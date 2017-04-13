Dha Yurt Bülteni - 15
Baykal: Asırlık bir tercih yapacağız, telafisi mümkün olmayan bir konu (2)'16 NİSAN'DA HAYIR DİYECEKSİNİZ ÖYLE BİR 23 NİSAN KUTLAMASI YAPACAĞIZ'CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya Belediyesi önündeki meydanda 16 Nisan referandumu için 'hayır' mitingi düzenledi.
Baykal: Asırlık bir tercih yapacağız, telafisi mümkün olmayan bir konu (2)
'16 NİSAN'DA HAYIR DİYECEKSİNİZ ÖYLE BİR 23 NİSAN KUTLAMASI YAPACAĞIZ'
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya Belediyesi önündeki meydanda 16 Nisan referandum u için 'hayır' mitingi düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Deniz Baykal çiçeklerle karşılandı. Baykal'a, üzerinde 'hayır' yazılı Alanya'nın meşhur süs eşyası olarak da kullanılan su kabağı hediye edildi.
Herkesin buraya büyük bir sorumluluk duygusu ve vatanseverlik aşkıyla geldiğini belirten Deniz Baykal, "Bir derdimiz, kaygımız, sıkıntımız var. Pazar günü oy kullanacağız, bu oy seçim, belediye başkanlığı, milletvekilliği oyu değildir. Oralarda doğru kullanılır, yanlış kullanılır, 4 yıl sonra değişir. Bu evladiyelik bir karar. Pazar günü alacağınız karar sadece sizin değil, çocuğunuzun, torununuzun da hayatını etkisi altına alacak" dedi.
'YÜZDE 49.5 OY ALMIŞ BAŞBAKANI BACAĞINDAN TUTTUN ATIVERDİN'
Tek adam siyaseti yerleştirilmek istendiğini belirten Deniz Baykal, "Tek adamı biz yaşadık sonucunu gördük. İngiliz zırhlısıyla çekti gitti. Tek adamı çevresinde herkes yaşıyor. Mübarek'i, Esad'ı, Saddam'ı, Kaddafi'yi gördük. Biz tek adam istemiyoruz. Tek adamı Türkiye aştı. Tek adamı Türkiye'nin ne kafasına, ne yüreğine sığdırırsınız, mümkün değildir" dedi. Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik sıkıntılarından bahseden Baykal, bu memleketin tek sıkıntısının Anayasa değişikliğiymiş gibi davranıldığından bahsederek, "Yok efendim Cumhurbaşkanı sayın Sezer, rahmetli Ecevit'e anayasayı atmış, kavga etmişler 'buna son vereceğiz'. Yav otur oturduğun yerde. Siyasi hayat içinde elbette tartışma da çekişme de olur. Bunun için anayasa mı değiştirilir? 'Kitabı attı, kriz çıkardı' diyorsun sen kitabı bırak, yüzde 49.5 oy almış başbakanı bacağından tuttun atıverdin. Türkiye'de kimsenin kılı kıpırdamadı. Şaka mı yapıyorsun? Bunun için anayasa mı değişir? Laf laf" diye konuştu.
'RABİA DEĞİL 5'İNCİSİ VAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' sözlerini hatırlatan Baykal, "Eee var mı itiraz eden? Anayasa değişikliği bunun için mi yapılıyor? Sanki biz federasyonuz, eyalet olacağız da tek devlet olacağız. Sanki çok bayrak isteyen var da tek bayrak olacağız. Sanki milleti birileri bölmeye çalıştıkları gayret gösterdikleri halde bölemedikleri Türk milleti parçalandı da bunlar bütünleştiriverecekler. Hadi canım sende. Ortada bir tek var da, bu söyledikleri değil. Bu söyledikleri işin karamelası, işin yumuşak, sevimli gösterecek bölümü. Elbette bu Anayasaya hayır diyenler senden çok tek devlet, tek millet, tek bayrak diyorlar. Ama sen tek bayrak, tek millet, tek vatan bunların hepsini söylüyorsun burada mesele yok ama bir tane daha var. Rabia değil bu, beş parmak, 5'inci var. Ne bu, tek adam" dedi.
17-25 ARALIK'I HATIRLATTI
İktidarın denetimden hoşlanmadığı ve anayasayla bunun çaresini bulduğunu anlatan Baykal, yeni tasarıda milletvekillerinin gensoru hakkının ortadan kaldırılacağını da hatırlatarak, şunları söyledi:
"Mesela 17-25 Aralık olaylarını bir hatırlayın. O yaşanan olaylar karşısında bir soruşturma yapmak, bir gensoru vermek, hükümeti sarsmak gerekmiyor muydu? Gerekiyordu değil mi, bu bir haktı, görevdi değil mi. E onu yaptılar, ne oldu işledi mi? Parmaklar kalktı 'hayır gerek yok' denildi, değil mi? Peki şimdi işlemedi diye bu hakkı kaldıralım mı?"
'PAZAR GÜNÜ OYUMU HAYIR OLARAK KULLANACAĞIM'
Konuşmasında iktidarın devletin tüm imkanlarını referandum kampanyasında kullandığı eleştirilerinde bulunan ve Antalya'da twitter'dan 'evet' oyu vereceğini açıklayan kaymakam ve savcıyı da hatırlatan Deniz Baykal, "Bunlar yetti bir de Antalya savcısı çıktı. Yani şimdi devletin kademeleri kuyrukta. Devletin-milletin parasıyla, ayıp olmuyor mu, bu kadar tek taraflı kampanya" dedi. Baykal, pazar günü eşi ve kızıyla birlikte giderek oyunu 'hayır' olarak kullanacağını belirterek, "Ben hayırcıyım ama bana terörist diyenin alnını karışlarım. Anamızın ak sütü gibi aktır, helaldir hayır" dedi.
'EVET ÇIKARSA KARGAŞA VAR'
Anayasa değişikliğinin Ortadoğu ülkesi olmanın hazırlığı olduğundan bahseden Baykal, şöyle konuştu:
"Eğer bu anayasa böyle geçerse şunu bilin bunun en büyük zararını çekecekler arasında hiç şüphe yok ki evet oyu verecek arkadaşlar da var. Çünkü zarar evet mi hayır mı diye bakmaz hepimizi vurur. Kimi memur güvencesini kaybeder, kimi işçi kıdem tazminatının uçtuğunu görür. Kimisi çoluğun çocuğunun devlet dairelerindeki haklarından mahrum kaldığını görür. Evet çıkarsa evet verenlerin de, vermeyenlerin de her şeyin belirsiz noktaya geleceği açıktır. Türkiye evet çıkarsa bir belirsizlik ve kargaşa ortamına girecek. 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği, kanun yapılacak. Tüzük, yönetmelik değişecek. Her değişiklik kime nasıl yansıyacak bilemeyeceksiniz. Evet çıkarsa kargaşa, büyük sıkıntı, belirsizlik var. Ne olacağı belli değil. Evet çıktığı zaman herkes şu an sahibi olduğu güvencenin, hukukun, hakkın bir kısmının kaybolduğunu görecektir. Ama hayır çıkarsa kimse kimseyi ütmeyecektir. Ütmek yok hayırda. Elindeki elinde kalmaya devam edecektir."
'23 NİSAN KUTLAMASI YAPACAĞIZ'
Baykal, "İnşallah 16 Nisan'da hayır diyeceksiniz ve 23 Nisan'da öyle bir 23 Nisan kutlaması yapacağız ki yerlere, göklere sığmayacağız. Sanki Alanya'da değil, sanki 2017'de değilsiniz, sanki sene 1920, sanki Ankara'da Ulus Meydanı'ndasınız. O taş mektebin merdivenlerinin üzerinde Gazi Mustafa Kemal, yanında arkadaşlarıyla dualarla, tekbirlerle, kurbanlarla meclisi açarken, sen de orada şu bayraklarla sallıyormuş gibi hissedeceksin. 29 Ekim 1923'te mecliste cumhuriyeti ilan edenlerin arasındaymışsınız gibi hissedeceksiniz. 9 Eylül'de Anadolu'nun işgalden kurtulduğu anda nasıl Mehmetçik elinde bayrakla İzmir Vali Konağı'nın çatısına böyle pıtır pıtır çıkıyor, Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını oraya koyuyor ve sen de televizyonda onu seyrederken yüreğin kabarıyor, gözün doluyor ya, aynı duyguyla sevineceğiz. Ülkeyi, cumhuriyeti, devletimizi kurtarmış gibi sevineceğiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Canlı verildi
-Detaylar
Haber: Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),
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Hüsnü Bozkurt'un annesi tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı (3)
İl SAĞLIK MÜDÜRÜ: TIP MERKEZİNE SEVK ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR
Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci ve Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, CHP'li Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gören annesi Fahire Bozkurt'u, iddiaya göre hastaneye yapılan kamuoyu baskısı sonucu bugün İstanbul'a ambulansla nakledilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Medline Hastanesi'nde yapılan toplantıdan konuşan İl Sağlık Müdürü Küçükkendirci, başta Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler olmak üzere ülkedeki tüm hastanelerin kişi ayırt etmeksizin tüm hastaların tedavisini yaptığı belirtti. CHP'li Bozkurt'un, annesini İstanbul'daki bir tıp merkezine naklettiğini ifade eden Küçükkendirci, şunları söyledi:
"Sayın vekilimizin, annesini 2,5 yıldır tedavi olduğu hastaneden kendi isteğiyle taburcu etmesi ve çoklu organ yetmezliği ifadesiyle de, aslında tam teşekkül hastaneden, tıp merkezine sevk etmesi de düşündürücüdür. İstanbul'daki tıp merkezi de Sağlık Bakanlığımızın kontrolü altında olan tıp merkezidir."
CHP'li Bozkurt'un kendileriyle temasa geçmesi durumunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelere veya bakım merkezine nakledebileceklerini ifade eden Küçükkendirci, "Sayın vekilimiz, bizimle irtibata geçmiş olsaydı, 2,5 yıldır tedavisi devam eden annesinin, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurmuş olduğumuz, başta Evde Sağlık Hizmetleri olmak üzere yine hastanelerimizde, son dönem hastalarımız ve bu tür hastalarımızın tedavi edildiği Palyatif Bakım Merkezlerinde çok kolaylıkla tedavi altına alıp, Konya'da da tüm hastanelerimizde tedavi alınacağını bilmenizi isterim. Fakat, herhangi bir şekilde bizimle irtibata geçmemiştir. Bu bağlamda gerek Konya'da, gerekse İstanbul'da tüm hastanelerimiz, tüm vatandaşlarımıza açıktır. Sağlık ekiplerimizin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde, kamu, özel ve tıp fakültesi ayrımı yapmadan, tüm sağlık camiamızın herhangi bir şekilde, herhangi bir hastayı kapı önüne koyma veyahut tedavisi bitmiştir, artık buradan alın tarzında bir uygulaması söz konusu değildir" dedi.
HASTANENİN GENEL MÜDÜRÜ: HASTANEMİZE BASKI OLMADI
Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, Hüsnü Bozkurt'un annesinin alzheimer ve KOAH hastası olduğunu belirtti. Arslan, "Hasta 88 yaşında. Alzheimer, nedeniyle etrafındaki tanımıyor. Yaşının da verdiği belki tamiratla, belli dönemlerde akciğer ve idrar enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar geçirmekte. Bu tür rahatsızlığı için hastanemizde tedavisi devam etmiş. Bazen tedavi edilmeyecek duruma gelmiş. Ancak hastanede yatması hasebiyle şikayetleri nüksettiğinde tekrar tedavi altına alınmış. Bu 7-8 aylık periyotta inişli çıkışlı tablolar göstermiştir. Ama hiçbir zaman ağır bir hastalığa düçar olmamıştır. En son da KOAH'ı vardı, hastanın o da kronikti. Büyük oranda 2-3 gün içinde rahatlamıştı" dedi.
Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanelerine kamu veya kamuoyu baskısı olmadığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Hastanemize kamudan, ya da kamuoyundan bir şekilde baskı olmadı. Biz burada, etik kurallar içerisinde sağlık hizmeti sunan bir hastaneyiz. Hastasının alzheimer hastalığına düçar olması ve yaşı nedeniyle aslında bakıma muhtaç olan birisi. Belli dönemlerde akut enfeksiyonları tedavi edildiğinde her zaman taburcu olabileceğini iletmişizdir. Ama genellikle burada kalmıştır, hasta buradan alınmamıştır. Ama bu kez almak istemişlerdir. Önceden niye almadılar, şimdi niye aldılar, bu bizden kaynaklanan bir şey değil" dedi.
CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın sorulması üzerine Arslan, "Bir hafta, 10 gündür, Hüsnü beyin burada, hastane ortağı olduğu, buranın sahibi olduğuyla ilgili sosyal medyada çıkan asılsız iddialar var. Biz de o iddialara cevap vermek adına sitemize onu koyduk. Bu sadece sosyal medyada doğruluğu araştırılmadan yapılan haberlere karşı öyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik" diye konuştu.
Arslan, "Hastanın taburcu olabilecek en az 5-6 dönemi olmuştur. O dönemde alınmamıştır, hasta bu dönemde alınmıştır. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Küçükkendirci'nin konuşması
Mehmet Esat Arslan'ın konuşması
Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))
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KILIÇDAROĞLU, TEOG BİRİNCİSİ HİLAL ÜSTÜNDAĞ'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ateşli grip nedeniyle yaşamını yitiren Gönen Işıl İpek Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Gönen TEOG birincisi Hilal Üstündağ'ın cenazesinin kaldırılacağı Karşıyaka Camii'ne giderek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Görüntü Dökümü
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-Taziyeden görüntü
-Detaylar
Haber: BALIKESİR
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Kapadokya'da balon kazaları toplantısı : "Mevsimsel geçişler sıkıntı yaratıyor"
KAPADOKYA'DA BALON KAZALARI MASAYA YATIRILDI
KAPADOKYA'da balon kazaları bugün Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin de katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Bu yıl balon turizminde sıkıntılar yaşandığını belirten Bahri Kesici, "Bunların hiç birini es geçmiyoruz ve her biri ile ilgili gerekli önlemleri alıyoruz" dedi. Kesici, yapımı tamamlanan kulenin faaliyete geçmesi için enerji hatlarıyla ilgili çalışmanın tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Ürgüp İlçesi'ne bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde yapılan toplantıya Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçe ve belde belediye başkanları ile bölgedeki balon firmalarının yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bahri Kesici, bölgedeki balon kazalarıyla ve balon turizminin sorunlarıyla ilgili hem Başbakan Binali Yıldırım'ın, hem de Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın yakından ilgilendiğini söyledi. Balon operasyonlarıyla ilgili ticari havacılık ve genel havacılıkla ilgili uluslararası bir düzenleme yapıldığını belirten Bahri Kesici, "Ürgüp ve civarı son derece harika bir bölge ve yıllardır önemli ve ciddi bir gelişme kaydetti. Daha düzenli ve emniyetli bir balonculuk faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapıldı" dedi.
"MAALESEF BALON KAZALARI GÜNDEMDE"
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak dünyada uygulanan havacılık faaliyetlerine uygun olarak burada da düzenlemeler yaptıklarını anlatan Kesici, "Bölgede yılda 2.5 milyon turistin geliyor olması, havacılık açısından balonculuk açısından çok ciddi bir potansiyel. Maalesef bölgede balon kazaları da gündemde. Bölgede özellikle bu yıl içinde mevsimsel geçişleri de göz önüne aldığımızda, birtakım sıkıntılar yaşandı. Bunların hiçbirini es geçmiyoruz ve her biri ile ilgili gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak amaçlarının, bu bölgenin daha emniyetli bir uçuş sahası haline getirilmesi ve balon kazalarının önlenmesi olduğunu vurgulayan Kesici, şunları söyledi:
"Sonuçta bu bölgede on binlerce insan bu işten ekmek yiyor. Balon operasyonları konusunda Türkiye, dünyada başka ülkede olmayacak kadar bu konuya özen gösteriyor, önem veriyor. Ama, sonuçta ticari bir faaliyet. Bu sektör, yaşanan olaylar sonrasında birtakım eksikliklerimiz olabilir. Bunları ele almak için bu toplantıyı yaptık. Bölgemize sahip çıkmamız lazım. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız, bölgemizdeki bu potansiyele sahip çıkmamız lazım. Turizm açısından bu potansiyelin arttırılması için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Biz buraya yaşanan sıkıntılarla ilgili bir eksiğimiz mi var, onu görmek için geldik."
KULE FAALİYETE GEÇMEYİ BEKLİYOR
Bahri Kesici, balon uçuşlarıyla ilgili kulenin faaliyette olmasının önemiyle ilgili bir soruya da, "Bölgenin koruma kapsamında olması nedeniyle o kulenin yapılması önemli. Enerji hatlarıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Kule konusu yaşanan olaylarla ilgili servis sağlayıcı bir konu değil, ola ki balon kazası yaşanırsa kuleden bunun görülüp en kısa zamanda müdahale edilmesi açısından kule önemli. Kulenin faaliyete geçirilmesiyle ilgili biraz önce de söylediğim gibi enerji hatlarıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Çok kısa süre içerisinde orası faaliyete girecek. Ama, bu biraz psikolojik, kule çalışmaları biraz daha kolaylaştırıcı olacak" yanıtını verdi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da balon kazalarının yurt dışında Türk turizminin aleyhine kullanıldığını vurgulayarak, "Kazaların bölgeye etkisi maalesef düşündüğümüzden de daha büyük oluyor. Sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Kazaların yankısı, ülkemiz açısından da olumsuz etkiler yaratıyor" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'nin konuşması
-Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın konuşması
-Toplantıya katılan balonculardan genel görüntü
Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,DHA)
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GAZİANTEP'TE KAPKAÇ VE DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
GAZİANTEP'te kapkaç ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kentin değişik noktalarında kapkaç ve kuyumculara sahte altın satıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Y.Y., R.R. ve sahte altın imalatı yapan M.F., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla adreslerinde yakalandı. Şüphelilerden sahte altın üretimi yapan M.F.'nin evinde yapılan aramada; 970 lira ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamla
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Emniyet Müdürlüğü
Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet ÖZER - Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP,
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