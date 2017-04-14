Dha Yurt Bülteni - 15
HDP'li Doğan: Gazi meclis demokrasiyi şehit ettiHDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Gazi Meclis' denildiğini söyleyerek, "Asıl Gazi meclis eski meclisti, o meclis bize demokrasiyi hediye etti.
HDP'li Doğan: Gazi meclis demokrasiyi şehit etti
HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Gazi Meclis' denildiğini söyleyerek, "Asıl Gazi meclis eski meclisti, o meclis bize demokrasiyi hediye etti. Bu meclis ise demokrasiyi şehit etti" dedi.
HDP Gaziantep il binasında partililerle bir araya gelen Celal Doğan, yeni Anayasa paketinin hükümet tarafından doğru anlatılmadığını söyledi. HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul'un da katıldığı toplantıda; Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi söyleminin yanlış olduğunu ifade eden Doğan şunları söyledi:
"Türkiye'de 3-4 aydır parlamentoda sonra da vatandaşlar nezdinde Anayasa değişikliğini tartışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir Anayasa yoktur. Ne devedir ne kuştur. Kuş desen kuş değil, deve desen deve değil. Nedir bu? Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemiymiş bu. Türkiye'nin geçmiş siyasi literatürüne bakın, Türkiye'nin elde ettiği patentlere bir bakın. Anayasa bir nevi halkın sırtını dayayacağı duvarlardır. Şimdi biz bu Anayasa paketine bakıyoruz içerisinde Kürt, Alevi, demokrasi ile ilgili tek kelime bulamıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adı 'Gazi meclistir'. Neden Gazi meclistir? Kurtuluş savaşında bile kapatılmayan bir meclistir. 15 Temmuz oldu. Herkes darbeye karşı olduğunu söyledi. Başta HDP olmak üzere, bir baktım bizim arkadaşların meclis başkanımızın da girişimi ile bu meclisin adını Gazi meclis koydular. Mevcut Gazi meclisin adını yeniden Gazi meclis koydular. Dedim ki kürsüde; geçmiş Gazi meclis size bir Cumhuriyet, demokrasi ve çok partili bir sistem bıraktı. Şimdi merak ediyorum bu yeni Gazi meclis, Türkiye'ye ne hediye edecek ki sıfatı kalıcı olsun. Bu meclis demokrasiyi şehit etti."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantının yapıldığı salon
Toplantıya katılanlar
Celal Doğan'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Ahmet ÖZER - GAZİANTEP-DHA)
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Sason ve Kozluk'ta sel suları hayatı felçetti
BATMAN'da sabah başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sağanak yağışa dönüştü. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı bir çok köy yolunda heyelana yolaçarken, Sason Çayı kıyısında bulunan çilek tarlaları sel suları altında kaldı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sel olup, günlük hayatı felçetti. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı köy yollarında heyelana neden olan sel suları, bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bir çok köy yolu sel sularından dolayı tamamen kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatan Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Sason ve Kozluk ilçlerine araç desteğinde bulunduklarını belirterek, "Batman'dan iş makineleri takviyesinde bulunduk. Araçların büyük bölümünü Sason'a gönderdik. Kapanan grup köy yollarının açılması için ekipler aralıksız çalışıyor" dedi.
Öte yandan Sason Çayı kıyısındaki çilek ekili tarla sahipleri yağışlardan hasar gördükleri belirterek, devlet yetkililerinden hasar tespiti yapılarak mağduriyetleri için destek istedi.
Görüntü Dökümü
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-Kozluk ilçesinden görüntü
-Sel sularından görüntü
-Detaylar
Haber: BATMAN,
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Darbecilerle çatışan er, belediyede şoför oldu
ANKARA'da Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçırmak için lojmanlara gelen darbeciler ile çatışan Gaziantepli er 22 yaşındaki Müslüm Uzun, Fatma Şahin tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak işe alındı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarla ilgili çıkan görüntülerde Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerle çatışan lojmanlardaki nöbetçi er Müslüm Uzun, memleketi Gaziantep'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü. Askerliği bitirdikten sonra döndüğü memleketinde taksi şoförlüğü yapan Müslüm Uzun, Fatma Şahin tarafından şoför olarak belediyede işe alındı.
Darbe girişimi gecesi kahramanlık örneği gösteren Müslüm Uzun'un hemşeri olduğunu öğrenince gururlandığını anlatan Fatma Şahin, şöyle dedi:
"Aslında daha yeni yeni kim ne yaptı, büyük fotoğrafı görmeye başlıyoruz. Bir tarafta şehitlerimiz, gazilerimiz, bir tarafta da gizli kahramanlarımız var. O gün, o karanlık gecenin sabahında çok güçlü bir şekilde aydınlığa ulaşmamızın nedeni bu kahramanlarımızda da gizli. Hakikaten kendi topraklarımızda yetişmiş bir kardeşimizin o gece verdiği mücadele, cesaretli davranış, paşanın kaçırılmasını engellemek için verdiği mücadele bize bir şey söylüyor. 80 milyonun kardeşliği bu kardeşlerimize sahip çıkmakla, yarın da bu kahramanların mücadelesini gençlere anlatmakla başarılabilir. O gece bunu yapanları hiç unutmadan ve unutturmadan yolumuza devam etmemiz yaşatmamız ve yaşatmaya devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden biz Müslüm kardeşimizle oturup muhabbet ettik ve ekibimize dahil ettik."
'HAİNLER AMACINA ULAŞAMADI'
Müslüm Uzun ise, darbe girişimi öncesi yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:
"Tabancayla havaya bir el uyarı mahiyetinde ateş açtım. Araçtaki hainler ateş etmeye başladı. Uzman çavuş ve ben karşılık verdik. Siper alıp beraber çatıştık. Uzman çavuşum 5 yerinden yaralandı. Benim silahım tutukluluk yapınca çavuşumun silahını aldım ve ateş etmeye devam ettim. Sonrasında hainlerin kaçtığını gördüm. Vatana laik bir asker olduğum için mutluyum ve gururluyum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yarandı. O anları yaşayamayanlar bilemezler. O hainler amaçlarına ulaşamadı."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fatma Şahin ile Müslüm Uzun'un görüşmesi
Müslüm Uzun'un olayı anlatması
Fatma Şahin ile röp.
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, -
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Yalnız yaşayan babasının cesedini buldu
ADANA'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı 69 yaşındaki Şeref Öğretmen, evinde ölü olarak bulundu.
Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Şeref Öğretmen'i telefonla arayan kızı Fulya Emrecik, kendisine ulaşamadı. Eşinden ayrıldıktan sonra 20 yıldır yalnız yaşayan Şeref Öğretmen'in hayatından endişe eden kızı Fulya Emrecik babasını kontrol etmek için yola çıkarken, yakınlarına da haber verdi. Öğle saatlerinde eve gelen Fulya Emrecik, bahçeye bakan balkon kapısını açıp içeriye girdi. Fulya Emrecik, babasının mutfakta hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Şeref Öğretmen'in öldüğü belirlendi.
Babasının öldüğünü öğrenen genç kadın sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan genç kadını, teyzesi ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Evinin duvarlarında ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt ile ilgili gazete kupürlerinin asılı olan Şeref Öğretmen'i cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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Evin dış görüntüsü
Polislerin evde inceleme yapması
Sağlık ekiplerinin görüntüsü
Ölen şahsın kızının eve gelmesi
Sinir krizi geçirmesi
Komşuların kriz geçiren kadını sakinleştirmesi
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Suruç'ta hasım aliler barıştırıldı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet oluşan 2 aile, düzenlenen törenle barıştı.
Geçen 4 Mart günü Suruç'un Zeyrek Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Çelik ve Çınar aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgada Abdullah Çelik öldü, 9 kişi de yaralandı. Kavga sonrası husumetin, kan davasına dönüşmemesi için Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, iki aile ile temasa geçti.
Yıldız'ın görüşmelerinin ardından her iki ailenin de ikna olmasıyla bugün ilçe merkezindeki bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Barış yemeğine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu ile husumetli aile fertleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunan törende iki ailenin temsilcisi Mehmet Çınar ve Şükrü Çelik birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandırdı. İki aile fertlerinin birlikte yemek yediği törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, husumet ve kan davalarının sona ermesinin çok önemli olduğunu ve herkesin barış için çabalaması gerektiğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Barış yemeği törenine katılanlar
Bakan Faruk Çelik barış yemeğinde konuşma yapması
Husumetli ailelerin büyüklerini tokalaştıran bakan Çelik
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,
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Şanlıurfa'da 20 bin kişiye 'Kutlu Doğum' tatlısı
ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri kapsamında 10 noktada 20 bin kişiye lokma tatlısı ikramında bulundu.
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğünce cuma namazının ardından kentin simgesi Balıklıgöl'ün de aralarında olduğu 10 farklı noktada vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, lokma tatlısı dağıtarak halkın Kutlu Doğum Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.0
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Farklı noktalarda lokma tatlısı ikramı yapılması
Lokma tatlısı için sıraya giren vatandaşlar
Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin açıklaması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)