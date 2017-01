Dha Yurt Bülteni-15

TRAKYA'DA KAR, YERİNİ BUZLANMAYA BIRAKTI (EK)



1)EDİRNE'DE OKULLAR YİNE TATİL EDİLDİ



Edirne Valiliği, yoğun kar yağışının ardından eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 13.01.2017 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 13/01/2017 Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi. Edirne Valiliği, kar yağışının başladığı geçen Cuma gününden beri eğitim ve öğretimi 5 gün süreyle tatil etmiş olurken, 213 köyden kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 22 köyde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Edirne Sağlık Müdürlüğü ise medikal kurtarma araçları, kar paletli ambulans ve UMKE gönüllüleri ile 17 hastanın sevki sağlanırken, 5 diyaliz hastasının diyaliz merkezlerine nakledildi.



EDİRNE/DHA



2)BİBER GAZI SIKIP İŞÇİLERE ÖDENECEK PARALARI GASP ETTİLER



KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde işçilerin aylık ücretlerini ödemek için bankadan para çeken lojistik firması çalışanı Akın Uzuner'in yüzüne biber gazı sıkan 2 kişi, içerisinde 49 bin 650 lira bulunan çantayı alarak motosikletle kaçtı.



Olay, Derince Deniz Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. Bir lojistik firmasında çalışan Akın Uzuner, işçilerin ücretlerini ödemek için bankadan 49 bin 650 lira çekti. Paraları çantaya koyduktan sonra aracını park ettiği ara sokağa doğru yürüyen Akın Uzuner'i motosiklette bulunan 2 kişi takibe aldı. Akın Uzuner para dolu çantayı araca koyarken, bu sırada motosikletle yanına yanaşan 2 kişiden biri bacağına vurdu, diğer kişi ise yüzüne biber gazı sıktı. Araçtaki para dolu çantayı alan 2 kişi motosikletle kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan Akın Uzuner çantanın yerinde olmadığını görünce polisi aradı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis incelemede bulunarak, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir anda yüzüne biber gazı sıkılınca ne olduğunu anlamadığını söyleyen Akın Uzuner, "Biber gazı sıkıp arkamdan vurdular. Ne olduğunu anlayamadım. 49 bin 650 lira parayı alıp gittiler" dedi.



Akın Uzuner ifadesi alınmak üzere Derince Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, motosikletli gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.



3)ROTTWEİLLER ÇETESİNİN LİDERİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA GÖNDERİLDİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan, kendilerine "Golden Çetesi" ismini veren eski güverte reisi Şenol Özbakan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İzmir'de toprağa verildi. Şenol Özbakan'ın mezarına çete üyesi köpeklerin tüy ve tasmalarından da konuldu.



Bodrum'da güverte reisliği de yapan Şenol Özbakan, burada minibüste yaşamaya başladıktan sonra golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeği de beslemeye başladı. Kendilerine golden çetesi adına veren Şenol Özbakan, akciğer rahatsızlığının yanı sıra kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle tedavi gördüğü Aydın'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şenol Özbakan'ın cenazesi, İzmir'e getirildi. İlahiyat Cami'ndeki namaz öncesinde kızı Yağmur Özbakan ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarını tutamayan Yağmur Özbakan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şenol Özbakan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazdan sonra Balçova Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Şenol Özbakan'ın arkadaşı Ersin Dilek, Bodrum'daki çete üyesi köpeklerin kıllarından ve tasmasından yanında getirip mezarına bıraktı.



4)BANYOYA BIRAKILAN SOBA KOVASI YAŞLI ÇİFTİN SONU OLDU



ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Sezai Kaya ile eşi 73 yaşındaki Hayriye Kaya çifti, üşümemek için duş öncesi banyoya getirdikleri yanan soba kovasından yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyü'nde yaşayan Sezai Kaya ve eşi Hayriye Kaya, dün (çarşamba) sabah duş almaya karar verdi. Havanın soğuk olması nedeniyle Sezai Kaya, üşümemeleri için evin salonunda bulunan odun sobasının kovasını banyoya getirdi. Öğleye doğru evi telefonla arayan yaşlı çiftin oğlu 42 yaşındaki Fethi Kaya, anne ve babasına ulaşamayınca meraklandı. Eve giderek içeri giren Fethi Kaya, babası ve annesinin cesedini bulunca jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazesi, aynı gün otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen yaşlı çift, bugün köy camisinde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



5)FETÖ'DEN DEVRALINAN HASTANEDE DOĞAN İLK BEBEĞE ALTIN HEDİYESİ



KONYA'da 15 Temmuz darbe girişilminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi'nin 15 katlı hastanesi, Doğum ve Çocuk hastanesi olarak faaliyet göstermeye başladı. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından hastanede ilk doğan Gamze Keman'ın dünyaya getirdiği 'Asya' ismi verilen bebeğe çeyrek altın takıldı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çıkarılan KHK ile örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Özel Mevlana Üniversitesi'nin kapatılmasına karar verildi. Üniversitenin taşınmaz malları da hazineye devredildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazineye devredilen o dönemde yapımı devam eden 15 katlı Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin de, çocuk ve doğum hastanesi olarak faaliyet göstermesine ve bu kapsamda mevcut Faruk Sükan Çocuk ve Doğum Hastanesi'nin yeni binaya taşınması kararı alındı. Merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde bulunan hastanede ilk doğan 'Asya' bebeğe de Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından çeyrek altın takıldı.



Prof. Dr. Mehmet Koç, "Hastanemizin sadece dış inşaatı bitmişti ve iç donanımı bekliyordu. 8 Kasım'dan itibaren görevi devraldıktan sonra tıbbı malzemelerinin alımını gerçekleştirdik ve iç tefrişatını yaptık. Şu an da kadın doğum ve çocuk hastanemizi eski hastanemizden bu yeni hastanemize taşıdık. Bugün itibariyle de hem acil servisimizde hem de 30 polikliniğimizde hastalarımıza hizmete başladık" dedi.



Hastaneni devrinin Kanun Hükmünde Kararname ile olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koç, şunları söyledi:



"Hastane binası kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Etrafında bulunan 3 adet muvazaalı arsanın 2'si Milli Emlak'a 1'i de Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Bu arsalarımızı şu an da hastanemizin otoparkı olarak kullanıyoruz. Hastanemiz 325 yatak kapasiteli. Ayrıca 75 adet de yoğun bakım yatağımız var. Son teknolojik ürün cihazlarımızı alarak kurduk. Şu an da 8 tane ameliyathanemiz çalışır vaziyette. 15 tane doğum odamız var. Hastalarımız tek tek bu odalara alınarak takibi yapılacak. Acil durumda da hemen ameliyathaneye alınabilecek."



Ayrıca hastanede 'Anne misafirhanesi' olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Koç, "Riskli gebeliği olan ve özellikle ulaşımı zor olan kırsal kesimden gelen anne adaylarını doğumdan bir hafta 10 gün öncesinden misafirhanemizde ağırlayamaya başlayacağız ve zamanı geldiğinde de doğuma alacağız. Ayrıca kuvözlerde kalan çocuklarımızın anneleri de bu misafirhanemizde kalarak çocuklarına bakabilecekler" dedi.



6)ŞIRNAK'TA 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



ŞIRNAK'ın Uludere İlçesinde çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist öldürüldü.



Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede şimdiye kadar 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.



ŞIRNAK, -



7)MERSİN'DE ENGELLİLERİN HAYATI 'SİMİT ARABAM PROJESİ' İLE DEĞİŞTİ



MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile hayata geçirilen 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi ile ekonomik hayata dahil olan engelli bireylerin hayatı değişti.Türkiye'de ilk defa Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ve Engelsiz Mersin için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlayacak projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ortopedik engellilere iş imkanı sunmak ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan 12 simit arabası ile başlayan 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi, 18 simit arabaya ulaştı. Bu proje ile dezavantajlı ve engelli bireyler yalnızca ekonomik hayata katılıp para kazanmakla kalmıyor aynı zamanda toplum içerisinde daha fazla yer alma olanağı buluyor. Proje kapsamında şehrin belirli noktalarında simit ve ayran satarak geçimlerini sağlayan engelli bireyler, iş gücü piyasasına girmekten, çalışır ve üretir durumda olmaktan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.



Proje ile geçirdiği kaza sonrası sağ ayağı dizden aşağısını kaybeden ortopedik engelli Barış Unal (21), simit satmaya başlamadan önce işsiz olduğunu ve evde oturduğunu söyledi. Ailesine katkıda bulunmayı çok istediğini belirten Unal, "İŞKUR'a kayıt yaptırdıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projesi olduğunu bize ileterek, mülakata tabii tuttu. Mülakattan sonra başvurum kabul edildi. Daha sonra ise işimizle alakalı hijyen ve müşteri ile iletişim kurma konusunda eğitim verildi. Bu eğitimlerden sonra sertifikamızı aldık. 20 Ocak 2015 tarihinde işe başladım" dedi.



Çalışmaya başlamasıyla ailesi ve çevresindeki insanların kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Unal, "Bu iş sosyal hayatımıza da önemli katkılar sağladı. Yeni insanlarla tanıştık. Hem maddi hem manevi anlamda çok etkisi oldu. Bu proje çok hoşuma gitti. Kendimle gurur duydum. Keşke bu proje daha önce başlasaydı diye düşündüm" diye konuştu. Engelli bireylerin eve kapanmak yerine bu projelerden faydalanarak çalışabileceklerini ve etrafındaki insanlara örnek olabileceklerini söyleyen Unal, çalışarak hem aile bütçesine katkı sağlayacaklarını hem de özgüven kazanacaklarını sözlerine ekledi.



Bir yıldır simit arabası ile satış yapan bir çocuk annesi 22 yıllık evli bedensel engelli Özcan Öz (40) ise, projeden önce ev oturduğunu söyledi. Öz, çalışmaya başladığında simit satan bir kadını insanların hayretle karşıladığını ancak daha sonra böyle bir iş yaptığı için tebrik ettiklerini dile getirdi. Bu proje sayesinde insanlarla sosyal olarak iletişiminin daha çok arttığını, büyük bir çevre edindiğini kaydeden Öz şunları söyledi:



"Bu iş sayesinde insanlarla iletişimim arttı, geliyorlar çayımı içiyorlar, sohbet ediyoruz. İş ayrımı yapmadan kendi paramı kazandığım için takdir ediyorlar. Bu iş sayesinde yaşam kalitem daha da arttı, çalışmakla çalışmamak arasındaki farkı gördüm. Buradan kazandığım para ile kızımı okutuyorum, eşime katkı sağlamış oluyorum. Engelli bireyler kendilerine yönelik yapılan projelere başvurarak iş hayatına atılmalıdır. Kendileri için çalışsınlar, çünkü çalışınca insan kendisini daha dinç hissediyor ve psikolojik olarak da rahatlatıyor. Ben diğer arkadaşların da yapabileceklerine inanıyorum."



Büyükşehir Belediyesi'nin her konuda kendilerine yardımcı olduğunun altını çizen Öz, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk etapta bazı sorunlar yaşadık ama sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi sorunumuzu hallettiler. Sıkıntımız olduğu zaman hemen arıyoruz, gelip hallediyorlar, aynı zamanda denetleme de yapıyorlar.Bu proje çok farklı bir proje oldu ve çok da güzel şeyler ortaya çıktı. Birçok insan bu projeden ekmek parasını kazanıyor. Engelli arkadaşlarım projeden çok memnun. Yapılan hizmetlerden hepimiz çok memnunuz, teşekkür ederiz."



