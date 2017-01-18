Dha Yurt Bülteni - 15

BEYTÜŞŞEBAP ESKİ KAYMAKAMI GÜNTEPE GÖZALTINA ALINDI



TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı.



Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi.



5 KAYMAKAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kaymakam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantısı tespit edilen kaymakamlar A.Y., A.Z.F., H.B., H.E. ve U.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Öte yandan kaymakamların imamı M.G. ile eşi aynı zamanda kadın kaymakamların ve kaymakam eşlerinin imamı N.G. isimli şahıslar hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı" ifadelerine yer verildi.



ARŞİV GÖRÜNTÜLER



Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT, -



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HASTANEDE OLAY ÇIKARDI, GÖREVLİYİ BIÇAK TEHDİDİYLE REHİN ALDI (Görüntü dökümüyle yeniden)



BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde rahatsızlanan oğlunu Devlet Hastanesi'ne götüren E.D.'nin bıçak tehdidiyle bir görevliyi rehin alması, bugün sağlık personeli tarafından protesto edildi.



Olay dün gece yarısı meydana geldi. Rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götüren E.D., görevlilerle tartışıp "Nöbetçi çocuk doktorunu çağırın" dedi. Alkollü olduğu ileri sürülen ve dışarı çıkıp elinde bıçakla dönen E.D., burada görevli acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin boğazına bıçağı dayayarak rehin aldı, "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu.



Çağrılan polislerin yaklaşık 20 dakika süren çabası sonucu ikna edilen E.D., rehin aldığı görevliyi bırakıp teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.D.'nin ifadesi alınırken, rehin aldığı acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici de kendisinden şikayetçi olmadı. Bunun üzerine E.D. savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



Karacabey Devlet Hastanesi acil servisi önünde bugün toplanan sağlık personeli ve sendika temsilcileri basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti ve bu tür olaylara karşı önlem alınmasını istedi.



Görüntü dökümü



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-Saldırganın olay anı görüntüsü



-Hastane önünde basın açıklaması



-Detaylar



Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -



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TUNCELİ'DE EKSİ 15 DERECEDE BÜYÜK OPERASYON



TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin olumsuz kış şartlarına ve eksi 15 derece dondurucu soğuğa rağmen PKK'lıların kış üstlenmelerinin tespit ve imhasına yönelik başlattığı operasyon sürüyor. Merkez Geyiksuyu ve Munzur Vadisi içindeki derin vadilerde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lıların kış üstlenmesinde kullandığı birçok mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, patlayıcçı üretiminde kullanılan bir mağarada ise patlayıcı madde bulundu.



Merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü Bali Deresi ve Munzur Vadisi içinde 1 metre kar ve eksi 15 dereceye varan dondurucu soğuğa rağmen Jandarma Özel Harekat Birliklerinin PKK'nın kış üstlenme alanlarının tespiti ve imhası için başlattığı operasyon sürüyor. Tespit edilen mağara, barınak ve sığınaklar güvenlik birimleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullanılmak için patlayıcı üretim alanı olarak kullandığı bir mağara da tespit edildi. Operasyon kapsamında Bali Deresi tabanında sarp kayalık alan içindeki mağaralara girmek için özel birlikler zaman zaman çelik halat kullanırken, bazen de uzun merdivenler kullandıkları görüldü. Tespit edilen bir mağara içinde yaklaşık 500 kilo Amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış kimyasal madde tespit etti. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan karışım bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra imha edilirken, tespit edilen diğer mağaralar içinde ise kış üstlenmesi için saklanan çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda maddesi ile diğer malzemeler de Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kullanılamaz duruma getirildi.



JÖH birliklerinin zorlu kış ve doğa koşulları altında yürüttüğü operasyon devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında kaçaçebilecek olan örgüt mensuplarının kaçış noktalarınada yine askerlerin sahra çadırları kurarak burada tıkama görevi yaptıkları belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-Bölgeye giden kobra helikopterleri



-1 metrelik kar içerisinde kar elbiseli askerler



-Operasyona giden askerlerin uzaktan görüntüleri



-Bölgenin uzaktan görüntüler



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, -



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ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI EL ARABASIYLA TAŞIDI



NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde 55 yaşındaki İbrahim A., kavga sırasında ölümüne neden olduğu arkadaşı 65 yaşındaki Ziya Özkurt'un cesedini çarşafa sararak el arabasıyla apartmanın yanına bırakıp kaçtı.



Bor İlçesi TOKİ Mahallesi'nde İbrahim A. ile arkadaşı Ziya Özkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen Ziya Özkurt, başını betona çarptı. Özkurt olay yerinde hayatını kaybederken İbrahim A., çarşafa sardığı arkadaşının cesedini el arabasıyla taşımaya başladı. Katil zanlısı, arkadaşının cesedini apartmanın arkasına bırakıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Ziya Özkurt'un cesedi otopsi için Niğde Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim A. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri inceleme polisisnin apartmana girerken görüntüsü



El arabasından görüntü



Delil dosyasından görüntü



Olay yerinden görüntü



Apartmandan görüntü



Haber-Kamera: ALİ KADI/NİĞDE,



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İZMİR'DE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ - EK



HAMİLE KADIN TOPRAĞA VERİLDİ



İzmir'in Buca İlçesi'nde katledilen 4 kişiden 3 aylık hamile 23 yaşındaki Fadime Tiryaki'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ardından cenaze, Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'ndeki baba ocağına getirildi. Mimar Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki baba evinde helallik alınırken; babası Serhat Canbaz'ın, "Kara kuzum, kara kuzum, kara kuzum benim" diye haykırması yürekleri dağladı. Annesi Emine Canbaz'ın feryatları, çevredekileri ağlattı. Fadime Tiryaki'nin cenazesi, helallik alındıktan sonra Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'ne götürüldü. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk'un da aralarında bulunduğu onlarca kişi cenaze törenine katıldı. İkindide İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt tarafından kıldırılan namazın ardından Fadime Tiryaki, gözyaşları arasında Sarıgöl Belediyesi Kabristanı'nda toprağa verildi. Başkan Selçuk, perişan aileyi teskin etmeye çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Hellalik alınmasından görüntü



Cenaze namazından görüntü



Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa),



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ANNELERE 'PREMATÜRE' EĞİTİMİ



ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ekibi'nin başlattığı 'Prematüre Anneler Okulu' projesi kapsamında prematüre doğum yapan annelere eğitim verildi.



Prematüre Anneler Okulu eğitim programının açılışına, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Yalçın Yüksel, İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ebru Büyükkahraman, prematüre çocuk sahibi Türk annelerin yanı sıra Suriyeli 3 kadın da eşleriyle katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Necat Yılmaz, Prematüre Anneler Okulu'nun Antalya'da ilk, Türkiye'de ise 4'üncü olduğunu, prematüre çocuk sahibi Türk ve Suriyeli annelerin çocuklarını daha bilinçli büyütmesi için bilgiler verileceğini belirtti.



EN FAZLA PREMATÜRE BEBEK SURİYELİ ANNELERDEN



Prof. Dr. Yılmaz, Prematüre Anneler Okulu'nun, hassas bakımla belli bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edilen prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra evde bakım kalitesini ve ailelerin bilgi düzeylerini arttırmak gibi hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, "Eğitim programına prematüre bebek dünyaya getiren annelerin ve bebeğe bakacak kişilerin katılımı planlandı. Antalya'da 2016 yılı içinde 600'den fazla prematüre ameliyatı yaptık, binden fazla doğum gerçekleştirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 170 prematüre bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin çoğunluğunu Suriyeli bebekler oluşmakta. Bu nedenle 'Prematüre Anneleri Okulu' ilk eğitimine çok sayıda Suriyeli prematüre bebek annesi davet edildi" dedi.



Sağlık Bakanlığı'nın eğitime önem verildiğini de ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, prematüre çocukların çok özel bakım gerektirdiğini kaydetti. Bu bebeklerin özel bakım ve tedaviyle yaşatıldığını kaydeden Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Bu okulda bir özellik daha var. Son yıllarda misafir ettiğimiz başta Suriyeli olmak üzere birçok dünya vatandaşı bulunuyor. Ülkemiz sağlığı sadece kendi milletine değil, başta milletlerden gelen misafirlerimize de sunabiliyoruz" diye konuştu.



29 haftalık 740 gram doğan kızı Fatma Nur Aygün ile derse katılan Meryem Aygün de yaşadığı zorlukları anlattı. Kızının doğumunun ardından 3.5 ay yoğun bakımda kaldığını belirten Aygün," Meryem 4.5 aylık oldu. Şu an kilosu 4 kilogram. Umudumuz yokken, hayata tutundu" dedi.



Eğitim seminerinin ilk dersinde yenidoğan uzmanı Dr. Gönül Tezel de 'Prematüre Bebek Yolculuğu' adıyla sunum yaptı. Çocuklarıyla eğitime katılan anneler dersin sonunda uzmanlara bebek bakımıyla ilgili sorular sordu, yaşadıkları zorlukları anlattı.



'Bebeğini Öğrenerek Koru' sloganıyla eğitimlerine başlayan Prematüre Anneler Okulu'nda, Dr. Gönül Tezel ve Dr. Seyhan Erişir Oygucu, 'Prematüre Bebek Yolculuğu', diyetisyen Aziz Selçuk Yurttaş 'Prematüre Bebek Beslenmesi', psikolog Hakan Bulut 'Erken Doğan Ebeveyni Olmak', yeni doğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Gülgün Kuyucak, 'Prematüre Bebek Bakımı', anne sütü hazırlama hemşiresi İlknur Özcan Beslenme Uygulamaları ve Relaktasyon konulu eğitim konularını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Toplantıya katılanlardan görüntü



-Sunumdan görüntü



-Ailelerin görüntüsü



-RÖP 1: Doktor Gönül Tezen



-RÖP 2: Meryem Aygün



-RÖP 3: Ayşe Ünal



-RÖP 4: Feyza Demir



-Detaylar



HABER: İbrahim LALELİ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)