Dha Yurt Bülteni-15

Şehit Hakimin cenazesi Samsun'a getirildi



Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan cenaze aracına konularak memleketi Ordu'ya gönderildi.



Tunceli'deki helikopter kazasındaki 12 şehitten biri olan şehit hakim Onur Alan'ın cenazesini taşıyan askeri uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Burada düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehit Alan'ın annesi Fatma ile babası Mahmut Alan da aynı uçakla geldi. Uçaktan inen şehit babası güçlükle yürüyebildi. Şehit annesi ise oğlunun fotoğrafını taşıyarak 'Seni Samsun'a böyle mi indirecektik Onurum" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Alan'ın cenazesi daha sonra uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Ardından memleketi Ordu'ya gönderildi. Şehit Alan için yarın memleketi Ordu'da Altınordu İlçesi Bahçelievler Ulucami'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Askeri uçağın inişi



-Şehit hakimin cenazesinin uçaktan indirilmesi



-Şehit annesi ve babasının uçaktan inişi



-Detaylar



(SÜRE: 3.05 Dk) (BOYUT: 98.72 MB)



Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,



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'Yeşil saçlı kız'a uyuşturucu gözaltısı (2) - yeniden



Sayın Yazı işleri müdürlerine 'Yeşil saçlı kız'a uyuşturucu gözaltısı' başlıklı haberimizi,şüphelilerde isim değişikliği ve gelişmeler nedeniyle yeniden veriyoruz.



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YENİDEN



Bursa'da, polisin uyuşturucu satışının önlenmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada, birçok bağımlının 'Yeşil saçlı kızdan uyuşturucuyu aldık' demesi üzerine polis harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda toplam 5 kilo 652 gram esrar, değişik miktarlarda metamfetamin ve bonzai maddeleri ele geçirildi, saçını yeşile boyatan S.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



Bursa'da uyuşturucu satıcılarına karşı önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, bağımlıların büyük bölümünün uyuşturucuyu adını bilmedikleri 'yeşil saçlı kız'dan aldığını söylemeleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda saçları yeşile boyanmış kadını gören polis, Adının S. A. olduğunu belirlediği kadını savcılıktan alınan izinle takibe aldı. Yeşil saçlı S.A. ve Bursa'da 'torbacı' olarak adlandırılan satıcılara uyuşturucu temin ettiği bildirilen F.F.'nin içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada değişik miktarlarda sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.



Öte yandan, merkez Yıldırım İlçesi'nde de S.Y. adlı kişinin N.Ö. adlı şüpheliye yüklü miktarda uyuşturucu teslim edileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada 5 kilo 314 gram esrar,, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 14 bin 410 lira ile 504 dolar ele geçirdi. N.Ö. ile birlikte gözaltına alınan S.Y.'nin işyerinde yapılan aramada ise 388 gram esrar, bir av tüfeğinin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı bildirilen 13 senet elde edildi. İşyerinde bulunan F.S. adlı kişi de gözaltına alındı.



Gözaltına alınan ve polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden saçlarını yeşile boyatan S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.Y., N.Ö, F. S. ve F.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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-Zanlıların Emniyetten çıkışı



-Uyuşturucuların görüntüsü



Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,



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Eskişehir Hayır Platformu'ndan basın açıklaması



Eskişehir Hayır Platformu üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla referandumun iptal edilmesini istedi.



Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda toplanan aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu yaklaşık 150 kişi 'Hayır! Kazandık' yazılı pankart açtı. Kalabalık sık sık 'YSK istifa' diye slogan attı. Protestoda Eskişehir Hayır Platformu adına basın açıklamasını okuyan Kristal İş Sendikası Şube Başkanı Erdal Akyazı şunları söyledi: "Bu referandum sürecinde yaşananlar tarihe not olarak düşülecektir. Cevaplanması gereken birçok soru olup, bu sorular cevap buluncaya kadar gayri resmi olarak açıklanan sonuçlar bizim gözümüzde geçersizdir. Hayır vicdanlarda kazanmıştır. Bizler iptal edilmesini, seçimin tekrarını istiyoruz. Dahası, TBMM bu referandum kararını geri çekmelidir."



Görüntü dökümü:



-Basın açıklamasına katılanların,



-Erdal Akyazı'nın basın açıklamasını okuması



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,