Dha Yurt Bülteni - 15

Bakan Yılmaz: Bu sistem 'hayır' diyenlerin de menfaatine olacak (2)



"TÜRKİYE EĞİTİMDE 16'INCI SIRADA"



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Zara İlçesi'nde toplu açılış ve temel atma törenine katılarak TOKİ konutlarının kura çekilişini gerçekleştirdi. Daha sonra Sivas Valiliği tarafından Sıcak Çermik Kaplıcaları'ndaki bir otelde düzenlenen 12'nci muhtarlar toplantısına katılan Bakan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda yapılan yatırımları anlattı. Eğitimin her meselenin önünde geldiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "Türkiye'nin de öncelikli yerine getirmesi gereken bir konu varsa, bu eğitimdir diyoruz. Eğitimden öncelikli hiçbir konu yoktur, sağlık da, güvenlik de yoktur. Çünkü eğitimi hakkıyla yerine getirmiş olursanız, güvenlikte de, sağlıkta da mesafe almış olursunuz" dedi.



Ardından, müfredatta yapılacak yeniliklere değinen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:



"Evlatlarımıza daha çağdaş, daha bilimin gerektirdiği, olması gerekenleri ekleyip de gereksiz şeyleri çıkartalım diyoruz ders kitaplarından. Halkımızın da görüşlerine açtık. Eğitimle ilgilenen 200 binin üzerinde kişiden görüş geldi. Arkadaşlarımızı inceliyorlar. İnşallah bu halk oylamasından sonra onaylayacağız. Kitaplar yazılacak ve yazımdan sonra baskıya girecek. Önümüzdeki dönemde 1'inci 5'inci ve 9'uncu sınıfı yeni müfredat üzerinden evlatlarımıza öğreteceğiz."



Türkiye'nin eğitimdeki sıralamasına da değinen Yılmaz, "Çok net olarak söylüyorum, ekonominiz ne kadarsa, eğitiminiz de o kadardır. Zira eğitimin amacı, üretmek, ülkemizi ileri götürmek, ülkemizi zengin kılmak, aynı zamanda kendinizi de zengin kılmak. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, çok iyi bir eğitimi olsun ama kendisi açlıktan kırılsın veya yerlerde sürünsün, öyle bir şey yok. Dünya'nın en gelişmiş ülkeleri eğitimde de en iyi olan ülkelerdir. Bunların içinde Japonya, Amerika, İngiltere, Almanya'yı sayarsınız. Türkiye nerededir o halde? Türkiye'nin milli geliri 850 milyar doların üzerinde. Bu milli geliri ile dünyada 16'ıncı sırada. Eğitimde kaçıncı sırada? Milli gelirine bakarak söylemek gerekir ki eğitimde de 16'ıncı sırada."



Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinerek, uzlaşma yolunu seçen her partinin iktidara gelme hakkı olduğunu söyledi.



Feyzioğlu: Bu anayasa değişikliğinin yazarı maalesef 2010'daki gibi küresel kuklacılardır (3)



'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ KÖMÜRLÜĞE İNDİRİYOR'



TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Süheyl Batum, Mersin'de, Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliğinin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu anayasa ile gitmez. Bu anayasa ile Meclis de, yargı da yürümüyor. Türkiye'nin birikimi bizi göklere taşımaya yetecekken, bu anayasa bizi kömürlüğe indiriyor. Anayasa değişikliğine ihtiyacımız yok mu diyenlere yok demeyin. İkna etmek için haklı olmak lazım. Evet çok ihtiyacımız var ama, değişiklik bizi göklere taşımalı. Bu kömürlüğü indiriyor" dedi.



'BAŞKAN, PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLAMAZ'



Başkanlık sistemini Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Feyzioğlu, "Şu an herkes başkanlık sisteminin püf noktasını bir cümlede öğrenecek. Başkanlık sisteminin demokratik olmasının vazgeçilmez bir ön şartı var. Başkan hiçbir şekilde partisinin genel başkanı olamaz. Eğer olursa, dünyada başkanlık sistemini bilen insana göre, sistem başkanlık sisteminden kontrolsüz tek adam sistemine geçiyor. Neden oturuyorum biliyor musunuz? Çok gerildik. O kadar gerilecek birşey yok. Biz 16 Nisan halk oylamasını kazanıyoruz. Ben şu an bunun tadını çıkarıyorum. Biz kazanıyoruz ve ben 17'sini düşünüyorum" diye konuştu.



Prof. Dr. Süheyl Batum ise, "Bu anayasa için biz, kesinlikle Atatürk Cumhuriyetini bir kişinin iki dudağı arasına bırakmayı kabul etmeyen Kuvayi Milliye ortada. Farkli siyasi partilerden, kadın erkek, genç yaşlı demeksizin inzanlar 16 Nisan'ı iple çekiyorlar çünkü millet olmanın, millet olarak kalmanın bir göstergesi 16 Nisan'da. Herkes bunu biliyor ve 16 Nisan'da hayır diyerek bu sonu olmayan yola girmeyi reddedecek" ifadelerini kullandı.



Haber: İbrahim MAŞE/ MERSİN,