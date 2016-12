Dha Yurt Bülteni - 15

Çavuşoğlu: Astana görüşmelerine ABD de katılabilir (2) - (yeniden)



DIŞİŞLERİ Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye mutabakatı kapsamında Astana'da yapılması planlanan görüşmeye ABD'nin de katılımı için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la prensipte anlaştıklarını belirterek, "ABD de katılmak isterse bundan büyük mutluluk duyarız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve bölgedeki gelişmeler, ateşkes ve Astana mutabakatına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 6 yıldır devam eden Suriye sorununu çözmek, buradaki dramı bitirmek için 6 senedir çaba sarf ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Çok taraflı platformlarda çok çaba sarfettik ama maalesef bugüne kadar anlaşmaların hiçbiri uygulanmadı. Her seferinde ihlal edildi. Ama biz yanı başımızdaki drama duyarsız kalamazdık. İkili çalışmalarımız ve çabalara ağırlık vermeye başladık" dedi.



MUTABAKATIN GARANTÖRÜYÜZ



Bu konuda İran ve Rusya ile yapılan görüşmeleri anlatan Bakan Çavuşoğlu, Halep'teki işbirliğinin geleceğe yönelik teşvik edici olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le, bizim Lavrov'la görüşmemiz, daha sonra üçlü zirve ortak açıklama bu süreç için bir temel oldu. Biz çabalarımızı sürdürdük ve ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün bir mutabakata varıldı. Biz mutabakatın garantörüyüz. Muhalefetin imzaladığı ateşkesin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin aynı şekilde imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya" dedi.



ATEŞKES VE MUTABAKATIN KALICI OLMASI GEREKİYOR



Bundan sonraki süreçte öncelikle bu ateşkesin, mutabakatın kalıcı olması gerektiğine işaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz biliyoruz ki bundan memnun olan da var, memnun olmayan grupları da görüyoruz. Ama genel itibariyle çok büyük de destek var. Türkiye ve Rusya'nın hakkını teslim ediyor. Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için çabalarımızı sürdürmemiz lazım" dedi.



İHLALE KARŞI İKİ ÜLKEDE İKİ MERKEZ



Ateşkesin ihlaline karşı mekanizma oluşturulduğundan bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışmalar eğer olursa, yani ateşkesin takibi, insani yardımların takibi için bir merkez oluşturduk. Merkezler Rusya ve Türkiye'de olacak. İki merkez arasındaki koordinasyonla arazideki süreci birlikte takip edeceğiz. İşin içinde muhalifler de, rejim de olacak ve ihlal edilirse ne tür yaptırımlar olabilir, bunun için de detaylı çalışma başlattık. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar, bunu tamamlayıcı adım olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor" dedi.



7 OCAK SONRASI HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR



Rusya'da 7 Ocak'ta kutlanacak Noel tatili sonrasında iki ülke uzmanlarının biraraya geleceğini ve hazırlık çalışmalarına başlanılacağını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Daha sonra Lavrov'la biraraya geleceğiz ve Astana'nın hazırlıklarını yapacağız. Kim katılacak, kim katılmayacak, nasıl olacak? Tabi biz bu süreçte BM'nin de burada olmasını arzu ettik ve mutabakatta bu var. Aynı şekilde ileride katkı sağlamak isteyen ülkelere de açığız. Burada hiç kimse dışlanmıyor ve amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisifiyatifimizi kullanarak adımlar attık. Ama Suriye'nin geleceği için herkesin katkısı sağlaması gerekiyor. Ama sadece aile fotoğrafında yer almak için buralara katılmak bana göre gereksiz, somut katkılar sağlaması gerekiyor herkesin" dedi.



ASTANA'DA ABD İÇİN RUSYA İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI



Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istediklerini, ABD'de yeni yönetimin görev başına geleceğine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yeni yönetim geldikten sonra, ABD de buraya mutlaka katılmak isteyecektir. Dün Lavrov'la prensip olarak anlaştık. ABD de katılmak isterse biz bundan büyük mutluluk duyarız" dedi.



ASTANA'DA PYD-YPG'NİN OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK



PYD konusunda tavrın son derece net olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalefetin de PYD'nin bir terör örgütü olduğunu çok iyi bildiğini söyledi. PKK ile PYD-YPG'nin farkı olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Astana'da YPG gibi bir terör örgütünün olmaması gerektiğini başından beri söylediklerini açıkladı. El Nusra'nın da sanki masum bir örgüt gibi değerlendirildiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "El Nusra ve DAEŞ isimlerini kimse bilmezken Türkiye tarafından her ikisi de terör listesine alınmıştı. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan, masum, ılımlı grupları çok iyi ayırmak lazım" dedi.



EL BAB'DA HAVA OPERAYONU YENİDEN BAŞLADI



El Bab'da hava şartlarından dolayı geçen hafta hava operasyonları yapılamadığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ama dün itibariyle yeniden başlatıldı. Türkiye'nin çağrıları yerini buldu ve koalisyon güçleri de havadan DAEŞ'i vurmaya başladı. Rusya da havadan DAEŞ'i hedef alıyor. Ateşkesten sonra herkes enerjisini DAEŞ'e yönelik kullanacak" dedi.



Toplantı bitiminde Bakan Çavuşoğlu'na Alanya Kalesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la birlikte çektirdiği fotoğrafı ve içinde yöresel sabun ve bakım ürünlerinin bulunduğu sandık armağan edildi.



'KORKARSAK ÇULLANIRLAR'



Basın toplantısı öncesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağımlılık Danışma ve Tedavi Merkezi'nin açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında ise terör örgütleriyle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bizi bu mücadeleden kimse geri adım attıramaz. Beni hedef alan neresiyse oraya gidip mücadele edeceğiz" dedi. Sınır ötesi operasyonlarda şehitler olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Şehit ve gazi verecek diye korkarsak herkes gelip çullanır" diye konuştu.



'İRANLI BAKANLA 20 KEZ GÖRÜŞTÜM'



Komşu ülkelere ve savaş mağdurlarına karşı görevleri olduğunu da belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Bu ateşkes ortamında halepteki insanların kurtarılması döneminde işbirliği yaptığımız Rusya ile oturup ateşkes ve siyasi çözüm konusunda çalıştık. Ama arazideki tüm muhalif gruparı da aldık. Kolay olmuyor, dün itibariyle de mutabakat sağladık. Görüyorsunuz ihlal etmek isteyen var. Bunu kıskanıp ateşi körüklemek isten gruplar, ülkeler var. Cumhurbaşkanımız 10 gün içinde 10 kez Putin'le konuştu, keza ben Lavrov'la defalarca görüştüm. 3 gün içinde İran Dışişleri Bakanı'yla 20'den fazla telefonla görüştüm. İkili meseleleri değil, Suriye meselesini. 2 konuda anlaştık, terör örgütleri hariç ateşkesi tüm Suriye'ye yaymak ve siyasi müzakereleri rejim ile muhafet arasında başlatarak inşallah bir mutebakat sağlanması ve Suriye'nin birliğine katkı sağlamak."



Ak Partili Karaaslan: Seçilebilinecek bir yerde benden başka kadın aday yoktu



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Atakum Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi'nin ilk toplantısı bugün Atakum ilçesinde ilçe belediyesine ait bir tesiste başladı. Toplantıda konuşan milletvekili Çiğdem Karaaslan, son iki genel seçimlerde diğer siyasi partilerin milletvekilleri listesinde seçilebilecek kadın adayın olmadığını söyledi. Karaaslan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu projeye ben çok önem veriyorum. Sanatı ve kadını destekleyen böyle önemli bir projenin en azından başlangıcında yanınızda olmaktan çok mutluyum. Kadınlar için yapılacak çok şeyler var ve çok şeyde yapılmakta. Ben anons edilirken Samsun'un tek kadın milletvekili olarak anons edildim. Bu bana ayrı bir onur verse de bir eksikliği de bana hatırlatıyor. Çünkü hakikaten Samsunumuz çok daha fazlasını hak eden bir şehirdir. İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum."



ÜMMİYE KOÇAK: OKUMAKTAN VAZGEÇMEDİM



Programa davetli olarak katılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve New York Avrasya Film Festivali'nde 'Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülü alan Ümmiye Koçak'da hayatından kesitler paylaştı.



Tesadüfen ilkokula gittiğini, o dönemlerde köyde kızların okula gitmediğini belirten Koçak,"Dedikodu olur diye kimse okula göndermezdi. Ama bir gün camiden anons edildi. 'Her evden bir kız çocuğu okula gidecek. Gitmezse anne ya da baba hapse atılacak' diye. Ben önce sevindim. Ama sonra kardeşim gitti ben gidemedim. Sonra gidemediği günler oldu. Onun yerine ben gittim. Öğretmenim evine beni kitap almaya gönderdi. Orada da elime Maksim Gorki'in kitabi geçti. İçini araladım ve baktım hayal kuruyor. Beldeden, kasabadan bahsediyor. Evden tahtalardan ve sobadan bahsediyor. Sanki bizim köyü anlatıyor. Ondan sonra okumaktan hiç vazgeçmedim" diye konuştu.



12 ay sürecek olan 25-64 yaş arası 10'u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırılmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanmasının amaçlandığı 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi' toplantısına ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçıı ve çok sayıda davetli katıldı.



Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı



İSTANBUL'dan Uşak'a gelen bir otomobilde yapılan aramada, 713 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma sonucunda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların yılbaşında satılmak üzere Uşak'a getirileceğini öğrendi. Uyuşturucuyu taşıdığı belirlenen otomobil, Uşak'a gelince takibe alındı. Şehir merkezi girişinde durduran otomobilde, narkotik köpeği 'Tora'nın da katılımıyla arama yapan polis, 417 adet yıldız figürlü mavi renkli, 141 adet kelebek figürlü lila renkli ve 155 adet kelebek figürlü yeşil renkli olmak üzere toplam 713 adet uyuşturucu hap, 1 gram esrar tütün karışımı sigara ele geçirdi. Uyuşturucu haplarla esrarlı sigaraya el koyan polis, otomobilde bulunan Ş.E. (27), M.Ç.(22) ve A.S.'yi (23) gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde çıkan silahlı kavga da 2 kişi yaralandı.Olaydan sonra şüpheli Süha B., Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.



Olay saat 18.30 sıralarında Ereğli İlçesi Hamam Caddesi'nde bulunan Ereğli Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre Süha B., ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Abidin M., ve Harun S., dernekte karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Süha B., yanında taşıdığı tabancayla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Abidin M., ve Harun S., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Süha B., Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



