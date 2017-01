Dha Yurt Bülteni - 15

Lice ve Hani'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyon öncesi, dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece yarısı saat 00.00'dan itibaren kaldırıldı.



Lice ve Hani ilçelerinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon öncesi, 12 Ocak günü saat 05.00'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece yarısı kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 12 Ocak 2017 günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Ocak 2017 günü saat 00.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."



İZMİR'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin tüm ikna çabasına karşın 6 saattir eylemini sürdürüyor. M.C.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtilirkenen, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.



Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan özel güvenlik görevlisi M.C., bugün saat 18.00 sıralarında pencereye çıkıp rastgele çevreye ateş açtı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu, daha önce de buna benzer eylemde bulunduğu belirtilen M.C., binaya yaklaşan polislere de ateş açtı. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı, sokak sakinlerini de pencerelere çıkmaması konusunda uyardı. Olay yerine özel harekat polisleri istendi.



EŞİ VE ÇOCUĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ



Evde eşi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.C., zaman zaman pencereye çıkıp, "Bütün ordu gelse beni yıldıramazö diye bağırdı.



M.C., yaklaşık 6 saat geçmesine karşın eylemini sonlandırmazken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'da olay yerine gelerek bilgi aldı.







Yayman: Yüzde 50- 60 çoğunlukla Türkiye'ye Başkanlık Sistemi gelecek



KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmelerin sürdüğü Anayasa değişikliği paketinin 2 ya da 9 Nisan'da yapılacak referandumla milletin önüne getirileceğini belirterek, "Orada da hiç şüpheniz olmasın, söylersiniz sonra. Aksi olursa yüzde 55- 60 bandında bir çoğunlukla inşallah Türkiye'de Başkanlık Sistemi gelecek" dedi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlarla birlikte hayata geçirdiği 'Millet Akademisi' projesi kapsamında 'Yeni Türkiye vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi' konulu konferans düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki konferansa konuşmacı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki mevcut sistem ile Meclis'te görüşmelerin devam ettiği Anayasa değişikliği görüşmelerini anlattı. Konuşmasını sinevizyonla da destekleyen Hüseyin Yayman, darbelerin Türkiye'ye maliyetinin 500 milyar dolar olduğunu belirterek, "Mevcut durum, her 10 yılda bir darbelerin olduğu, siyasi partilerin kapatıldığı, başbakanların, bakanların idam edildiği, hükümetlerin kurulamadığı, Türkiye'nin 30 Cent'e muhtaç hale geldiği sistemin adı parlamenter sistemdir" diye konuştu.



Konuşmasının büyük bölümünü mevcut sistemin doğurduğu sorunlara ayıran Yayman, "Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 2023, 2053, 2071 hedefine varabilmemiz için bizim yeniden koalisyon dönemlerine dönmememiz lazım" dedi.



'TÜRKİYE'DE 93 YILDA 65 HÜKÜMET GÖREV YAPTI'



Türkiye'nin bir küresel bir ülke olabilmesi için muhakkak bir sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Yayman, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 93 yılda 65 hükümetin görev yaptığını, başkanlıkla yönetilen ABD'de ise Donald Trump ile 227 yıldan bu yana 45'inci başkan seçildiğini söyledi.



Yayman, 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye'de fiilen yarı başkanlık sisteminin hayata geçtiğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'Bu fili durumu bizim millete götürüp oylamamız lazım' dediğini kaydetti.



'REFERANDUM NİSAN'DA'



Yeni anayasanın Meclis'ten geçeceğini söyleyen Hüseyin Yayman, "İnşallah benim kişisel kanaatim bu parlamentodan geçecek, milletin önüne gelecek. Yani sizin önüne gelecek. Sizin oy vermenizle inşallah Türkiye'de nisan başında; ya 2 Nisan, ya da 9 Nisan'da referandum sandığı sizin önüne gelecek. Orada da hiç şüpheniz olmasın, söylersiniz sonra. Aksi olursa yüzde 55- 60 bandında bir çoğunlukla inşallah Türkiye'de Başkanlık Sistemi gelecek" şeklinde konuştu.



Meclis toplantısında "kredi notu" krizi



İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Kredi notu" krizi çıktı. AK Parti Grup Başkan vekili Bilal Doğan'ın altyapı sorunlarıyla ilgili yaptığı konuşmaya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı kredi notlarıyla hakkında "Yüksek paralar verilerek alınan yüksek kredi notları" sözleriyle başlamasına CHP'liler tepki gösterdi, Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'da toplantıyı bitirdi. AK Parti boşalan meclis salonunda gazetecilere açıklama yaptı.



Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı son toplantısı gündemi sakin tartışma yaşanmadan tamamlandı. Meclis Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın yönettiği toplantı sona ermeden dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İZSU'nun bazı çalışmalarıyla ilgili konuşma yapacağını söyledi. Doğan konuşmasına"Yüksek paralar verilerek alınan yüksek kredi notları" sözleriyle başlayınca CHP Grubu'ndan tepki geldi. CHP ve AK Parti Grubu arasında sözlü tartışma yaşandı.



Meclis Başkan Vekili Aydoğan'da AK Partili Doğan'a, "Burası İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi. Sen burada gerçekleri söylemelisin. Bu hakarettir. İftiradır" dedi. Doğan ise konuyu kişiselleştirmediğini, görüşlerini açıklamak için söz aldığını söyledi. Bu atışmalar sürerken CHP Grubu salondan ayrılmaya başladı. Sırrı Aydoğan, AK Partili Doğan'a "Bir laf ediyorsun Meclis'i berbat ediyorsun" dedi. Ardından da Meclis toplantısını sona erdirdi. AK Parti Grubu "Böyle olmaz. Konuşma hakkı vermek zorundasın" diye tepki gösterince Aydoğan "Böyle olmaz. Kapattım artık" dedi.



AK Partili Doğan ve parti grubu daha sonra boş Meclis salonunda basın mensuplarına açıklama yaptı. Doğan, "Meclis'i yöneten arkadaşımız bizi sonuna kadar dinleme tahammülünde bulunmadı. Biz bu arada muhalefetiz. Kentteki aksaklıkları söylemek zorundayız" dedi.



Doğan daha sonra Bornova ilçesindeki Kızılay, Atatürk ve İnönü mahallesinde bazı caddelerdeki altyapı çalışmalarının 1,5 yıldır tamamlanmadığını, yolların delik deşik olduğunu, yolların kapatıldığını, halkın mağdur olduğunu söyledi. Bu mahallerden fotoğrafları gösteren Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle yeni dökülün asfaltlar ve yapılan kaldırımların zarar gördüğünü belirtti.



AK Partili Bilal Doğan, Meclis'te krize neden olan kredi notuyla ilgili daha önce de benzer ifadeler kullanmış ve tartışma yaşanmıştı.



