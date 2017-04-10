Dha Yurt Bülteni - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni patlamış kamyon gibiler CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni patlamış kamyon gibiler
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır? FETÖ'nün katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol. 'Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü, diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlarö dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen toplu açlış programına katılmak üzere Çorum'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abide Kavşağı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Tören alanının çevresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişleri ve Türk Bayrakları ile süslendi. Burada konuşma yapan Erdoğan, Çorum'un Cumhurbaşkanılğı seçimlerinde kendisine yüzde 64 oy verdiğini belirterek teşekkür etti. 16 Nisan'da referandum da evet oylarında rekor beklediğini ifade eden Erdoğan, "16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiyorum; İskilip, Alaca ve Osmancık İlçeleri'mize bu yıl, Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar İlçeleri'mize 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığıyla tanıştırıyoruz. İsviçre'den Amerika'ya İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çorum'un taleplerini çok iyi biliyorum. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmıyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittirö diye konuştu.
ÇORUMUN KAHRAMAN EVLATLARI DESTAN YAZDI
Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalınamayacağını dile getiren Erdoğan, "Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. Çorum şehit ve gaziler diyardır. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren illerimizden olan Çorum'un 1510 istiklal madalyası var. Bugün de Çorumlu yiğitler, kim var denildiğinde ben varım diyerek öne çıkar. Milletin istikbali söz konusu olduğunda ilk safta onlar çarpışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Çorum'un kahraman evlatları destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridirö diye konuştu.
SEN NİYE KAÇIP GİTTİN?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında bir şeyler söylediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün gazetelerinde 'Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım' diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; 'Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim' diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya. Neden kaçtın. Bu iş kürekle değil yürekle olur. 'Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım' diyor. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat o kadar sıkıştırdılar ki onu, son gün geliyorum dedi. Sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dediö diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına değil benim de yüreğimden canımdan bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları Peygamber efendimize komşu eylesin. Bu vesileyle bugün kutladığımız polis haftası nedeniyle polis teşkilatımızın tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Bizde kovalıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağızö dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' dediğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:
"Kardeşlerim bunun bu yaptığı ilk değil. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanlara giriyor. Sen nasıl bir adamsın? İnsanda biraz yüz olur. İnsanda 249 şehide karşı saygı olur. İnsanın gece boyu sokaklarda tanklara göğsünü siper edenlere karşı saygı olur. Bak Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla birlikte F16'lar üzerimizden geçerken biz Yeşilköy'de oturduk operasyonu yönettik. Ertesi gün öğlene doğru bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan kopmadı. Ana muhalefet partisinin görevi FETO'nun safsatalarına borozanlık yapmak mıdır? FETO'nun katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol! 'Cumhurbaşkanı Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar.ö
BEKLEDİM DENİZE DÖKERLER DİYE AMA GELEN OLMADI
"Bir insanın özü ne ise zihni de odur, kalbinde ne varsa kelamına da o yansır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hazreti Mevlana'nın dediği gibi; testinin içinde ne varsa dışına da o sızıyor. Bunların içinde de millete düşmanlık var, Kin, nefret var. Onun için birisi FETO'nun avukatlığını yaparken diğeri 'Evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Dün İzmir'deydik, yüz binler Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Bekledim, denize dökerler diye ama gelen giden olmadı. Neyi denize döküyorsun be? Haddini bil. Bunlar ne yazık ki terbiyeden muaf. Öbürü yine İzmir Milletvekili çıkıyor seçim otobüsünün üstünden oradaki insanımıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Bunu Hollandalı yapıyor. Atı, iti köpekleri ile beraber benim oradaki Trabzonlu vatandaşımın üzerine salıyor. ve onu orada ciddi manada yaralıyor. Ama sen burada bunu nasıl yapıyorsun. Sen 'Evet' diyenlere nasıl Yunan gözüyle bakıyorsun? Bunlar edep tarlasında hiç otlamamışlar.ö
'Hayır' diyenlerin imam hatip okullarını kapatanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ayrımcılık yaptılar. İmam hatip okullarını bir tarafa koydular diğer okulları bir tarafa koydular. Biz ise tüm okullara sahip çıktık. Kimseye cebir zor kullanmadık. Ne oldu. Şu anda kardeş kardeş dolaşıyorlar. Devlet dairelerinde bir arada rahatlıkla başı örtü başı açık birada çalışıyor mu? Evet bu. 16 Nisan'dan sonra bu daha da güçlenecek. Kardeşlerim bu Hayır diyenler kim? İmralı, Kandil, Pensilvanya'daki FETÖ 'Hayır' diyor. Şimdi bnde diyorum ki söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Onlarla beraber aynı söyleşiyi paylaşanlar aynı onlar gibidirö diye konuştu.
Geçenlerde bir 'Hayır' çadırına uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedim ki neden hayır diyorsunuz? Bana dedi ki; 'Çağdaş bir Türkiye için hayır diyorum' dedi. Ben de kendisine şu anda çağdışı bir ülkede mi yaşıyoruz' dedim. Tam bulunduğumuz noktadan Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyor. 'Bak' dedim 'Bu köprü dünyada ilk. Şimdi bu modern köprü hangi ülkenin? Türkiye'nin.' Oradan bir beyefendi geldi. Dedi ki; Tamam da bu köprünün adını neden Yavuz Sultan Selim koydun' dedi. 'Böyle bir Sultan'ın adını oraya koymaktan daha güzel ne olabilir' dedim. Bu köprü tüm insanlığın köprüsü. Bunu 80 milyon bu ülkede kullanarak yurt dışından gelenler de kullanacak. Sustuö diye konuştu.
18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kardeşlerim 'Türkiye'ye yabancı sermayeye girmiyor' diyenlere cevap o köprü. Yüzde 50'si Türk firmalarının yüzde 50'si Koreli. Bu köprü başladı. Bütün bu olaylar ortada. Ama ben sağlıkta attığımız adımlar bunlar da ortada. Siyaset bir yarış, tartışma olmadan mücadele olmadan siyaset yapılmaz kabul ediyorum ama yalan olmasın. Dürüst olsun. Siyasi rekabet asla işbirliğine, müşterek çalışmaya mani değildir. Milli meselelerde çekişme didişme olmaz. Ülkenin istiklalini, milletin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçiden beklenen güç birliği yapmasıdır. Ülkenin önünü açacak bir yönetim modelinde uzlaşmakta böyle bir durumdur. 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunulan anayasa değişikliği ülkenin geleceği ilgili bir reformdur. Tutturmuşlar tek adam! Ne tek adamı ya? Bakınız Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'ydı, İnönü, aynı şekilde. Bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor. Kaldı ki dünya bunun örnekleriyle dolu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim gençlerime parlamentonun kapısını kapatmak istiyorlar. Niye rahatsız oluyorsun Kılıçdaroğlu? Yok efendim bir dönem milletvekili olacak sonra emekli maaşı alacak. Yok öyle bir şey yalan söyleme? Doğru ol, dürüst ol. Aynı zamanda efendim askerlik yapmayacaklar. Biraz daha ileri gitse diyecek ki kızlarımızı da askere alsınlar. Kardeşlerim bugün bedelli askerlik var mı? Bakın biz polislere askerliği kaldırdık. Polislikte milletvekilliği de kutsal görevler. Genç, dinamik bir parlamento ile Allah'ın izniyle dünya ile yarışa gireceğiz. Kardeşlerim 80 milyon Türkiye olarak haykıracağız. Ülkemizi bölmek isteyenlerin hevesini bir kez daha kursaklarına tıkayacağız. Bize parmak sallayanlara okkalı bir ders vereceğizö dedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrıldı.
Görüntü Dökümü :
--------------------------
Alandan detay görüntüler
Haber: Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -
================================================
Bakan Özlü: Yetkileri dağıttığınız zaman karar almanız zordur
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İş yapmak isteyen yetki ister. İş yapmak istiyorsanız yetki istersiniz. Evet biz yetki istiyoruz. Yetkileri dağıttığınız zaman karar almanız zordur" dedi.
Bakan Özlü, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'de referandum çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Akçakoca Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Özlü, burada yaptığı konuşmada, "Sadece biz demiyoruz, herkes bu anayasanın değişmesi gerektiğini söyledi, seçim beyannamelerine yazdı. Bu bütün partilerin arzusu. Ama gelin görün ki, kusura bakmasınlar, Türkiye'de muhalefet çalışmıyor, tembeller. Ana muhalefet keşke çalışsa, uğraşsa, fikirler üretse, sesini yükseltmek yerine fikirlerini yükseltse çok daha iyi olacak" dedi.
Bakan Özlü, 16 Nisan'da parti seçimi yapılmayacağını söyleyerek, "Elinizi vicdanınıza koyun ve 18 maddede 'hayır' denecek bir madde var mı diye bakın. Biz 'Yargı, bağımsız ve tarafsız olmalıdır' diyoruz. Yargının tarafsız olmaması düşünülebilir mi? Biz, yargının tarafsızlığını anayasal teminat altına almak istiyoruz. Anayasamızda yargının tarafsızlığının yer almasını istiyoruz. Buna 'hayır' denir mi?" diye konuştu.
'BAŞKA BİR İRADEYE GEREK YOKTUR'
Bakan Özlü, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere ziyaretlerde bulundu. Boru fabrikasında işçilere hitap eden Bakan Özlü, şöyle konuştu:
"Bu sistem 'diktatörlük, tek adamlığı getirir' diyorlar. 3 gün önce ABD Suriye'yi vurdu. Nasıl vurdu? Kongreden mi karar çıktı? Başkan 'vur' dedi, vurdu. Başkan 'vur' derse ABD ordusu vurur. Başka bir iradeye gerek yoktur. O başkanı da halk seçmiştir. Başka bir iradeye gerek yoktur. Bizim cumhurbaşkanını da halk seçiyor. Türk halkının bir eksiği mi var? Yetki konusunda kafaları karıştırıyorlar. İş yapmak isteyen yetki ister. İş yapmak istiyorsanız yetki istersiniz. Evet biz yetki istiyoruz. Yetkileri dağıttığınız zaman karar almanız zordur."
Bakan Özlü, Türkiye'de son dönemde gelişmenin durduğunu, yatay seviyede seyrettiğine de dikkat çekerek, "Bu da bu sistem yüzünden. Arabayı değiştirmek gerekiyor" diye konuştu.
SİFTAH YAPMAYAN İŞYERİNDEN TİŞÖRT ALDI
Bakan Faruk Özlü, Akçakoca'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Özlü, İskele Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda esnafla sohbet etti. Bakan Özlü, İskele Caddesi'nde girdiği butik sahibi Gülçin Deniz'in, "Daha siftah yapmadık" demesi üzerine, "Siftahı biz yapalım o zaman" diyerek tişört satın aldı. Bakan Özlü, taksi durağına geçerek taksici esnafı ile de görüştü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Kamyoncularla bir araya gelme
-İşletmeleri ziyaret, açıklama
-Esnaf gezisi, tişört alması
Dosya adı: akcakocabakan
Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),
================================================
CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fotoğraf' eleştirisi
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğrafını hatırlatarak, "Dedem de bana aynısını yapmıştı. Bir farkla. Dedem fotoğraf çektirip gazetelere göndermemişti" dedi.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilmiş fotoğrafının medyaya servis edildiğini söyleyip, bunu eleştiren İnce, "Sayın Cumhurbaşkanı torununa Kuran öğretiyor. Fotoğrafı çekiyor, gazetelere veriyor. Çocukluğumu hatırladım. Aynen dedem de bana aynısını yapmıştı. Dedem de bana öğretmişti. Bir farkla. Dedem fotoğraf çektirip gazetelere göndermemişti. Acaba diyorum toruna güzel öğretiyorsun, sağolasın, varolasın da keşke bakara-makara diyen Egemen Bağış'a da Bakara Suresini öğretseydi" dedi.
'KİMSEYE BÖYLE YETKİ VERİLMEZ'
Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisi ile 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir kararname ile vatandaş yapılabileceğini savunan İnce şöyle konuştu
"Cumhurbaşkanı evet çıkarsa sabah eline böyle bir kağıt alacak. Yazacak kararnameyi, 3.5 Milyon Suriyeli vatandaş yapılmıştır. Gönderecek resmi gazeteye yayınlanacak. Mesela devlet memuru olup da buna evet diyecek adamın aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Mesela şöyle der 'Emekli ikramiyeleri şimdiden sonra 10 taksitle ödenecek; Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lağvedilmiştir.' Bunları yapabilir. Bu yetkiyi veriyorsunuz. Yani 3,5 milyon devlet memurundan bir tane evet çıkmaması lazım. Böyle bir yetki verilmez kimseye."
'HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN TRT'YE'
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işyerinde çay demleyen memurlar için verdiği fetvayı hatırlatan Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü
"Bakın geçenlerde 4-5 memur bir devlet dairesinde su ısıtıcısı alıyorlar. Çay alıyorlar, şeker alıyorlar. Diyorlar ki 'Fişi de takarız dairede çay demleriz.' Birisi diyor ki 'Bir dakika haram olur bu devletin elektriği ile çay demliyoruz'. Bakın ne güzel Müslümanlar var, ne iyi insanlar toplumumuzda. Diyanete soruyorlar. Diyanet diyor ki 'Caiz değildir, devletin elektriği ile çay demleyemezsin'. Ey Diyanet sen gidiyorsun o gariban memura fetva veriyorsun, şu Recep Tayyip Erdoğan'a da bir fetva versene. Devletin parası, devletin uçağı, devletin otobüsü, devletin TRT'si. Bizim paralarımızla evet propagandası yapıyorsun. Burada binlerce insan var. Bunu TRT'de görecek misin Görmeyeceksin. Neyi göreceksin sabahtan akşama kadar evet propagandası göreceksin. E benim de vergim var orada. Sizin de var. Elektrik faturalarının yüzde 2'si TRT payı, hepimiz ödüyoruz. Geçenlerde genel başkanımızı TRT'ye çıkarıyorlar. Röportaj yaparken 'Cumhurbaşkanı konuşmaya başladı sen bekle biraz' deyip ona bağlanıyorlar. Terbiyesizliği görüyor musunuz Türkiye'yi köy köy gezeceğim hakkım haram zıkkım olsun TRT'ye diyorum."
Görüntü Dökümü
------------------------
-Mitingden görüntüler
-İnce'nin konuşması
Haber-Kamera: İbrahim UĞURERBAA (Tokat), -
===============================
Hakkari'de PKK/KCK'dan aranan 2 şüpheli yakalandı
HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan iki kişi yakalanıp, gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarma komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsın ilimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyü'ne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınmıştır. Öte yandan 09.04.2017 günü saat: 12.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaylarla ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir" denildi.
Haber: HAKKARİ, -
===============================
Soğuk hava deposunda dehşeti yaşadılar
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, soğuk hava deposuna kilitlenip, bir hafta içinde 500 bin lira vermemeleri halinde öldürülmekle tehdit edildikleri ileri sürülen kafeterya işletmecisi ile yanında çalışan bir kişi, polis tarafından kurtarıldı. Olayın şüphelisi 7 kişiden 5'i Fethiye'de, 2'si Bodrum'da yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları suç aleti silah ve malzemeler ise gömdükleri ıssız alanda bulundu.
Geçen 6 Nisan'da, Bodrum'daki bir kafteryada cam kırılma sesi duyan çevredekiler, kavga olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kafeteryanın işletmecisi A.E. ile yanında çalışan H.B.'yi soğuk hava deposunda kilitli buldu. A.E. ve H.B., kurtarıldı. Kurtarılan iki kişiden H.B. ifadesinde, olay günü saat 02.00 sıralarında gelen ve yüzlerinde 'Vendetta' ile 'Batman' maskeleri bulunan iki kişinin, pompalı tüfekle camı kırıp, içeri girdiklerini, cop ve elektrikli şok aleti ile kendisini darp edip, etkisiz hale getirdikten sonra, patronu A.E.'yi arayıp, işyerine çağırmasını istediklerini söylediği belirtildi. İki saldırganın, işyerine gelen A.E.'ye kasanın yerini sorduklarını para olmadığını görünce de iddiaya göre, Bir hafta içinde 500 bin TL hazırla. Aksi takdirde ikinizi de öldüreceğiz diyerek, cep telefonlarına da el koyup, H.B. ile soğuk hava deposuna kilitledikleri öğrenildi.
İfadelerden yola çıkan polis, toplam 27 işyeri ve MOBESE kamerası kaydını incelemeye alıp, 3'ü dışarıda otomobilde gözcü olarak kaldığı anlaşılan 5 şüphelinin Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne kaçtıkları tespit edildi. Aralarında kafeteryaya maskeyle girdikleri ileri sürülen Y.E.A. (17) ve S.M.'nin (20) de bulunduğu şüpheliler, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak saklandıkları evde yakalanıp, Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin polisteki sorgularında, olayın planlama aşamasında yar aldığını belirlenen 2 kişi de Bodrum'da kaldıkları evde yakalandı. Şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları gömdüklerini söyledikleri Ortakent Mahallesi'ndeki ıssız bir arazide Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 cop, 2 elektroşok cihazı ele geçirildi. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.
Saldırganların A.E. ve H.B.'yi kilitledikleri, işyerine ait soğuk hava deposunun çalışır vaziyette olduğu, çevredekilerin cam kırılma sesini duyup, polise haber vermemiş olmaları halinde ikilinin soğuktan donma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü
-Şüphelerin olayda kullandığı gömülü olarak bulunan silah ve malzemelerin fotoğrafı
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla),
====================================
Kullandığı traktörün altında can verdi
BURSA'da, dereye devrilen traktörünün altında kalan 74 yaşındaki Kadri İlhan yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi 66 yaşındaki Tenzile İlhan yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kadri İlhan yönetimindeki 16 BUP 92 plakalı traktörle Hasanağa Köyü yakınlarında devrilerek dereye yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kadri İlhan, hayatını kaybederken, eşi Tenzile İlhan, dereden yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Tenzile İlhan'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. İlhan'ın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadri İlhan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Dereden ve devrilen traktörden detaylar
-İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden detaylar
-Vatandaşlardan görüntüler
-Olay yerinden detaylar
Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, -
====================================
Denizden kovayla su çekip orman yangınına müdahale ettiler
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına denizden kovalarla taşınan su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.
Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi Alacasu mevkiindeki denize sıfır alanda iki ayrı noktada saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören bölgedeki balıkçılar tekneleriyle yangın noktasına giderek kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve Kemer Belediyesi Zabıta ekipleriyle Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri geldi.
Araçların bölgeye ulaşamaması nedeniyle ekipler yanlarında getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Tüplerin bitmesinin ardından ekipler yangına plastik kovalarla denizden su alarak müdahale etti. Yangın bu müdahaleler sonrası kontrol altına alınarak büyümeden önlendi. Yangında birkaç ağaç ve bitki örtüsü zarar gördü. Yanan ağaçlar orman işçileri tarafından deniz kenarına atıldı.
Balıkçı Hüseyin Çevik, İnceburun mevkiinden duman yükseldiğini gördüklerini, Doğa Koruma ve Milli Paklar Müdürlüğü yetkililerinin de tesadüfen bölgede olduğunu söyledi. Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle alevlere yangın tüpü ve kovalarla denizden su alarak müdahale ettiklerini anlatan Çevik, daha sonra jandarma ve itfaiye ekiplerinin geldiğini ve yangını söndürdüklerini anlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
Koydan detay
Yükselen dumanlar
Orman işçilerinden detay
Balıkçılar detay
Jandarmadan detay
Alevli görüntü
Tırmıkla müdahale eden ormancı (Sigara içerken)
Denizden kovalarla suyun alınması
Suyun kovalarla taşınması
Suyun kovayla dökülmesi
Balıkçı Hüseyin Çevik'in açıklaması
Yanan kütüklerin ormanlık alandan sahile atılması
Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA
====================================
Motosikletli trafik polisi, kazada yaralandı
KAYSERİ'de trafik polisinin motosikleti, kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Merkez Kocasinan İlçesi Sivas Caddesi Orduevi yakınında, bir kargo şirketine ait kamyonetle, trafik polisi İbrahim D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletinden düşen ve omuzundan yaralanan polis memurunun yardımına önce aynı yerde bulunan meslektaşları koştu. Yaralı polis, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------
-Kaza yerinden ve yaralanan polisten görüntüler
-Genel detaylar
Haber-Kamera KAYSERİ DHA)
====================================
Sivas'ta şehitler için mevlit okutuldu
SİVAS'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit asker ve polisler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Camii'nde düzenlenen mevlit programına Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, emniyet personeli, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin ardından terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için dua edildi. Katılanlara polis tarafından gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.
Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Mevlit programından görüntüler
-Katılanlar
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
=======================================