Dha Yurt Bülteni-15
Diyarbakır şehidi polis memuru toprağa verildi DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na PKK'lı teröstlerce türel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru 30 yaşındaki Burhan Mercan'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde...
Diyarbakır şehidi polis memuru toprağa verildi
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na PKK'lı teröstlerce türel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru 30 yaşındaki Burhan Mercan'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Evli ve 1 çocuk babası Burhan Mercan'ın cenazesi, İskenderun İlçesi'nin Denizciler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Akdeniz Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende anne Fatma, baba Tahsin ve eşi Fatma Mercan metanetli görünmeye çalıştı. Şehidin 1 yaşındaki kızı Nisanur annesinin etrafında oynarken tabutu gösterip 'Baba' demesi görenleri duygulandırdı. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazın ardından şehit Mercan'ın cenazesi Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Şehidin baba evinde bayrak ve kalabalık
Cenazenin baba evine gelmesi
Cenaze aracında şehidin kardeşi ve eşinin tabutun başında görüntüsü
Cenazenin kalabalık ile camiye götürülüşü
Camideki cenaze töreni
Şehidin kızı annesinin yanında oynarken
Cenaze namazı
Cenazenin omuzlarda götürülmesi
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),
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Bakan Çelik: Toprağı koruyamasanız gelecekten bahsedemezsiniz
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de çiftçilerin toprağa sahip çıkması gerektiğini belirterek, "En çok övündüğümüz özelliklerimizden birisi tarımdır. Ancak, toprağa sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü toprak elden gidiyor. Tarımın temeli olan toprağı koruyamasanız gelecekten bahsedemezsiniz" dedi.
Şanlıurfa bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' 120 firmanın katılımıyla Paşabağı Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılış törenine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, bürokratalar ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi. Tarımın eskimeyen ve modası geçmeyecek stratejik bir alan olduğunu ve Türkiye'nin de ciddi tarım potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Bakan Çelik, şöyle devam etti: "Bu tarım potansiyelini en rasyonel ve en akılcı bir şekilde kullanılması noktasında üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 40 milyar tarımsal ihracat gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi laf ile olmaz. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için hepimizin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Toprağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Toprağımıza sahip çıkarken takibi verimi de esas almamız gerekiyor. Toprak elden gidiyor. Ben buradan Şanlıurfalılara sesleniyorum. En çok övündüğümüz özelliklerimizden birisi tarımdır. Tarımı tarım yapan toprağımız bereketli Mezopotamya coğrafyasıdır. Bu coğrafyada siz eğer, tarımın temeli olan toprağı koruyamasanız gelecekten bahsedemezsiniz, 20 yıl sonra farklı bir Şanlıurfa ile karşı karşıya kalırsınız. Bugüne kadar 90 milyar liralık tarımsal desteği çiftçilerimize aktardık. Bu desteklerimiz devam edecektir.ö Şanlıurfa'nın ürünlerinin markalaşması için gıda organize sanayi bölgesinde hızlı bir şekilde yapılanma yapılması gerektiğini belirten Çelik, "Şanlıurfa'da fıstığın yüzde 35'ini üretiyorsunuz markası Şanlıurfa'ya ait değildir. Şanlıurfa'ya ait olması için gıda organize sanayi bölgesinde hızlı bir şekilde yapılanmanın ve buradaki tesislerin biran önce devreye girmesi gerekiyorö dedi. Konuşmaların ardından Bakan Çelik ve beraberindekiler açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fuar açılışına katılan protokol
Bakan Faruk Çelik konuşma yapması
Fuarın açılışı yapılması stantların gezilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,
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Kaynak: İdamın olduğu ülkelerde ağır suç işleme oranı düşük
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, hem bir hukukçu hem de bir Müslüman olarak idamın gerekli olduğuna inandığını belirterek, "Kanununda idam cezası olan ülkelerde ağır suç işleme oranı düşük" dedi.
Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşıda babasının bir zamanlar manifaturacı dükkanı olması nedeniyle birçok esnası yakından tanıyan Kaynak, ziyaretlerinde geçmişi yad etti. Ziyaretler sırasında bir fırıncı Kaynak'a üzerinde çörek otu ile 'Evet' yazılı Maraş çöreğini ikram etti. Fırıncıya teşekkür eden Veysi kaynak, daha sonra babasının eski dükkanın önünde tabureye oturarak esnafla sohbet edip çörek yedi. Kaynak, içine girdiği dükkanda babasının masasına oturdu ve bu sırada yanına gelen bir engellinin eşinin ağır engelli olduğunu ve referandum da oy kullanmak istediğini söylemesi üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın bu durumdaki vatandaşları oy kullanmaları için ambulansla taşıyacağını söyledi.
'HUKUK DİPLOMAMI YIRTARIM'
Daha sonra tarihi Taşhan'a geçen Veysi Kaynak, esnafla sohbet edip beraber çay içti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynak, Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi iddialarının çok büyük bir yalan olduğunu söyledi. Fesih ile yenilemenin birbirinden çok farklı olduğunu ifade eden Kaynak, "Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, bu anayasa bütün dünyada bir ilk, karşılıklı birbirini seçime götürmek. Asla fesih değil. Buna hukukçular 'Medeni giyotin yasası' diyorlar. Yani her iki tarafı da kesen bir yasa bu ve ilk defa Türk modeli bir sistemle hayata geçiyor. TBMM'nin feshi demek, Tük milletini feshetmek demektir. Buna da Allah'ın izniyle yedi düvel gelse kimsenin gücü yetmez. Bu, çok büyük bir yalandır. Her şey çok açık ve net 18 madde ortaya koyuyor. Bir tanesi 'Bu 18 madde tek adamlığı, meclisi fesih imkanı getirir' desin ben, bütün görevlerimden ayrılacağım gibi hukuk diplomamı da yırtıp atacağım. Bu kadar net bir şey söylüyorum" diye konuştu.
'İDAM GEREKLİDİR'
Başbakan Yardımcısı Kaynak, bir vatandaşın idamın gelip gelmeyeceğini sorması üzerine ise şunları söyledi:
"Bir hukukçu olarak idamın gerekliliğine inanıyorum. Niye? Kanununda idam cezası olan ülkelerde ağır suç işleme oranı düşük. Adam öldürme suçu, affedersiniz çocuğa cinsel bilmem ne suçu gibi ağır suçların işlenme oranları düşük. İki, bir Müslüman olarak da inanıyorum. Bizim Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de 'Kısasta hayat vardır' diyor. Yani kısas aslında hayat kurtaran bir şey. Kısasın olduğunu bilen bir hayata kastetmez. Tabi bu da bir anaysa değişikliği gerektirir ve bunun için de en az 330 milletvekilinin oyu gerekli. Eğer MHP ve CHP destek verirse ancak 367 bulur ve meclisten geçiririz. Yok, 330'u MHP ile bulup geçirirsek mecburen yine referandum gözüküyor."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaynak'ın konuşması
Kaynak'ın engelliyle sohbeti
Esnaf ziyaretinden detay
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞDHA)
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Denizli HDP binasından bir garip hırsızlık
HDP Denizli İl Başkanlığı'ndan monitörlerle birlikte iki bilgisayar kasası çalınırken, duvara siyah keçeli kalemle 'Geldik yoktunuz başkan. Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin' yazıldı. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine bıyık çizilip balkona asıldığı belirlendi. Olayın hırsızlık mı yoksa provokasyon amaçlı mı yapıldığını araştıran polis, kim tarafından yapıldığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı
HDP'nin Denizli İl Başkanlığı binasına dün (salı) gece balkon kapısından giren kişi ya da kişiler, içerideki partiyle ilgili yazıları ve pankartları söktü. Ardından duvarlara siyah keçeli kalemle 'Geldik yoktunuz başkan' ve 'Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin' yazılarını yazdı. Abdullah Öcalan'ın resminin üzerine uzun bıyık çizip balkona astı. Binadan monitörleriyle birlikte iki bilgisayar kasası da çalındı. Sabah balkondaki resmi görenler, polisi ve parti yetkililerini aradı. Polisin gelmesiyle balkondaki resim kaldırıldı. Terörle mücadele ekipleri, olay yeri inceleme ve hırsızlık şubesi ekipleri HDP binasında inceleme yaptı. Polis çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye aldı. Olayın hırsızlık mı yoksa provokasyon amaçlı mı yapıldığını araştıran polis, kim tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. HDP İl Başkanı Yunus Özdemir, parti binasına girip çevreyi dağıtmak, yazıları sökmek ve balkona Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını asıp, duvarlara yazı yazmanın huzurlu bir kent olan Denizli'de huzuru kaçırma girişimi olabileceğini belirterek, "Bu olay provokasyon olabilir. Belki de bilgisayarları incelemek için götürdüler. Hırsızlık olayı da olabilir. Polisin, kısa sürede suçluları yakalayacağını düşünüyoruz. Parti binamızda Türk bayrağı asılıydı, bir tane de partiye girenler asmış" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Binadan dış görüntü
Polislerden görüntü
Tabelalardan görüntü
Kapı girişindeki yazıdan görüntü
Abdullah Öcalan'ın balkonda asılı olan bıyıklı resminin fotoğrafı
Yerde HDP bayraklarından ve pankartlarından fotoğraf
Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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Sulama kanalına düşen küçük Kerem hayatını kaybetti
ADANA'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kerem Arslan, boğularak can verdi. Oğlunun cesedinin başında gözyaşı döken baba 33 yaşındaki Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş?" diye konuştu.
Merkez Yüreğir İlçesi Hacıali Mahallesi'nde oturan Kerem Arslan, annesi Hacer Arslan ile birlikte kanal kıyısındaki akrabalarının evine gitti. Anne yakınları ile sohbet ederken, Kerem Arslan evlerine dönmek istedi. Eve giden Kerem Arslan, sulama kanalına düşerek akıntıyla sürüklenmeye başladı. Küçük çocuğun sürüklendiğini görüp, kanala atlayan vatandaşlar, Arslan'ın cansız bedenini çıkardı. Olay yerine gelen baba Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş" diye gözyaşı döktü. Kerem Arslan'ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis boğulma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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Boğularak ölen çocuğun üzeri örtülü cesedinin kanal kenarında görüntüsü
Olay yerindeki kalabalık
Ölen çocuğun babasının ağlarken görüntüleri
Babayı sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar
Çocuğu kanaldan çıkaran vatandaşın konuşması
Olay yerindeki polisler ve ambulans
SÜRE: 01'22" BOYUT: 84 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Yatalak hastayı alevlerin arasından komşuları kurtardı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, 84 yaşındaki yatalak hasta Nurettin Topaloğlu, evinde çıkan yangından son anda komşuları tarafından ağır yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Bayramiç'in Evciler Köyü'nde, yatalak hasta olan Nurettin Topaloğlu'nun evinde bugün saat 16.00 sıralarında, prizdeki elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Eşi Seyhan Topaloğlu'nun dışarda olması nedeniyle Nurettin Topaloğlu, evde mahsur kaldı. Son anda dumanları farkeden komşuları içeri girerek Topaloğlu'nu kurtardı. Yüzünde ve göğsünde yanıklar oluşan Topaloğlu'na ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekibleri olay yerinde yaptı. Daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürülen Topaloğlu, burada yanık ünitesi bulunmaması ve durumunu ağır olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Alevler, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri ve köydeki zirai ilaçlama tankerlerinden su sıkılarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Alevlerin arasından yaralı olarak kurtarılan Nurettin Topaloğlu'ndan görüntü
-Yanan evden görüntü
-Komşularla röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),
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Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan YSK'ya 'Felaket Kurtarma Merkezi' önerisi
SAMSUN'a gelen Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, "YSK Seçim Bilişim Sistemi'nin elektronik altyapısının kesintisiz çalışabilmesi için en başta felaket kurtarma merkezi alt yapısı tasarlamalıdır, bunu hayata geçirmelidir. sistemin bir bütün olarak çalışamama durumu kapsamında bu türlü durumlarda farklı lokasyonda bir faleket kurtarma merkezinin ayağa kalkması gerekiyor. Böyle bir alt yapının olmadığını biz saptadık. Bu bir risktirö dedi.
Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, düzenlenen konferans programına katılmak üzere Samsun'a geldi. Konferans öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıfakıoğlu, Seçim Bilişim Sistemi'nin (SEÇSİS) her seçim döneminde kamuoyunda kaygılara ve kuşkulara neden olduğunu belirterek sistemi incelemeye aldıklarını söyledi. Bu kapsamda bir rapor hazırladıklarını dile getiren Sarıfakıoğlu, "En büyük etki alanı bu raporun, sonuna doğru sıraladığımız riskler ve bu reskleri karşılayacak öneriler belirttik. YSK'ya önerimizin başında şu geliyor; YSK Seçim Bilişim Sistemi'nin elektronik altyapısının kesintisiz çalışabilmesi için en başta felaket kurtarma merkezi alt yapısı tasarlamalıdır, bunu hayata geçirmelidir. Bizim YSK'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda YSK'nın kamuoyu ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda böyle bir alt yapının olmadığını biliyoruz. Biz bunun risk olduğunu düşünüyoruz. Yeni herhangibir siber saldırı, herhangi bir doğal afet, herhangibir terör saldırısı kapsamında tüm veri merkezinin sadece bilişim sisteminin bir bileşiminden bahsetmiyorum onun yedeklerinin olduğunu ifade ediyorlar ama sistemin bir bütün olarak çalışamama durumu kapsamında bu türlü durumlarda farklı lokasyonda bir faleket kurtarma merkezinin ayağa kalkması gerekiyor. Böyle bir alt yapının olmadığını biz saptadık. Bu bir risktir. Hele hele ülkemizde böyle bir riskler ülkesi olduğnu düşünürsek, siyasi belirsizlikler olduğunu düşünürsek, darbe girişimleri yaratan bir zeminde yaşadığımız böyle bir ortamda yaşadığımızı düşünürsek bu bir risktir bu riskin giderilmesi gerekir. Dolayısıyla herhangibir sstemi çalışamaz hale getirecek bir şeyin sonucunda kesintisiz çalışmayı sağlayacak bir alt yapının kurulması gerekirö dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu'nun konuşması
-Detaylar
(SÜRE: 4.06 Dk) (BOYUT: 131.20 MB)
Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,
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Yüksekova maçında 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' pankartı
HAKKARİ'de Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçları finalinde karşı karşıya gelen amatör futbol takımları Hakkarispor ile Yüksekova Belediyespor'un futbolcuları, üzerinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' yazan pankartı taşıyarak sahaya çıktı.
Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'nde bugün saat 13.30 da Hakkarispor ile Yüksekova Belediyespor arasında BAL baraj maçı oynandı. Maçı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak,Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yüzlerce taraftar izledi. Her iki takımın futbolcuları üzerinde 'Polis Haftanız Kutlu Olsun' pankartıyla sahaya çıktı. Emniyet Mürüdü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis haftasını kutlayan futbolcuları tek tek tebrik etti. Çekişmeli geçen maçın 34'üncü dakikasında konuk takım Yüksekova Belediyespor, Urçun Güzeldereli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Yüksekova Belediyespor, Vedat Turan'ın 65'inci dakikada attığı kafa golüyle 2-0 öne geçti. Bu skorla Yüksekova Belediyespor BAL'a çıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmanın ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, sahaya giderek Yüksekovasporlu futbolcuları tebrik etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Pankart taşıyan futbolcular
-Maçı izleyen vali ve beraberindekiler
-Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu futbolcuları kutlaması
-Maçtan detaylar
-Taraftarlardan detaylar
-Atılan gol ve detaylar
-Yüksekovalı futbolcuların coşkusu
-Vali Toprak, Yüksekovalı taraftarı tebrik ederken
BOYUT: 320 MB