'nın şarkısının ardından annesi Fatma Teke, kızının yazdığı 'Anne' şiirini okudu. Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda Sıla, öğretmenlerinin verdiği beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.
'MORAL OLDU'
Kızının gözündeki tümörün ameliyatla alındığını ancak şu anda tüm vücuduna tekrar yayıldığını belirten Fatma Teke şöyle dedi:
"Bu süreçte burada çok zor anlar yaşadık. Sıla tedavi sürecinde sürekli okulunu ve arkadaşlarını sordu. Kızımın bu isteğini doktorla görüştüm ve bir günlüğüne Alanya'ya gitmemiz için izin verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Alanya'ya gelerek okulumuzu ziyaret ettik. Burada gördüğü sevgi ve destek her şeyden kıymetliydi. Kızıma büyük moral oldu. Tedavi sürecinde ona çok iyi gelecek."
'HEMEN DÖNSÜN'
Sınıf arkadaşı Evin Altundal da Sıla'yı çok sevdiğini ve ziyaretinde onu mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söyledi. Diğer arkadaşı Zeynep Türkyılmaz da Sıla ile iyi arkadaşlıkları olduğunu, okula geldiğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını, onu çok sevdiğini ve hemen aralarına dönmesini istediğini kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Etkinlikten görüntüler
Sıla ve ailesinden genel ve detay görüntüler
Sıla'ya öğretmenlerinin yaptığı gösteriden görüntüler
Sıla'nın ve öğretmenlerinin ağlamasından görüntü
Sıla'nın şarkı söylemesinden görüntü
Annenin şiirinden görüntü
Anne Fatma Teke'nin konuşması
Sınıf arkadaşları Evin Altundal ve Zeynep Türkyılmaz'ın konuşması
HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),
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Gaziantep'te 'Kutlu Doğum' etkinliği
GAZİANTEP'te, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.
Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep İl Koordinatörlüğü tarafından bir okulun bahçesinde 'Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed' temalı Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı alanda, arama noktaları oluşturarak etkinliğe gelen vatandaşları tek tek arandı. Ayrıca etkinliğin yapıldığı alanı mobil kameralarla izlendi. Kuran okunmasıyla başlayan etkinlikte sık sık tekbir ve salavat getirildi. Etkinlikte çocuklar tarafından da Hazreti Muhammed'e yönelik yazılan şiirlar okundu.
Etkinlikte konuşan ilahiyatçı Osman Teyfur, son 100 yılda bu coğrafyanın, özünden uzaklaştırılmaya başlandığını söyledi. Bazı güçlerin bu coğrafyadaki insanları esir almak, diz çöktürmek için sahip olduğumuz değerleri ellimizden almaya çalıştıklarını ifade eden Teyfur, şöyle konuştu:
"Medeniyet getirdik diye bu coğrafyaya geldiler ve bu coğrafyanın insanı birbirine düşman kesildi ve hayatı yaşanmaz bir noktaya getirdi.Hazreti Muhammed'in hayatından, önderliğinden uzaklaştıkça bu coğrafya bir kan deryasına dönüştü. Bu coğrafyada yeni bir hayat, yeni bir medeniyet kurmak için Hazreti Muhammed'e dönmemiz gerekiyor.Bu coğrafyanın in büyük imkanı; iman, İslam, hak ve adalettir. Bu coğrafyanın insanı adalet ve hakkı başka yerde aramamalı, çünkü hak ve adalet İslam'dır. İslam dini hak ve adaletin bütün ilkelerini getirmiş ve garanti altına almıştır."
Konuşmaların ardından Peygamber Sevdalıları İlahi grubu tarafından ilahiler seslendirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Etkinliğe katılan vatandaşlar
Tekbir ve salavat getirilmesi
İlahiler okunması
Osman Teyfur'un konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
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Bodrum'da gergin çelenk bırakma töreni
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsakmında Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi, törene davet edilmelerine rağmen isimleri okunmadan diğer derneklerle birlikte çelenklerinin sunmalarının istenmesine tepki gösterdi. Gaziler, çelenklerini daha sonra alternatif törenle bıraktı.
Törene, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve CHP'li Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Naciye Tanrıkulu Filiz, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler x katıldı. Törende, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, öğrencilerle birlikte anıta çelenk bıraktı. Ardından iktidar ve muhalefet partisi yöneticileri çelenklerini koydu. Meclis üyesi Filiz'in törene katılmasına rağmen belediye çelenginin konulmaması da dikkat çekti. Siyasi partilerin ardından sivil toplum kuruluşları ve dernekler de çelenklerini bıraktı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ise davet edilmelerine rağmen isimlerin anons edilmeden, Ata'nın anıtına çelenklerini sunmalarının istenmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine gaziler, kendi çelenklerinin resmi törenin ardından alternatif törenle anıta bıraktı. Resmi tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, törenin ardından isimleri okunmadan çelenk koymaya davet edilmelerine tepki gösterdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Törenden görüntü
-Çelenklerin sunulması,
-Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması
-Gazilerin çelenk sunumundan görüntü
-Tepki gösterenlerden görüntü
Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),
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