Dha Yurt Bülteni-15
MARDİN SAVUR'DA 7 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)1)MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA DÖŞEYEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜGüvenlik güçleri, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçeleri kırsalında iki günden beri devam eden operasyonlarda öldürülen 7 teröristin kimlik bilgilerine ulaştı.
MARDİN SAVUR'DA 7 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)
1)MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA DÖŞEYEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçleri, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçeleri kırsalında iki günden beri devam eden operasyonlarda öldürülen 7 teröristin kimlik bilgilerine ulaştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin örgütün üst düzey sorumluları arasında yer alan Reber kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lıların arasında GAP-Urfa sorumlusu Firaz kod adlı Mahsum Ay, Savur bölge sorumlusu Şevger kod adlı Oktay Salman, Bismil bölge sorumlusu Çektar kod adlı Yusuf Kılınç ve Artuklu bölgesi eylem sorumlusu Serhat kod adlı teröristin de bulunduğunu belirtti. Kimliklerine ulaşılamayan 2 PKK'lının ise sorumlu düzeydeki teröristlere korumalık yaptıkları ve İran uyruklu oldukları tespit edildi.
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONMUŞTU
Savur ilçesinde devam eden operasyonda öldürülen 7 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listede yer aldığı da ortaya çıktı. 1984, Mardin doğumlu 'Reber' kod adlı Teyyüp Çam'ın örgüt sorumluları arasında olduğu ve İçişleri Bakanlığı tarafından başına 300 bin lira ödül konulduğu öğrenildi.
MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA KOYAN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen teröristlerden birinin ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Çektar kod adlı Yusuf Kılınç olduğu tespit edildi. Kılınç'ın, 6 Nisan 2016'da, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde otomobilindeyken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Sait Çelik olayının planlayıcısı olduğu öğrenildi. Teröristin ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in annesinin mezarına 10 Eylül 2016'da el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili olduğu bildirildi. 2016 yılının Kurban Bayramı öncesi Bismil'in Tepe Mezarlığı civarında yürütülen arama faaliyeti sonucunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.
BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI EYLEMİ
Ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün GAP-Urfa sorumlusu Firaz kod adlı Mahsum Ay'ın ise 28 Ağustos 2015'te Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde iki polisin şehit edilmesi, 28 Eylül 2015'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye yönelik silahlı saldırı, 24 Aralık 2015'te Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devriye gezen trafik polisinin şehit edilmesi, 18 Aralık 2015'te Siverek ilçesi Şekerli Mahallesi'nde Ali Bülbül'ün evinde öldürülmesi eylemlerinin talimatını verdiği belirtildi. Mahsum Ay'ın, ayrıca 28 Mart'ta Siverek'te jandarma aracına kurulan mayınlı tuzağın ve aynı gün Sarıören Mahalle Muhtarı İbrahim İnco'nun aracında şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.
Görüntü Dökümü:
------------
Operasyan görüntüsü
Sığınakların imha edilme görüntüsü
Haber - Kamera: MARDİN,
====================================================
2)HAZRO İLÇESİNDE YOLA DÖŞENEN İKİ PATLAYICI ETKİSİ HALE GETİRİLDİ
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde PKK'lılar tarafından yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazro İlçesi Koçbaba köyü mevkiinde PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıyı fark eden bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi. Askerler bölgede güvenliği sağladıktan sonra bomba imha ekibi yol kenarına döşenen iki adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı güvenli bir şekilde patlatarak imha etti. Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
Görüntü Dökümü:
Patlayıcının imha edilmesi
Haber - Kamera: DİYARBAKIR, -
===================================================
3)SİNAN OĞAN'IN ESNAF ZİYARETİNDE 'BELİ TABANCALI' KİŞİ İHBARI
MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında belinde tabanca olduğu ileri sürülen bir kişiyi korumaları yakalamak istedi. Bu kişinin korumalar yakalayamadan kaçtığı ihbarı üzerine polis araştırma başlattı. Sinan Oğan, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Bafra'ya geldi. Oğan, saat 16.30 sıralarında Belediye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etmeye başladı. Bu sırada Oğan'ın korumaları, kalabalık arasında bir kişinin belinde ta.anca olduğunu fark etti. Korumaların kendisini gördüğünü anlayan kimliği belirlenemeyen kişi, koşarak kaçtı. Korumalar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.
Oğan, olay sonrasında düzenlenen programa katılmak üzere Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'ne gitti. Burada konuşma yapan Oğan, "Suikast hazırlarken kaçtılar. Türkiye'yi bir Evet- Hayır oylaması ile getirdikleri nokta budur" dedi. Referandum kampanyasının çok gergin ortamda geçtiğini kaydeden Oğan, şunları söyledi:
"Burada anayasayı oylayacağız ama siyasetçilerin o sorumsuz açıklamaları bize yönelik saldırıları durdurmamaları maalesef bir karanlık emellere böyle fırsat sunmuştur. Buradan Başbakan Binali Yıldırım'a sesleniyorum sana daha öncede mektup yazdım sen sadece 'evet' diyenlerin mi başbakanısın? Bizim can güvenliğimizi koruyamayacaksan in o koltuktan. Bunlar bizi yıldıracağını zannediyor. Bunlar bizim korkacağımızı zannediyor. Bizim hayır kampanyası yapmaktan vazgeçireceklerini zannediyor."
-----------------------
-Sinan Oğan'ın olay sonrasında katıldığı programdaki konuşması
(SÜRE: 1.39 Dk) (BOYUT: 53.30 MB)
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),
====================================================
KILIÇDAROĞLU: SURİYELİ BİZİM ÜLKEMİZDE BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ, BİZİM VATANDAŞIMIZ İKİNCİ SINIF (EK)
4) KILIÇDAROĞLU SİNOP'TAN AYRILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Boyabat'taki miting programına katıldıktan sonra Sinop kent merkezine geldi. Burada partisinin teşkilat üyelerinin verdiği yemeğe katıldıa. Restoran çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Sinop Havalimanı'na geçerek özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
SİNOP/DHA
===============================================
(yeniden)
5)MERAL AKŞENER: KUL HAKKINA ORTAK OLMAYACAĞIZ
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, "Kul hakkına ortak olmayacağız. Kul hakkı alanlardan hesap sormak için 16 Nisan'da 'hayır' diyeceğiz dedi. Referandumda 'hayır' kampanyasını Malatya'da sürdüren Meral Akşener, bir oteldeki toplantıda konuştu. Referanduma sunulan anayasa değişikliğindeki 18 madde içinde ülkenin hayrına tek bir maddenin olmadığını belirten Akşener, Şunları söyledi: "Ama bu 18 maddenin içinde seçilecek kişinin 'savaş' ilan edebileceği bir yetkinin o kişiye verildiği bir madde var. Sayın Cumhurbaşkanı 'ben ne aldatıldım, ne aldattım' diyor. 'Oslo'dan haberim yoktu' dedin, demek ki aldatılmışsın. 'Dolmabahçe'den haberim yoktu' dedin demek ki aldatılmışsın. Çıktın 2005'te Diyarbakır'da 'Kürt sorunu vardır, çözümü benim meselemdir' açılım süreci başlattın, sonra açılımı saçılım haline getirdin, 'beni kandırdılar' dedin. 'Esad kardeşimizdi' Esed oldu. Cümbür cemaat Suriye'ye girildi. Suriye'den 3.5 milyon mülteci geldi ve Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Şu anda internet üzerinden Suriye vatandaşlığına geçmek için Türk gençlerinin en büyük gayreti gösterdiğini biliyor musunuz? Çünkü üniversiteye imtihansız giriyorlar. Çünkü burslar onlara, herhangi bir soru sorulmadan veriliyor. İşe girme imkanları var. Sizin evlatlarınız, belki sizin haberiniz yok internet üzerinden 'Suriye vatandaşlığını alsak, Türkiye'de bize hangi faydaları getirir' diye araştırıyorlar. Müracaatları var. 'Aldatılmadık' diyorsunuz ama aldatılmışsınız. Aldatılma hikayesi çok uzun, 200 sayfalık kitap olur. En güzel ders 16 Nisan'da hayır ile olacak.
Akşener, hayır oyu verenlere terörist denildiğini hatırlatarak, "Bize 'terörist' diyorsunuz. 'Hayır' tercihinde bulunan herkese 'terörist' diyorsunuz, en büyük kul hakkı budur. Bize 'FETÖ'cü, hain' diyorsunuz. Siz önce sağınıza, solunuza bakacaksınız sonra aynaya bakacaksınız orada teröristi, haini göreceksiniz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan iken 2010 referandum unda ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idama giderek yazdığı mektubu ağlayarak okuduğunu hatırlatan Meral Akşener, "Sonra bize de dediniz ki '12 Eylül ile hesaplaşmak istemiyorsunuz.' Pensilvanya'daki zat da 'bütün ölüleri kaldırın getirin 'evet' oyu kullanılsın' dedi. Referandum bitti, o andan itibaren biz ırkçı, faşist, kafatasçı olduk. O gün bizi, bu milleti, kadınları kandırdınız, erkekleri aldattınız" dedi.
Meral Akşener, kendisine hakaret edildiğini, tutuklandığı söylentilerinin çıkarıldığını anlattığı konuşmasında, "Ben bir fakir kadınım, benim partim yok attılar biliyorsunuz. Kendi kendime geziyorum. Allah razı olsun siz beni destekliyorsunuz. Açık, net 'hayır' diyerek geziyorum. O kadar ıstırap, o kadar hakarete uğradım ki gün aşırı diyorlar ki 'Meral hanım tutuklandı' Sebep ne, bir avukata 'merhaba' demişim. Buyurun gelin ama kendi seçtiği dört yaveri FETÖ'cü çıkanlar da yargılanırsa buradayım" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Akşehen in konuşması
-Detay görüntüler
Mikail PELİT/MALATYA, -
=======================================================
6)DESTİCİ: CUMHURİYET, ADINA UYGUN HALE GETİRİLİYOR
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin rejim bekçiliği yaptığını, ancak rejimin yerinde durduğunu belirterek, "Cumhuriyet tam da halkın onayladığı, tam da adına uygun hale getiriliyor ama CHP'nin rejimden kastı 28 Şubat zihniyeti ise evet o rejim değişiyor" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin İzmit'te düzenlediği toplantıya katıldı. Destici toplantıda yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın çok doğru bir harekat olduğunu belirterek, "Dolayısıyla PYD ve PKK'nın Fırat'ın batısına ilerleyişi durduruldu ama bu geçici bir durdurma PYD ve PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden tamamıyla çıkarılması Türkiye'nin geleceği ve o bölgedeki masum insanların da geleceği açısından çok önemlidir. Biz Fırat'ın doğusu ve batısı diye bir şeyi kabul etmiyoruz, ne batısında ne doğusunda PKK'nın varlığı asla müsaade edilmemelidir. Irak'ta da benzer gelişmeler var. Özellikle bin yıllık Türkmen şehri olan Kerkük'te Barzani ve Talabani'nin önderliğini yaptığı Irak Bölgesel Kürt yönetiminin temsilcisi olan valinin vilayet meclisinde güçlü aldırmış olduğu kararlar kabul edilebilir değildir. Bu hadiselerin yaşanacağı belliydi. Şunu beklemeyelim Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkler öldürülünce mi, evleri basılınca mı, her türlü canlarına mallarına namuslarına kast edilince mi harekete geçeğiz? Hayır o anı beklemeden bugün elimizden ne geliyorsa devlet olarak da, millet olarak da bunu yapmamız lazım. Sadece Türkmenler için değil, orada ki mazlum Araplar için de, mazlum Kürtler için de masum bütün insanlar için bunu yapmak yükümlülüğümüz var" dedi.
Cuntanın zorla bir anayasayı millete kabul ettirdiğini söyleyen Destici, "Türkiye bir referandum sürecine giriyor. Şimdi biz süreçte biz anayasa yani sistem değişikliği teklifini oylayacağız. Peki mevcut sistem nedir diye baktığımız zaman, mevcut sistem nasıl oluşmuş önce buna bakmak lazım. 1980'de bir darbe yaşamışız, milletin iradesine bir darbe indirilmiş ve cunta iş başına gelmiş 82 yılında zorla bir anayasa millete kabul ettirilmiş ve bu anayasanın ürünü olan bir idari sistem ile Türkiye yönetilmeye başlamış. Peki bu parlamenter bir sistem midir? Baktığınız zaman hiçte öyle dünyada örneklerini gördüğümüz tam demokratik parlamenter sisteme benzemiyor. Peki yarı başkanlık mıdır, bu kadar cumhurbaşkanlığının yetkileri var say say bitmez. Bu sistem hep milli irade ile iş başına gelen hükümetlerin başında hep yukarısında bir vesayet gibi durmuş. Bu vesayetin adı dönemsel olarak cumhurbaşkanı olmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri olmuş, medya olmuş, sermaye olmuş ama mutlaka milletin seçtiklerinin başında bir vesayet her zaman bulunmuş" diye konuştu.
Destici, Türkiye'de hep sistemlerin darbelerden sonra değiştiğini, anayasaların darbelerden sonra yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de ilk defa sivil siyaset yani hür seçimlerle oluşan meclisteki sağın iki büyük partisi bir araya gelmiş ve 18 maddelik bir sistem değişikliği teklifi üzerine uzlaşmış. Bu önce meclisin anayasa komisyonuna getirilmiş, burada kabul edilmiş sonra meclisin genel kuruluna getirilmiş ve kabul edilmiş 339 oyla ve 16 Nisan'da oylanmak üzere halkın tercihine sunulmuş. Anayasal bir süreç içerisinde ve meclisin kendi iradesini ortaya koymasını onaylıyoruz. CHP niye karşı çıkıyor. Söyledikleri başka, arka taraftaki başka. İki tane sebebi var karşı çıkmasının. Bir rejim bekçiliği yapıyor, yani rejim değişiyor, rejim elden gidiyor diyor. Rejimden kast ettikleri cumhuriyet rejimi ise rejim yerinde duruyor. Cumhuriyet tam da halkın onayladığı, tam da adına uygun hale getiriliyor ama CHP'nin rejimden kastı 28 Şubat zihniyeti ise evet o rejim değişiyor"
Görüntü Dökümü
--------------------------
-Destici'nin konuşması
İZMİT(Kocaeli), -
==================================================
7)BURSA KÖY DÜĞÜNÜ COŞKUSU
BURSA'da, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en renkli etkinliklerinden biri olan geleneksel Köy Düğünü, Selçukgazi ve Karabalçık Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Geleneksel değerlerin günümüze taşındığı etkinlikte birbirinden renkli görüntüler yaşandı.
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Köy Düğünü etkinliğine Selçukgazi ve Karabalçık Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ilk olarak gelinin köyü olan Selçukgazi Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Selçuk Gazi meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylüler tarafından alkışlarla karşılanarak gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından gelini evinden çıkartarak ata bindiren Başkan Dündar, düğünün yapılacağı Karabalçık Mahallesi'ne götürdü.
DAMADA BALTALI TIRAŞ
Düğün konvoyunun Karabalçık Mahallesi'ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Konvoyu köy girişinde halk oyunları oynayarak karşılayan mahalle gençlerine eşlik eden Başkan Dündar, gençlerle birlikte çiftetelli oynamayı ihmal etmedi. Başkan Dündar'a Karabalçık Mahallesi'nin yöresel ürünlerini ikram eden mahalle sakinleri, isteklerini iletti. Mahalle sakinlerinin isteklerini geri çevirmeyen Başkan Dündar, taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Nikah öncesi damat köy meydanında sandalyeye oturtularak damat tıraşı yapıldı. Damat tıraşının esprili bir şekilde balta kullanılarak yapılmasının ardından, damattan geleneklere göre yumurta pişirmesi ve hamur yoğurması istendi. Köy geleneklerini yerine getiren damat, daha sonra pişirdiği yumurtadan geline ikram etti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan köy geleneklerin ardından damat, arkadaşları ve tüm konukların katılımıyla meydanda oynatıldı.
"GELENEKLERİMİZLE GELECEĞE YÜRÜYORUZö
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köy meydanında yaptığı konuşmada, "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlediğimiz köy düğünü etkinliği vasıtasıyla köylerimizin birçok ihtiyaçlarını giderdik. Karabalçık Mahallemize de çeşitli hizmetler götürdük. Geçen dönem tarihi hamamı ayağa kaldırdık. Spor tesisi ve park inşa ettik. Köye girer girmez buradaki heyecanı, coşkuyu ve güzelliği görüyoruz. Burası tarihi geleneklerin yaşatıldığı bir mahallemiz. Burada lezzetiyle nam salan üzümler üretiliyor. Osmangazi Belediyesi olarak burada üzüm festivali düzenliyoruz. Her köyümüzün kendilerine has adetleri gelenekleri var. Düğünlerde, damada yapılan şakalar eskiden daha ağırmış. İyi olmayan gelenekler yok olsun ancak, iyi olan gelenekleri de yaşayalım, yaşatalım. Hızlı şehirleşme bizim birçok geleneğimizi alıp götürdü. Eskiden kalma çok güzelliklerimiz var. Günümüze getirmemiz lazım. Bu güzellikleri paylaştıkça toplum olarak güçlü oluyoruz. Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz. Bizim bu etkinliklerimiz de buna yönelikö dedi.
Köy meydanında düzenlenen törende, gelin ve damadın nikahlarını Başkan Mustafa Dündar kıyarken, gelinin şahitliğini Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, damadın şahitliğini ise AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mustafa Dündar yaptı. Nikahı kıyarak çifte mutluluklar dileyen Başkan Dündar, damada 'Eşim Aşkım Olsun' isimli kitabı hediye ederken, nikah cüzdanını ise geline teslim etti.
Görüntü Dökümü
------------------------
-Köyde düğünün başlaması
-Eğlenceler
-Gelinin alınması
-Ata binişi
-Nikah töreni
-Detay görüntüler
BURSA, -