Dha Yurt Bülteni - 14
Kato Dağı'nda büyük operasyonŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda 10 günden beri devam eden operasyonlar sürerken, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu yaralandı.
Kato Dağı'nda büyük operasyon
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda 10 günden beri devam eden operasyonlar sürerken, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu yaralandı. Bir mağarada kıstırılan silahlı bir grup PKK'lının etkisiz hale getirilmesi için iş makineleri operasyon bölgesine götürüldü.
Beytüşşabap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda bulunan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınak ile mağalaralarının tahrip edilmesi amacıyla 10 günden beri başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Kato Dağı'da zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenilirken, silah sesleri ilçe merkezinden bile duyuluyor.
Kato Dağı'nda tespit edilen bir grup terörist ile yaşanan çatışmada, ilk ateşle birlikte bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu çatışma bölgesinden alınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Çatışma sırasında bir mağaraya sığınan PKK'lılar, etrafını saran güvenlik güçlerince kıstırıldı. Mağaranın tahrip edilmesi için de kırıcı denilen makinenin de aralarında bulunduğu iş makineleri çatışma bölgesine götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Askerlerin akşam geçişi
-İş makinelerinin kato dağına gidişi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), -
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İzmit Körfezi'nde faciadan dönüldü (2)
MÜRETTEBAT TEDAVİ ALTINDA
İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında tanker ile 'Serdar 2' isimli teknede çıkan yangında yaralanan 9 kişi, tedaviye alındı. Serdar 2 isimli teknenin kaptanı Suat İspirli ve teknede bulunanların vücutlarında yanıklar oluştuğu, elbiselelerinin yandığı belirtildi. Botla Tütünçiftlik iskelesine getirilen yaralılardan tekne kaptanı yürüyerek ambulansa gitti.
4 kişi Seka Devlet Hastanesi'nde, vücutlarında yanıklar oluşan 5 kişi ise yanık ünitesinin bulunduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücutlarında ağır yanıklar olan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yaralı tekne kaptanının görüntüsü
Haber: Mesut ÇATAK - Nabi YAZICI - Selda Hatun TAN - Çağla DAŞCI / İZMİT (Kocaeli),
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Otomobilde sıkışan hamile kadın kurtarıldı
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ağaçlara çarptığı otomobilinde sıkışan 10 haftalık hamile sürücü 31 yaşındaki Ayşegül Kara, aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.
D400 karayolu Kemer-Kumluca bölümünün Karabucak mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ayşegül Kara'nın kullandığı 07 VCN 71 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenardaki ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada sürücü Ayşegül Kara otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Ardından 112 ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
10 haftalık hamile olduğu belirtilen sürücü Ayşegül Kara, itfaiye ekipleri tarafından özel cihazla otomobilin ön kapısı kesilerek çıkarıldı. Sedyeye alınan hamile sürücü ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Ayşegül Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Araçtan detay
Araçta sıkışan kadın yakın detay
İtfaiyenin kapıyı kesmesi
Kesim yakın detay
Kapının kopartılması
Kadının yanındaki ekiplerden yakın detay
Kadının araçtan çıkartılması ve ambulansa taşınması
Araçtan detay
Ambulansın gitmesi
HABER-KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA
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Bakan Bozdağ, HSYK Başkanvekili Yılmaz'ın oğlunun düğününe katıldı
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz'ın Bolu'da gerçekleştirilen düğününe katıldı.
Bolulu olan HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz, Ecem Eser ile Karacasu Beldesi'ndeki otelde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü ve yüksek yargıdan pek çok isim katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Müsteşar Kenan İpek ile yan yana oturarak sohbet etti.
Bakan Bozdağ, ilk danslarını yaptıktan sonra gelin ve damada evlilik cüzdanlarını verdi. Hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulunan Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 çocuk tavsiyesini tekrarlayarak şöyle dedi:
"Rabbim birlikte ihtiyar, birlikte bahtiyar etsin inşallah. Sıhhatli uzun ömürler versin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Cumhurbaşkanımızı eminimki gençlerimiz çok dinlemişlerdir. Biz onun arkadaşı olarak, onun o tavsiyesini burada yapmamız lazım. Ne diyordu sayın Cumhurbaşkanımız; Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, 5 olur Allah kerim olur. Biz diyoruz ki; bir olup garip olmasın, iki olup rakip de olmasın. Denge olsun, bereket olsun Allah da onları her daim korusun, her muratlarını onlara helalinden bol bol versin. Rabbim inşallah sizlere arzu ettiğiniz hayırlı evlatları nasip eder. Bizim Yozgat'ta bir hadise var. Kız tarafı fazla üzülmesin. Oğlan tarafı da fazla sevinmesin. 'Kız evden gider ama oğlan elden gider' derler. Oğlan inşallah elden gitmez."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bakan Bozdağ'ın masada görüntüsü
-Gelin ve damadı tebrik etmesi
-Konuşması
-Evlilik cüzdanını vermesi
Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU,