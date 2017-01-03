Dha Yurt Bülteni - 15

Teröristin İzmit otogarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi



İSTANBUL Ortaköy'de bulunan Reina'da yılbaşı gecesi eğlenen kişilerin üzerine ateş ederek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına neden olan teröristin İzmit otogarı civarında görüldüğü iddia edildi. Polisin yaptığı aramalara rağmen teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.



Bu akşam saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yürüyen bir kişinin Reina'daki katliamı gerçekleştiren kişiye benzediğini iddia etti. Bunun üzerine hemen otogarda bulunan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrıca terörle mücadele, asayiş ve yunus ekipleri de yönlendirildi. Polis otogarın çevresinde ve içerisinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Otogardan görüntüler



HABER-KAMERA: Ergün AYAZ İZMİT(Kocaeli), -



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Ak Parti İl Başkanlığı önüne bırakılan poşet fünye ile patlatıldı



AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önüne bırakılan poşet korku yarattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı poşetin içerisinden kıyafetler çıktı.



Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının önündeki yolun karşısında bir ağacın altına bırakılan poşeti gören vatandaşlar bomba olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı. Yol, ulaşıma kapatıldıktan sonra poşet fünye ile patlatıldı. Poşetin içerisinden kıyafetler çıktı. Poşetin, ağacın altında unutulduğu ihtimali üzerinde duruldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-AK Parti il binası önünde bomba imha ekipleri



-Polis ekipleri



-Çanta içerisinden çıkan kıyafetler



HABER-KAMERA: Ergün AYAZ İZMİT(Kocaeli), -



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Akaryakıt tankeriyle polis otosu çarpıştı: 2 polis şehit oldu (2)



ARKADAŞININ YERİNE GÖREVE GELMİŞ



Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden polis otosunun akaryakıt tankeriyle çarpışması sonucu şehit olan polis memurlarından Hasan Özdemir'in, bu sabah çalışma grubunun değiştiği ve mesai arkadaşı polis memuru Hüseyin Derin'in yerine göreve geldiği öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polislerin şehit olmasına neden olan kaçan otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki M.F.Ç. (Muhammet Fatih Çağlar) ve otomobildeki 15 yaşındaki E.G. (Erkan Gülbay) ile 16 yaşındaki K.G.'nin (Kaan Güzel) emniyetteki sorguları sürüyor.



Cem ULUCAN / NAZİLLİ, (Aydın),



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