Dha Yurt Bülteni - 15

Çukurca'da PKK saldırısında yaralanan asker şehit oldu(2)



ŞEHİT TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1'inci Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunun ardından Şehit Şenözüar'ın özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından Şehit Şenözüvar memleketi İzmir'e gönderilmek üzere helikopter ile Van'a gönderildi.



Haber: HAKKARİ,



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