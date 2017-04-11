Dha Yurt Bülteni - 15
Erdoğan: Hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz (2)TİCARET BORSASI'NIN AÇILIŞINI YAPTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da konuşmasının ardından makam aracıyla Ticaret Borsası'na geçti.
Erdoğan: Hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz (2)
TİCARET BORSASI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da konuşmasının ardından makam aracıyla Ticaret Borsası'na geçti. Yol boşunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Şanlıurfa Ticaret Borsası binasının açılışını yaptı. Erdoğan, kurdeleyi kestikten sonra kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı'na geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Miting alanındaki arama noktaları
Vatandaşların üst aranmasından geçmesi
Mitin alanında bayılanlar
Sağlık görevlilerinin bayılanlara müdahale etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın platforma çıkması
Erdoğan'ın Ticaret Borsasının açılışını yapması
Erdoğan'ın Borsa'dan çıkması
Erdoğan'ın makam aracına binmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Hadi KURT- Mehmet SEZGİN- Mustafa UFAK- Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
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Sağlık Bakanı Akdağ: Sarin gazı kullanıldığı kesin
SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Suriye'nin İdlip kentinde kimyasal silah kullanıldığı yolundaki bulguların labaroratuvar sonuçlarına göre kesinleştiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün yaptığı açıklamada Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Recep Akdağ şunları söyledi:
"Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair bulgular daha önce bizim tedavi ettiğimiz hastalarda belirlenmişti. Klinik olarak muayene bulgular olarak. Şimdi laboratuvarda da bunu arkadaşlarımız teyit ettiler. Bu iş için özel olarak çalışan Halk Sağlığı laboratuvarımız özellikle hayatını kaybeden beş hastanın idrarında iki ayrı yöntemle sarin gazının idrarda ki bir son ürününü tespit etti. Uluslararası standartlara göre iki ayrı metotla bunun tespit edilmesi önemliydi. Bu tespit edildi. Böylece Suriye'deki saldırının kimyasal silahla yapılmış olduğu, sarin gazıyla yapılmış olduğu, laboratuvar olarakta teyit edilmiş oldu. Başka bazı hastaların idrarlarında da bu var. Ancak bir hastada, iki metotla birden göstermiş oldu. Hastaların durumunda önemli bir değişiklik yok. Zaten vefat edenler vardı. Diğerleri de tedavi ediliyor."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sağlık bakanın açıklaması
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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Bakan Avcı, Eskişehir'de MHP'yi ziyaret etti
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yanına Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü'yü de alıp MHP İl binasını ziyarete gitti.
MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses ile partililer, Bakan Avcı ve Ak Parti İl Başkanı Ünlü'yü kapıda karşıladı. MHP il yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Avcı, "Birlikte gerçekleştirmek üzere yola çıktığımız Anayasa değişikliğinde inşallah önümüzdeki pazar günü milletimiz kararını verecek" dedi.
16 Nisan referandum unda 'evet' kampanyasına destek ver MHP'ye teşekkür etmek için bu ziyareti yaptığını belirten Bakan Avcı, şunları söyledi:
"16 Nisan referandum una sayılı günler kaldı. Bu vesileyle hem bu birlik ve dayanışma sebebiyle teşekkür etmek hem de kardeşlerimizin vazifelerine başarılar dilemek üzere bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ettik. Gösterilen misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu referandum un diğer seçimlerden ve referandum dan bir farkı var. Bu bir parti meselesi değil. Bu millet meselesi, memleket meselesi. Öyle olduğunu da zaten biz özellikle yurt dışından, İsveç'ten Almanya'dan, İsveç'te çıkan gazetelerin atığı Türkçe 'Hayır deyin', Almanya'dan çıkan Bild Gazetesi'nin Türkçe manşet atıp 'Hayır deyin' kampanya yapmasından bunun ne kadar bir mili mesele olduğunu görmek mümkün. Sadece onlara bakarak bile bu referandum un partiler üstü milli bir mesele olduğunu görmek mümkün. Bu sebeple zaten Milliyetçi Hareket Partisi de sayın genel başkanının önderliğinde bu milli meseleye tam da milli bir duruşla gereken tavrı gösterdiler bu konuda. Ben bu vesileyle bir kere daha bu milli meselede birlikte bizimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah 16 Nisan referandum unda Türkiye'nin önünü açacak bir neticeyle neticelenmesini cenabı haktan niyaz ediyorum."
Görüntü dökümü:
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-Bakan Avcı'nın MHP önünde karşılanması,
-Avcı'nın MHP İl Başkanı Kadir Bıyık ile birlikte çekilen görüntüsü,
-Bakan Avcı'nın MHP İl Binasında yaptığı konuşma,
-MHP İl binası tabelasının çekilen görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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KKK Orgeneral Çolak, Ağrı'da
Kara Kuvverleri Komutanı (KKK) Orgeneral Salih Zeki Çolak, incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.
Ağrı Hava Limanına KKK'ya askeri uçakla gelen KKK Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı havalimanında Vali Musa Işın, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömerci, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız karşıladı. Valilikte Polis Mangası tarafından karşılanan Orgeneral Çolak, Valilikte şeref defterini imzaladı. Makamda Vali Musa Işın ve diğer yetkililerle görüşen Orgeneral Çolak, ziyaret sonunda valilikten ayrıldı. Orgeneral Çolak'ın programı hakkında bir açıklama yapılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Orgeneral Çolak'ın havalimanın da karşılanması
Valiklik ziyareti öncesi tören mangası selamlama
Valilik şeref defterinin imzalanması
Valilik makamından görüntü
Haber- kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,
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Atık tesisindeki yangında 5 işçi kimyasal maddeden etkilendi
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde çıkan yangında 5 işçi kimyasal bir maddeden etkilendi. 5 işçi tedavi altına alındı.
Saat 17.30 sıralarında, Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan Bumerang Atık Bertaraf ve Geri Kazanım tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 5 işçi bilinmeyen bir kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kimyasal madde nedeniyle itfaiyenin Kimyasal Olaylara Müdahele aracı ile gelen ekip de müdahalede bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek geri kazanım tesisi içerisine girerken, yangın söndürüldü. Gazdan etkilenen işçiler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İtfaiyenin ekipleri
-Ambulansların tesise gelmesi
-Özel kıyafetli ekiplerin müdahalesi
HABERFARUK KIYAK-KAMERAORHAN UZUN / BAŞİSKELE(Kocaeli), -
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İş hanının tuvaletinde ölü bulundu
SİVAS'ta 46 yaşındaki Adem Özdemir, bir iş hanının tuvaletinde ölü olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Aliağa Camii Sokak üzerindeki Selçuk İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanının 3'üncü katındaki tuvalete girmek isteyen vatandaşlar, kapının uzun süre kilitli kalması nedeniyle içerde birinin olduğunu düşünerek durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Spiral makinesi ile kapıyı keserek içeri giren itfaiye ekipleri, işsiz olduğu öğrenilen Adem Özdemir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in, beyin kanaması geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Görüntü Dökümü:
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-İşhanından görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Cenazenin çıkarılıp götürülüşü
-Ölen kişinin fotosu
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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Görkem'in ölümü Turgutlu'yu yasa boğdu
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpıp kaçmasıyla ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Görkem Çakır, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dün (pazartesi) saat 19.30 sıralarında İzmir -Ankara Karayolu, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'nda, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Görkem Çakır'a Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Kocatürk Koleji'nin 7. sınıf öğrencisi Çakır, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çakır'ın ölüm haberini alan her ikisi de gıda mühendisi olan anne Serap Çakır ile baba Çağlayan Çakır ile kardeşi Gizem Çakır, diğer yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğuldu. Çakır'ın okulunda satranç takımında olduğu, Manisa ve Antalya'da yapılan bölge şampiyonasında birinci olarak 2-7 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hazırlanırken kazada hayatını baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çakır, için bugün ikindide Turgutlu Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene,Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kocatürk Koleji Okulları Kurucusu Mustafa Kocatürk, Kocatürk Koleji Genel Müdürü Tahsin Bozkurt, Çakır'ın annesi Serap Çakır, babası Çağlayan Çakır, kız kardeşi Gizem Çakır, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Cenazede Çatır'ın annesi Serap ve kardeşi Gizem Çakır gözyaşlarına boğulurken, babası Çağlayan Çakır ise güçlükle ayakta durabildi. Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan'ın kıldırdığı namazın ardından hayatının baharında yaşama veda eden Çakır'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, ilçe mezarlığna götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ertesi gün MOBESE kayıtları ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını tespit edilerek, polis tarafından yakalanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaşamını yitiren Görkem Çakır'ın fotoğrafı
-Cenaze töreninden görüntü
-Çakır'ın annesi Serap Çakır ve babası Çağlayan Çakır'ın görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),
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Kontrol noktasından kaçan otomobilden polise ateş: 1'i yaralı, 2 gözaltı
GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde, sürücüsünün kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamacayla bir süre sonra sıkıştırıldı. Otomobilden polislere tabancayla ateş açan kişi vurularak, sürücü ise 20 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.
Oğuzeli çıkışında ve havalimanı yakınlarında bulunan kontrol noktasına yaklaşan Aziz Bilmez yönetimindeki 34 ASU 84 plakalı otomobil, polisler tarafından durdurulmak istendi. Otomobilin sürücüsü Bilmez, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekiplerin kovaladığı otomobil, Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Direkli Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Sürücüsü Aziz Bilmez durdurduğu araçtan yaya olarak kaçarken, otomobilde bulunan Mustafa Yaprak ise polise tabancayla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Mustafa Yaprak, çatışmada yaralı olarak yakalanırken, kullandığı tabancaya el konuldu. Yaprak, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yaprak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Aziz Bilmez ise jandarma ekipleri tarafından aracı bıraktığı Direkli Mahallesi'nden 20 kilometre uzaklıktaki Nizip İlçesi'ne bağlı ilçesine bağlı Orul Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis araçlarının da isabet aldığı olayda incelenen otomobilin plakasındaki harflerin boyayla değiştirildiği belirlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yeri
Şüphelilerin otomobili
Yakalanan sürücü
Hastane
Ambulansın yaralıyı getirmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)