Dha Yurt Bülteni - 15
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem VAN'ın Tuşba İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem
VAN'ın Tuşba İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Van'ın Tuşba İlçesi olarak saptadığı deprem, saat 00.30'da meydana geldi. Yerin 19.85 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba İlçesi'nin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Tuşba İlçesi Yemlice Mahallesi olarak açıkladı.
Haber: VAN,
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Nişanda tartıştığı kuzenlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı
DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 45 yaşındaki Hüseyin Aksu, komşusunun kızının nişanında tartıştığı 25 yaşındaki Harun Yaman'ı tabanca ile öldürdü, kuzeni aynı yaştaki Emre Yaman'ı yaralayarak kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Hacı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Aksu, mahalledeki kahvehanede yapılan komşusunun kızının nişanına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Aksu, nişanda taşkınlık yaptı. Nişanlanan kızın erkek kardeşi ile arkadaşları Emre ve Harun Yaman, Hüseyin Aksu'yu dışarıya çıkarmak isteyince tartışma çıktı. Hüseyin Aksu, iddiaya göre küfür ederek 500 metre ilerideki evine gitti. Hüseyin Aksu, küfür etmesine sinirlenerek peşinden gelen Emre ve Harun Yaman'a, evinden aldığı tabanca ile dışarıya çıkıp kurşun yağdırdı. Harun Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Emre Yaman ise yaralandı. Olay yerinden geçerken kurşun isabet eden taksinin de camları kırıldı. Emre Yaman, çağrılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi ardından da Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Harun Yaman'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Hüseyin Aksu'yu yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yeri
-Polisin incelemesi
-Hastane önü
Dosya adı: akcakocacinayet
Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
NİĞDE'de kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine ve ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Niğde-Bor karayolu Kemal Aydoğan Okulu'nun önünde meydana geldi. Bor yönüne giden 24 yaşındaki Serhat Gün yönetimindeki 44 HL 238 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı. LPG tüpü ve lastikleri fırlayan aracın sürücüsü Serhat Gün ve yanındaki 23 yaşındaki Kamil Akdoğan, kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG tüpünde gaz kaçağı olduğunu belirleyip, çevrede önlem alarak itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, tüpe müdahale ederken, Gün ve Akdoğan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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Hurdaya dönen araçtan görüntü
İtfaiye ekiplerimden görüntü
Araçta inceleme yapan polis ekiplerinden görüntü
Devrilen elektrik lambası
Devrilen ağaç
Araçtan detay görüntü
Kaza yerindeki,polis araçları
Haber - Kamera: Ali KADI / NİĞDE,
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