Dha Yurt Bülteni - 15

DİYARBAKIR'DA POLİSE BOMBALI TUZAK; 1 ŞEHİT 3 YARALI



DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.



Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.



Haber: Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,-



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RİZE'DE TIR, YOLCU MİDİBİSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (EK)



KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde TIR'ın yolcu midibüsüne arkadan çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 43 yaşındaki Ziya Adıgüzel olduğu belirlendi.



Haber: Muhammet KAÇAR-RİZE/DHA



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ÇORUM'DA OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE YANGIN



ÇORUM Aşağı Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Otomobil tamirhanesinde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten çıkan yangında, iş yeri sahibi ve çalışanları kendilerini hemen dışarı atıp itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yanan işyerinin etrafında bulunan dükkanlarda çalışanlar da işyerlerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen Çorum itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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Cep telefonu ile çekilmiş yangın görüntüsü



Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



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KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY TOPRAĞA VERİLDİ



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş 50 yaşındaki Rıza Ada, memleketi Karabük'te toprağa verildi.



Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada, geçen Perşembe günü kalp krizi geçirmesi ardından tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada için Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Rıza Ada'nın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla camiye getirildi. Cenaze namazına Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Ali Koç, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Rıza Ada'nın cenazesi, Öğlebeli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -



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