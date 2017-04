Dha Yurt Bülteni - 15

(ÖZEL) - Suriyeli işçiler, 9 yaşındaki çocuğa işkence yapıp eğlenmiş



ŞANLIURFA'da inşaat çalışan Suriyeli 3 işçinin, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.



Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatındaki sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Y., inşaatta gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.



Korkan Mustafa Y.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez ona kazma kürekte vurmaya başladı. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Suriyeli işçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları Mustafa'nın ağabeyi Abdullah'a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı Suriyelilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü tesadüf gördü. Hemen kardeşinin işkenceye uğradığı görüntüleri kopyalayıp Suriyelilerin telefondan silip durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen aile dehşette düşmesi üzerine Suriyeli işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.



Oğlunun 3 Suriyeli tarafından dövülüp işkenceye yapıldığı görüntüleriyle savcılığa başvuran baba Halil Y., Suriyeli işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 20 gündür travma geçirdiğini anlatan Halil Y., şunları söyledi:



"Olay günü ben Şanlıurfa'daydım. Bir hayvana yapılmayan işkenceyi bu çocuğu yapmışlar. Bunun için jandarmaya savcılığa şikayette bulunduk. Bizim başımıza gelen bu olay başka birinin başına gelmesin. Biz bunlara evimizi yuvamızı açtık ekmeğimizi böldük. Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Biran önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın yada kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."



İşçilerin çektiği görüntü



Suriyeli işçiler tarafından darp edilen Mustafa Y.,



Şiddete maruz kalan çocuğun ağlaması



Mustafa Y. ile ailesiyle yapılan röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



Şemdinli'de mağarada PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi







HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma, bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.



Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama şöyle:



"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20.04.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Boğazköy Köyü Arıdeliği Tepesinde icra edilen arama ve tarama faaliyeti neticesinde 1 mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde yapılan arama faaliyetinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait kasatura,113 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 20 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait fişek,3 adet 9 mm ve 7 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 1 adet piknik tüpü, 1 adet jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



Haber: HAKKARİ, -



Niğde'nin eski jandarma komutanı itiraf etti: 'Gizli namaz kıl, içki iç ve eşinin başını aç' dediler







NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak', 'Suç delillerini gizlemek', 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla hakkında dava açılan eski Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Taşkın hakim karşısına çıktı. Taşkın, savunmasında cemaat abileri ile okul yıllarında tanıştığını, kendisine gizli namaz kılmasını ve zaman zaman içki içmesini telkin ettiklerini, kapalı olan eşinin başını da baskı ile açtıklarını söyledi.



Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Konya'nın Akşehir İlçesi'ndeki cezaevinde tutuklu olan İbrahim Taşkın ile avukatları hazır bulundu. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Taşkın savunmasında cemaatle okul yıllarında tanıştığını söyledi.



Okul yıllarında namaz kıldığını anlatan örgüt içinde kod adının 'Namık' olduğunu itiraf eden Taşkın savunmasında, "Cemaat abileri açıktan namaz kılmanın yanlış olduğunu okuldan atılabileceğimi ve tuvalette gizli abdest almamı ve namazımı ima ile kılmamı söylediler. Bazen içki içmemi söylüyorlardı. Evlenme konusunda ise yüzbaşı rütbesine kadar evlenmememi söylüyorlardı. Psikolojik baskılardan biri de başı kapalı olan eşimin başını ordudan atılmamam için açması konusundaydı. Eşimle bunu konuştuk. Eşim başını açmak zorunda kaldı ve hayata böyle devam etti" diye konuştu.



Telefonuna örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock'u Van'da görevli iken Cafer kod isimli kişinin yüklediğini anlatan Taşkın sözlerine şöyle devam etti.



"İlk zamanlar ankesörlü telefonla görüştük daha sonra Cafer kod adlı kişi ankesörlü telefonla konuşmanın zor olduğunu söyleyerek bana Bylock yükledi. Bana da cemaat 'Namık' kod adanı verdiler. Görev yaptığım yerlerde cemaat mensupları bu ismi bilmiyordu. Bu ismi kullanmadım. Görev yaptığım yerlerde bazen cemaat mensuplarıyla evlerde ve çay bahçelerinde buluşurdum. Bana Fethullah Gülen'in CD'lerini verirlerdi. 15 Temmuz gecesi ise ismimi sıkıyönetim listesinde gördüm. Daha önceden kimse bana darbe girişimini haber vermedi."



Mahkeme heyeti, İbrahim Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü



-Tutuklu albayın araca bindirilirken görüntüsü



-Niğde 2. Ağır Ceza mahkemesinden dış görüntü



Haber-Kamera: ALİ KADI/NİĞDE,



Görmez: Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz







DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle geldiği Ağrı'da, "Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz" dedi.



Bugün uçakla Ağrı gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i hava limanında Vali Musa Işın karşıladı. Valiliğe geçen ve burada şeref defterini imzalayan Mehmet Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgenin bölgenin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını söyledi. 14 yaşındayken Patnos ilçesine geldiğini belirten Görmez, Ağrı'yı ise ilk kez ziyaret ettiğini belirtti. Kutlu Doğum Haftası'nın Ankara'da açılışını yaptıktan sonra ilk büyük toplantıyı Ağrı'da gerçekleştireceklerini ifade eden Görmez şunları söyledi:



"Bu yıl Kutlu Doğum Haftası teması 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'. Bölgemizin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz. Onun için öncelikle güven toplumu haline gelmeliyiz. Her ferdi her ferde güvenen, her ailesi her aileye güvenen, işçinin işverene, işverenin işçiye, komşunun komşuya, dostun dosta kalbini, evini teslim edeceği ve edebileceği kadar güvendiği bir ortamın yeniden inşa edilmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kutlu Doğum Haftası'nın zaman zaman sarsılan bu güvenimizin yeniden inşa edilmesine vesile olmasını diliyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Valilik ziyareti



-Görmez'in açıklaması



Haber: Sevet ARSLAN/AĞRI, -



=====================================



Bodrum'da gergin yıkım



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ikinci derece arkeolojik SİT alanına yapıldığı ileri sürülen restoran ve gözleme evi, belediye ekipleri tarafından zabıta ve jandarma eşliğinde yıkıldı. Restoran ve gözleme evinin işletmecisi ve çalışanları yıkıma tepki gösterirken, gerginliği jandarma önledi.



Bodrum'da, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Belediyesi'nin tespitleriyle ikinci derece arkeolojik SİT alanı olan bölgelerdeki imara aykırı ve kaçak yapıların yıkımına devam edildi. Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün Gümüşlük Mahallesi'nde 68 yaşındaki Ömer Gökol'un işletmeciliğini yaptığı restoran ve gözleme evini ikinci derece arkeolojik SİT alanında kaldığı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıktı. Yıkım sırasında Gökol ve yanında çalışan yakınları tepki gösterip, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ile tartıştı. Yıkım sırarısında Gökol'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Gerginliğin daha fazla büyemesini araya giren jandarma ekipleri önledi.



Beş yıldır bu restoran ve gözleme evini işlettiğini belirten Ömer Gökol, "Bu yıl çocuklarımın da büyümesi nedeniyle biraz işyerini genişlettim. Yaptığım, yaklaşık 200 bin TL'lik masraf bugün heba oldu. Burada 1990 yılından beri yaklaşık 50-60 yıkım kararı var, hiçbiri uygulanmadı. Neden gelip, benim ekmek teknemi yıktılar? Bu eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Biz, herkese aynı davranılsın istiyoruz. Burayı ben sahibinden kiraladım, vergimi de veriyorum. Şimdi burayı yıktılar, ancak beni buradan çıkarabilecekler mi? Burada ister oynarım ister sandalyemi atar otururum. İkinci derece arkeolojik SİT alanlarında toprağın altına zarar vermek yasak. Buraya temel atmadım, hepsi portatif ve prefabrik malzemeler. Kanuni yollara başvurup tazminat davası açıp, hakkımı arayacağım" dedi.



"YAKLAŞIK 300 YIKIM GERÇEKLEŞTİRDİK"



Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, bugüne imar yasalarına aykırı olduğu için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile birlikte yaklaşık 300 yıkım gerçekleştirdiklerini belirtip, "Yıkımları belirli bir sıraya koyduk. Bugünkü yıkım da müze yetkililerinin kontrolünde yapılmıştır. Kimse arkeolojik alanlara ve imara aykırı yapılara yeltenmesin. Yasa dışı her girişime engel olmak zorundayız. Tüm yıkım çalışmaları, yasal işlemler çerçevesinde yapılmaktadır. Mal sahiplerine de gerekli uyarılar ve tebliğler yapılmıştır. Yıkım çalışmalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu doğru değildir. Yıkım kararı alınan her binanın sırası geldikçe aykırı olan yerlerini ya yıkıyoruz gerekiyorsa tamamen kaldırıyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Belediye ekiplerinin yıkım ve söküm işlemlerini yapması



-Zabıta ve jandarma ekipmlerindeng örüntü



-Yıkılan restoran ve gözleme evinin işletmecisi ve çalışanlarının tepkisinden görüntü



-Yıkımdan görüntü



-Tepkilerden cep telefonu görüntüsü



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



Başpehlivanlar Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor



DÖŞEMEALTI Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkacak, Antalyalı başpehlivanlar Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri Antalya'ya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.



Döşemealtı Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 23 Nisan Pazar günü Yeniköy Stadı'nda yapılacak. Etkinliğin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya'da sezonun ilk yağlı güreşlerinin Döşemealtı'nda başlayacağını söyledi. Genç, güreşlere Antalya bölgesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden 54'ü başpehlivan 800 civarında güreşçinin katılacağını belirtti. Ata sporu güreşi yaygınlaştırma ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarından bahseden Genç, güreş severleri pazar günü Yeniköy Stadı'ndaki er meydanına davet ettiklerini söyledi.



Etkinliğe katılan Antalyalı başpehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Orhan Okulu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ortak hedefi taşıdıklarını ve Antalya'ya altın kemer getirmeyi istediklerini söyledi. Etkinlikte başpehlivanlardan İsmail Koç, Osman Aynur ve Ali Altun da yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Güreşçilerin görüntüsü



-Başkan Turgay Genç'in açıklaması



-Detaylar



Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



Taksiler 'Antalya' kokacak



ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle başlatılan tanıtım projesi kapsamında, spiral şekilde portakal soyma tekniğinden yola çıkılarak tasarlanan Antalya logosunun kullanıldığı çıkartma ve oto kokuları 6600 taksiye dağıtıldı.



Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen toplantıda proje tanıtıldı. ATAV Başkanı Nizamettin Şen, oto kokularında, limon, portakal, bergamut gibi narenciye kentine özgü, narenciye ürünlerinin kullanıldığını ifade ederek, ATAV olarak 21 yıldır Antalya'nın tanıtımı için faaliyet gösterdiklerini söyledi.



17 yıl önce Antalya logosunu sabitleyerek tescil ettirdiklerini, Antalya Valiliğinin de resmi logo olarak kullandığını kaydeden Başkan Şen, "Daha önce Antalya mutfağından, kentin kelebeklerine ve doğal güzelliklerine, mağaralarından endemik bitki örtüsüne kadar çok sayıda zenginliği kitapları, takvimleri ve birçok tanıtım materyali yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda milyonlarca kişi ile paylaştık" dedi.



TATİLCİLERE DE DAĞITILICAK



Bu kez farklı bir proje geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Nizamettin Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Antalya Valiliğinin de kullandığı Antalya logolu çıkartmalar ve oto kokuları hazırlattık. Bu çalışmayla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize hoş bir tanıtım yaparken, kent sakinlerine de şehir bilinciyle farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. İşbirliğinden ötürü Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ve tüm taksi esnafına teşekkür ediyorum" dedi.



Antalya Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise bu projeyi ilk duyduğu zaman büyük memnuniyet yaşadığını belirterek, "Kentimize ilk gelen taksilerimizi kullanıyor. Kentin tanıtımı için bu projeye seve seve destek vereceğimizi belirttik. Bugün de projeyi başlatıyoruz. Bugünden itibaren tüm taksilere asılmak üzere kokuları ve çıkartmaları gönderiyoruz. Taksici esnafımıza da Antalya'yı anlatmaları için gerekli bilgileri vereceğiz. Önümüzdeki süreçte oda olarak kitap çıkartıp, Antalya'nın tanıtımına katkı koymak istiyoruz" diye konuştu.



başkan Alkan, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 6600 taksiye bu koku ve çıkartmaların asılacağını sözlerine ekledi. ATAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege de kalbi Antalya için atan herkesin bu projeye destek vereceğine inandığını ifade etti.



-------------------------------



Oto kokularının görüntüsü



ATAV afişinden görüntü



Nizamettin Şen'in konuşması



Yeliz Gül Ege'nin yakın plan görüntüsü



Mehmet Ali Alkan'ın konuşması



Toplantıyı düzenleyenlerin görüntüsü



Antalya logolu çıkartmanın yakın plan görüntü



Yeliz Gül Ege'nin konuşması



Konuşmacılar el sıkışırken ve çıkartma ile kokulu logoları ellerinde tutarken görüntü



Mehmet Ali Alkan kokuyu bir otomobile asarken ve detay görüntüler



Taksilere yapıştırılan çıkartmaların görüntüsü



Yeliz Gül Ege taksi içerisinde otururken kokulu logoyu gösterirken görüntü



Röp: Taksicilerle



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA



Şüpheli çantaya rağmen lokma sırasından çıkmak istemediler



MUĞLA'da meydana bırakılan şüpheli kadın çantası, bombalı olabileceği şüphesiyle korku yarattı. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yakındaki lokma kuyruğundaki bazı kişilerin sıradan ayrılmak istememesi, polislere zor anlar yaşattı. Bomba imha uzmanının inceleyip, açtığı çantadan cüzdan çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Kurşunlu Meydanı'nda bugün saat 17.00 sıralarında bir bankın üzerine bırakılan kadın çantası bombalı olabileceği şüphesiyle korkuya yol açtı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bankın çevresini güvenlik çemberine alırken, İsmet İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bu sırada meydanda olan biteni öğrenmek için toplanan kalabalık ise cep telefonlarına sarıldı. Bazı vatandaşlar polislerin 'uzaklaşın' uyarılarına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı, bazıları ise lokma kuyruğundan ayrılmak istemedi. Polisin ikazı sonrası, lokma almak için bekleyenler güçlükle ikna edilip, uzaklaştırıldı. Bu arada olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünyeyle patlatma gereği duymadan çantayı açtı. Çantadan içinde bir miktar para bulunan cüzdan çıkması, polislere ve çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.



-------------------------------



-Şüpheli çanta ve lokma sırasında bekleyenlerden görüntü



-Olay yerinden görüntü



-Bomba imha uzmanın hazırlanışı



-Bomba imha uzmanın şüpheli çantayı incelemesi



-İçinden cüzdan çıkan çantanın polis aracına götürülmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,



Kuyuya düşen inek kurtarıldı



ADAPAZARI'nda tarlada otladığı sırada 2,5 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin iş makinesine bağladığı iple kurtarıldı.



Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde sahibinin otlaması için yeşillik alana çıkardığı inek tarlada bulunan 2,5 metrelik kuyuya düştü. İneği göremeyen sahibi kuyudan gelen sese doğru yönelince durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ineği kendi çabalarıyla çıkaramayınca Adapazarı Belediyesi'nden iş makinesi talep etti. Ekipler, kepçenin ucuna ip bağlayarak kuyuya inip ineğe bağladı. İnek kepçeyle kaldırılarak kuyudan çıkarıldı.



------------------------------



-Kuyudaki inekten görüntü



-İneğin kuyudan çıkarılması



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -



Şehit Kaymakam Safitürk anısına yarış düzenlendi



MARDİN'in Derik İlçesi'nde, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Derik Yol yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.



Bahçelieveler Mahallesi'ndeki polis lojmanları önünde Kaymakam Hakan Kafkas'ın startını verdiği 2 kilometrelik koşulara ilçe ve bağlı köy okullarından toplam bin 4 kız ve erkek sporcu katıldı. Bu yıl ilki yapılan yarışlarda, bin 500 metre lise kız öğrenciler, bin 500 metre erkek öğrenciler ve 2 bin metre olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirildi. 14 hakemin görev yaptığı parkurlarda yarışan öğrencilerin çoğu, bitiş çizgisiyle birlikte fenalık geçirdi. Fenalık geçiren öğrencilere, hazırda bekletilen sağlık görevlileri anında müdahale etti.



İlk kez yarışlara katılarak koşan Ceylan Key, Beritan Azlak, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen koşulara katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, daha sonraki yarışlara da hazırlıklı olarak katılacaklarını söyledi.



Yarışma sonrası Derik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, yarışlara katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu gün 23 Nisan programı kapsamında düzenlenen bu koşu sıradan bir koşu değildir. Biz burada özellikle Şehit Muhammet Fatih Safitürk anısını yaşatmak adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sizler sadece koşucu olmak için koşmadınız, ilçemizin geleceği için, ilçemizin huzuru ve güvenliği için, Derik İlçemiz'in daha emin ellerde olması için koştunuz. İnşallah bu tarz organizasyonlarımız devam edecek" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren 9 kız ve 9 erkek sporcuya, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



------------------------------



-Koşu yapan Sporcu Öğrenciler,



-Koşarken bayılan yere düşen öğrenciler,



-Baygınlık geçiren Öğrencileri taşıyan Ambulans,



-Koşuyu tamamlayan Öğrencilerin konuşmaları



-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda Tören



-Kaymakam Hakan Kafkas'ın salondakilere konuşma yapması,



-Ödül töreni



-İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Dursun konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -