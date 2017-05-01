Dha Yurt Bülteni - 14
Humus'tan 1850 sivil daha tahliye edildi SURİYE'de, rejim askerlerinin kuşatması altında bulunan Humus'un El-Waer bölgesinden tahliyeler devam ediyor.
Humus'tan 1850 sivil daha tahliye edildi
SURİYE'de, rejim askerlerinin kuşatması altında bulunan Humus'un El-Waer bölgesinden tahliyeler devam ediyor. Dün gece yapılan tahliyede 1852 kişi daha İdlib'e getirildi.
Rejim ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucu dün gece gerçekleşen tahliyelerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı görevlileri sivillerin ihtiyaçlarını karşıladı. Humus'tan gerçekleşen tahliye ile ilgili bilgi veren Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki İHH Lojistik Merkezi Basın Danışmanı Selim Tosun, "Humus'un El-Waer İlçesi'nden 50 otobüs, 8 ambulansla gerçekleşen tahliyede 1850 sivil daha İdlib bölgesindeki geçici barınma merkezine yerleştirildi. Bu tahliye ile bugüne kadar İdlib'e gelenlerin sayısı 9 bin 350'e ulaştı. Toplamda 13 bin kişi daha tahliye edilecek. Bu arada hasta ve yaralılarda İHH ambulansları ile İdlib'teki sahra hastanelerine getirilerek tedavi altına alındı" dedi.
Humus'tan 7 Nisan'da 1452 sivil tahliye edilerek Carablus'a yerleştirilmişti.
Görüntü Dökümü
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Hasta ve yaralı taşıyan ambulanslar
Ambulanstan indirilen hastalar
İHH ekipleri hastaları araçlardan indirirken
Sivilleri taşıyan otobüsler
İHH ekipleri otobüslere gıda malzemesi taşırken
Otobüsün içindeki siviller
Gıda paketleri verilirken
Gelen otobüsler
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), -
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İki kızının konuşup, yürümesini istiyor
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 ve 5 yaşındaki iki kızı doğuştan yürüyemeyen ve konuşamayan Atalay ailesi, çocuklarının hastalığının teşhisinin de henüz koyulamadığını belirterek, tedavilerinin yapılmasını istiyor.
Atalay ailesinin 7 çocuğundan en küçükleri olan 4 yaşındaki Kader ile 5 yaşındaki Ayşe, doğuştan ayaklarını kullanamıyor, konuşamıyor. Aile, çocuklarını beş yıldır maddi imkansızlıklara rağmen birçok hastaneye götürdü. Ancak çocukların hastalıklarına hala teşhis konulamadı.
Teşhis için Almanya'dan tahlil sonuçlarının beklendiğini söyleyen baba Celal Atalay,
çocuklarının durumunun kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Çocukları 5 yıldır İstanbul'daki hastanelere götürüp getiriyorum. Bütün tahlilleri Almanya'ya gönderiliyor. Artık bizim de gücümüz yetmiyor. Hala hastalıklarının teşhisi konulmamış, ilaç dahi yazılmamıştır. Çocukları sadece fizik tedaviye götürüyoruz. Fizik tedavi için 6 ayda bir bize 30 seans veriyorlar. Biz İstanbul'daki hastaneye de artık gidemiyoruz. Kendi çabamızla çocuklara fizik tedavi yaptırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımdan dolayı bir yerde de çalışamıyorum. İyi bir tedavi yapılırsa çocuklarım iyileşecek. Bunun için yaklaşık 50 bin liraya ihtiyacım var" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari),
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1 Mayıs'ta YSM'ya sitem: "Gözün kör olsun"
KAYSERİ'de 1 Mayıs kutlamaları, Mimarsinan Parkı'nda yapıldı. Kutlamalara katılan HDP'li grubun taşıdığı ve üzerinde "Seni yine başkan yaptırmadık ama, YSK'nın gözü kör olsun" yazılı pankart dikkat çekti.
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamaları için izin verilen Mimarsinan Parkı çevresinde ve grupların yürüyeceği güzergahta polisin aldığı sıkı önlemler dikkat çekerken, kutlamanın başlayacağı saat 16.00'dan önce alanda dedektör köpekle birlikte bomba araması yapıldı. Toplanma yerlerinde buluşan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüyerek geldiler. Grupların yürüyüşü de çevik kuvvet polislerinin önlemleri altında yapıldı. Park önündeki caddede toplanan gruplar, daha sonra kutlamanın yapılacağı parka polis kontrolünde alındılar. Yaklaşık 3 bin kişi, burada sanhede çalışan müziklere eşlik ettiler. Parka giriş yapan HDP'lilerin ellerindeki "Seni başkan yaptırmadık ama,YSK'nın gözü kör olsun" yazılı pankart dikkat çekti. Yürüyüş boyunca pankartı ellerinde taşıyan HDP'liler, parka girince de bırakmadılar. Burada yapılan konuşmalarda, işsizlik, ücret dağılımındaki adaletsizlik, taşeron işçilik, sendikalaşma önündeki engeller, çalışma barışı konuları üzerinde duruldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-1 Mayıs tuklamaları için grupların Mimarsinan Parkı'na gelişi
-Polisin üst araması yapması
-Grupların halay çekmesi
-Genel Detaylar
Haber: Zafer BARIŞ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ DHA)
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Uşak'ta 1 Mayıs kutlaması
UŞAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.
Uşak Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 15.00'te toplanan kalabalık, İsmetpaşa Caddesi'nde sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü. Meydan girişinde önlem alan polis vatandaşları titizlikle aradı. Alanda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba da yürüyüşe katılarak destek verdi. Miting alanını dolduran kalabalığa konuşma yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Burak Yavaş, "Türkiye'de OHAL kapsamında ayaklar altına alınan bir hukukumuz var. Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde gasp edildiği bir rejim var. Bunun en iyi örneğini Antalya'da ilan edilen alkol yasağından anlıyoruz. Bu süreçte 100 binden fazla kamu emekçisini ve işçiyi haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işlerinden eden KHK'lara, OHAL fermanlarına hayır demek için 1 Mayıs'ta alanlardayız" dedi.
Konuşmaların ardından miting alanındaki kalabalık çalan şarkılar eşliğinde halay çekti. Grup olaysız dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Grubun yürüyüşünden görüntü
-Gruptan detay görüntüler
-Burak Yavaş'ın konuşması
-Alandakilerin çalan müzik eşliğinde halay çekmesinden görüntü
Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,
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Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
İskenderun'da KESK üyesi sendikaların da yer aldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama tertip komitesinin düzenlediği program, Belediye Spor Kompleksi önünde başladı. Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Belen ve Arsuz'dan gelen STK'lar, KESK üyesi sendikalar, CHP, HDP, EMEP, Makine Mühendisleri Odası üyelerinden oluşan katılımcılar, toplanma alanına emniyetin güvenlik kontrollüyle giriş yaptılar. Burada davul-zurna eşliğinde katılımcılar halaylar çekti. Döviz ve pankart açan katılımcılar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Komite adına Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Karataş bir konuşma yaptı.
Görüntü Dökümü
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Toplanan kalabalığın ellerinde dövizlerle yürüyüşleri
Polisin alana girenlerinin üzerini araması
Polisin drone çalıştırıp havadan etkinliği takip etmesi
Alandan genel görüntü
Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Karataş'ın konuşması
Grup Sıla'nın konserinden görüntüler
Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),
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Menderes'te makilik bölgede yangın
İZMİR'in Menderes İlçesi'ndeki makilik bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahmetbeyli- Gümüldür yolunu ulaşıma kapatan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Gümüldür sahilindeki makilik alanda, bugün saat 16.00'da sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Beş yıldızlı Aria Claros Beach Hotel'in hemen bitişiğindeki alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına bir yangın söndürme helikopteri, Menderes Orman Şefliği ekipleri ile çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, kısa sürede yolun karşısındaki ormanlık bölgeye sıçradı. Çamlık ve yer yer makilik alanda yayılan yangın nedeniyle Ahmetbeyli, Gümüldür yolu trafiğe kapatıldı. Yüzlerce araç dumanların içinde kaldı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının hotel bitişiğindeki makilik alanda yer açmaya çalışan, temizlediği makilik çalıları yakan bir vatandaşın neden olduğu öne sürüldü. İsmi öğrenilemeyen vatandaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:
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Yangına müdahale edilmesi,
Yolda kalan araçlar
Yangından genel ve detay görüntü
Helikopter ile müdahale
Haber- Kamera: Latif SANSÜR / İZMİR,