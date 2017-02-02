Dha Yurt Bülteni - 15

Türbede yöresel ürün satılan 8 dükkan yandı



BOLU'da, Hayreddin-i Tokadi Türbesi girişinde yöresel köy ürünleri satılan birbirine bitişik 8 ahşap dükkan çıkan yangından kullanılmaz hale geldi. Köylüler, itfaiyenin soğutma çalışması sürürken yanan işyerlerine girerek sağlam eşyalarını kurtarmaya çalıştı.



Yangın, saat 21.00 sıralarında Bolu Elmalık Köyü mevkisindeki Hayreddini Tokadi Türbesi girişinde bulunan, köylülerin türbeye gelen ziyaretçilere yöresel köy ürünleri sattıkları birbirine bitişik dükkanlarda çıktı. Köylülerin akşam kapatarak evlerine gitmelerinden sonra dükkanlardan birisinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bitişikteki diğer dükkanlara da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesiyle gelen Bolu Belediyesi iftaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak 6 kişiye ait 8 ahşap dükkan içindeki eşyalarla birlikte kullanılmaz hale geldi.



YANAN DÜKKANLARDA SAĞLAM EŞYA ARADILAR



Yangın haberini alıp koşarak gelen dükkan sahipleri büyük üzüntü yaşadı. Dükkan sahiplerinden Meryem Sakarya, görevliler tarafından sandalyeye oturtularak teselli edilmeye çalışıldı. Sakarya, yumurta, bal, kaymak gibi ürünleri sattıkarı işyerinin yandığını söyledi. Gelen diğer dükkan sahiplerinden bazıları da itfaiyenin soğutma çalışması devam ederken dumanların yükseldiği iş yerlerine girerek sağlam eşya ve ürünlerini kurtarmaya çalıştı. İçeride sağlam eşya arayan dükkan sahiplerini itfaiye görevlileri uyararak dışarıya çıkmalarını istedi.



Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yanan işyerlerinden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-İşyeri yanan kadından görüntü



-İşyeri sahiplerinin eşyalarını kurtarmaya çalışması



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



HABER-KAMERA: Ersin ERCAN-Mutlu YUCA/BOLU