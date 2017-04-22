Dha Yurt Bülteni - 15

Zonguldak'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı (1)



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Dağlıca Köyü yolunda kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kaza kurtarma çalışması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



==============================================



Hakkari'de ters lale şenliği



HAKKARİ'de, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği ve kentte ilk kez düzenlenen 'Ters lale' şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe katılan çocuklar zırhlı polis aracı üzerine çıkıp Özel Harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Hakkari'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm haftası etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 'Ters lale' festivali düzenlendi. Şenlikte uçurtma şenliği, bisiklet turu, tahta bacak gösterisi, palyaço, kurumlar arası müsabakalar, firmalar arası yemek yarışması ve evet hayır gibi bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Merzan Mahallesi Şehir Stadında düzenlenen ters lale şenliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalığın arasına giren Vali Toprak, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada kurulan standları ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler, çocuklarla tenis oynadı. Vali Toprak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Halk oyunları gösterisi, koro ve yemek stantlarının gezilmesinin ardından evet-hayır yarışması yapıldı. Program yöresel yemek ikramıyla son buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Şehir Stadında düzenlenen Ters lale şenliğine katılan öğrenciler



-Çeşitli etkinler yapılması



-Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilerin arasına girmesi



-Valmi Toprak öğrencilerle masa tenisi oynaması



-Vali Toprak'ın konuşması



-Şenlikte genel ve detaylar



-Kürtçe müzik eşilğinde halay çekilmesi



-Detaylar



HABER-KAMERA: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,-