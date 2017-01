Dha Yurt Bülteni - 15

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı



DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı.



Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bugün saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anındaateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.



Noel Baba protestosuna soruşturma yok (2)



'NOEL BABA' PROTESTOSUNA 10 GÖZALTI



Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili Noel Baba'nın başına silah dayanması olayında soruşturma yapılmadığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi, serbest bırakıldı.



Nazilli'de yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili 'Noel Baba'nın darp edilip, başına silah dayanması olayının sonra herhangi bin soruşturmanın açılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu işledikleri iddiasıyla 10 kişiden 7'si polis tarafından gözaltına alınırken, 3 kişi de teslim oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Elektrik kesintisi mahalleliyi isyan ettirdi



MANİSA'nın 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallenin muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden mahalle sakinleri, yetkililere sorunun çözümü noktasında çağrıda bulundu.



Yunusemre İlçesi'nin 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi içerisinde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşı çileden çıkardı. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne sorunlarını bildirmelerine rağmen bir aydır çözüm bulamayan mahalle sakinleri sokağa indi. Ellerindeki el fenerleri ile muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden grup adına konuşan mahalle muhtarı Siyami Alak, elektrik şirketi yetkileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken, "Bu sıkıntımız bir aydır devam ediyor. Vatandaşımız bu soğukta mağdur. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi buna köklü bir çözüm bulması lazım. Artık yeter. Ben bu konuda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım. 21. yüzyılda vatandaşı mağdur etmek olur mu? Biz gerçekten devletine ve milletine karşı gelmeyen, devlete sahip çıkan mahalle sakinleri olarak bu durumu yadırgıyoruz. Elektrik dağıtım şirketini yetkililerini kınıyoruz. Kendilerini göreve davet ediyorum. Devlette iken bu tür sıkıntılarımız yoktu. Anında çözüm bulunuyordu. Vatandaş elektrik parasını ödemediği zaman ikinci gün kesmelerini iyi biliyorlar. Her gün bir ay boyunca ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Mahalle muhtarı olarak bıktım. Elimde sihirli bir değnek olsa bulacağım bir çözüm yolu ama yok" diye konuştu. Eylem alkış ile son buldu.



