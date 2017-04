Dha Yurt Bülteni - 14

Cumhurbaşkanına suikast timi davasına devam edildi (2)



SAVCI 6'ŞAR KEZ MÜEBBET İSTEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava Savcısı Ali Cenk tarafından verilen 25 sayfalık mütalaada Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden beraatine karar verilmesi, diğer sanıkların ise 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcı Cenk, "Toplanan delillerle olay yeterince açıklığa kavuştu. Kovuşturmanın genişletilmesine herhangi bir talebimiz yoktur" dedi. Savcı mahkeme dosyasındaki sabit olan delillere değinerek, şehit polis memuru Mehmet Cengiz'in şehit olduğu silahtan çıkan biyolojik kalıntıların, Binbaşı Şükrü Seymen'e ait olduğunun belirlendiğini; adli raporlar alındığını, sanıkların emniyet güçlerinin üzerinden kimlik ve paralarını gasp ettiklerini, DNA analiz raporları, balistik inceleme uzman raporları, bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemelerinin dosyada yer aldığını vurguladı.



İl Sağlık Müdürlüğü ambulansına mermilerin isabet ettiğini, araziye terk edilmiş bomba atar bulunduğunu, sanıklardan Zekeriya Kuzu, Murat Dağlı, Yücel Ekizoğlu'dan 1 Amerikan doları çıktığını, HTS, radar, 112 kayıtlarının mevcut olduğunu, sanıklardan Haldun Gülmez üzerinden çıkan not kağıdının deliller arasında bulunduğu kaydetti.



ByLock tespitleri olduğunu, sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e MİT Müsteşarlığı görevi verildiğini, Binbaşı Taner Berber ile Binbaşı Şükrü Seymen tarafından Türk Özel Kuvvetleri (ÖKK) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri oluşturulduğunun ortada olduğunu belirtti. Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe gecesi Ankara'da öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi ile darbeden önce görüşmeler yaptığının ortaya çıktığını; Sönmezateş'in Ankara'da Adil Öksüz tarafından yapılan darbe toplantılarına katıldığını, eylemi bizzat gerçekleştirme görevini üstlendiğini; 15 Temmuz sabah saatlerinde Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Binbaşı Şükrü Seymen ile buluştuğunu, Ali Yazıcı'nın Çiğli'den Cumhurbaşkanının yerini tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e bildirdiğini, Astsubay Zekeriya Kuzu'nun, Marmaris'te otelde, 'Hırsızın evlatları, kafanızı kaldırdığınızda sizi öldürürüm, ne zaman kalktı, helikopter' diyerek hakarette bulunduğunu da dile getirdi.



Savcı Ali Cenk deliller ve yapılan yargılama doğrultusunda, sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarını işlediklerini vurguladı. Bu suçlardan dolayı 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Savcı Cenk, Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın ise cumhurbaşkanına suikast girişimi davasından beraatine karar verilemesini, darbe girişimi suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Sanıkların tutukluluklarının devamını da talep etti.



Duruşma sanık ve avukatlarının söz almasının ardından devam edecek.



Sanık avukatlarından Hakan Tunçkol, verilen arada yaptığı açıklamada, "Daha ikinci celsedeyiz. Toplacak deliller var. Bu deliller sanıkların lehine olabilir. Reddi hakim talebinde bulunacağız" dedi.



Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,



=======================================



Bakan Soylu: Kitap insanın gıdasıdır (2)



BAKAN SOYLU, FETÖ VE TERÖR OPERASYONLARINI DEĞERLENDİRDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da 4'üncü Kitap Fuarı açılışının ardından basın mensuplarının soruları üzerine FETÖ ve terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 bine yakın polisin açığa alınması hatırlatılan Bakan Soylu, "Meseleyi sadece yapılan bir operasyondan ibaret görmek belki fotoğrafın tamamıyla ilgili bir eksiklik ortaya koyabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bizim görevimiz bu saldırının içerisinde kim varsa, arkasında kim varsa, bu saldırının aklını kim ortaya koymuşsa ve kim tertip etmişse çıkartıp milletin önüne koymaktır. Milletimiz rahat edebileceği, kendisinin dışında karar verenlere yönelik gereğinin yerine getirilebileceği ve huzurlu adım atabileceği bir gün bekliyor. Bizim de devlet olarak temel görevimiz bunu sağlayabilmektir. Şu bilinmelidir ki hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacak da. FETÖ terör örgütü 15 Temmuz akşamı hain bir darbe girişimine tevessül etmiştir. Bunun karşılığını bu devlet ve bu millet alacaktır. Hangi birimde olursa olsun, ne noktada olursa olsun. Kararlılığımız ve irademiz, bizden sonra gelecek nesillere ve bizden sonra gelecek Türkiye'ye bir daha böyle bir musibetle karşı karşıya kalınmamasının sağlanmasıdır" dedi.



'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'



FETÖ terör örgütünü basit bir terör örgütü olarak niteleyenlerin hata ettiğini ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Bunun için tüm birimlerde ve kurumlarda çalışmalar devam etmektedir. İlk günden itibaren devletimizin ve hükümetimizin kararlılığında hiç bir esneklik olmamıştır, bu açıktır ve nettir. Yapmamız gereken bu işlere karışanlarla karışmayanlar arasındaki ayrımı gerçekleştirmektir. Milletin emanet verdiği hükümetin ve bir devletin en asli görevidir adalet ve hakkaniyet içerisinde olabilmek. Bunun için gerekli mekanizmalar da oluşturuldu. Bir taraftan açığa çıkartmaya, bir taraftan adli mekanizmalarla bunu sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, FETÖ terör örgütünü basit bir terör örgütü olarak niteleyenler hata ediyor. FETÖ terör örgütü çok uzun yıllardan beri şeytani planlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmeye çalışan ve bu konuda bir çok insanı da esir alan bir terör örgütüdür. 'Gerçekleştirilen operasyonlar ve bugüne kadar yapılan operasyonlar yeterli olur' diyenler varsa benim kanaatim onların da yanılgı içerisinde olduklarıdır. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum."



'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KENDİMİZİ MUHAFAZA EDİYORUZ'



Yürütülen FETÖ operasyonlarına yüzeyin altına girmeye başlandığını ifade eden Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bundan yaklaşık 4 buçuk ay önce bu meselenin yüzeysel noktada olduğunu ifade etmiştim. Tekrar ifade ediyorum. Daha yüzeyin altına yeni girmeye başladık. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu millete yönelik bir terör örgütü değildir. Merkezini burası olarak konuşlandırmıştır. Yani pergelin sabit ayağını buraya koymuştur. Diğer ayağı ile de etrafımızdaki coğrafyaya da, dünyaya da musallat olmaya çalışmıştır. En yakın dost ve müttefik bildiklerimiz maalesef bu konuda hala meselenin farkında değil. Bakan arkadaşlarımız, hükümetimiz, devletimizin bu konuda ciddiyetle üzerinde duran bütün kurumları, hem kendi sınırlarımız içerisinde, hem uluslararası alanda bu meselenin ciddiyetini anlatmaya çalışıyorlar. FETÖ terör örgütünden kendimizi muhafaza ediyoruz, ederiz de. Ama bunun zararlarını en alt düzeye indirmek ve mümkün olduğu ölçülerde sıfırlamak bizim temel görevimiz. Diğer taraftan uyarıda gerçekleştiriyoruz. Kimlere? Bu musibetin sirayet ettiği başka ülkelere. O ülkelere de elimizden geldiğince gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse çoklu uluslararası ilişkilerimizde hepsini anlatmaya çalışıyoruz."



'BİR SÖKÜLME SÖZ KONUSUDUR'



FETÖ örgütü soruşturmasında alınan bir şüphelinin çarpıcı ifadelerini anlatan Bakan Soylu şunları söyledi:



"Eğer Tayyip Erdoğan birilerinin, 'Abartıyorsunuz. Öyle değildir, yani bu kadar da değildir' demelerine rağmen, 'Hayır. Bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu ülkenin sınırlarından söküp atacağız' kararlılığında olmasaydı bugün özgür ve hür bir ülkede yaşamıyor olacaktık. Bu kadar açık ve nettir. Çünkü bunların aklının kimler tarafından kurgulandığı ve bunların nasıl bir makine gibi kendilerine verilen talimatları yerine getirebildiği 15 Temmuz akşamı en acımasız şekilde milletimizin şahadeti ile gelişmiştir. Onun için tüm kurumlar da emniyet önemlidir, adalet önemlidir. Bütün kurumlar önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri de önemlidir. Bu konuda herkes çalışma içerisindedir. Sadece bizim son günlerde tespit etiğimiz önemli bir yerdeki, önemli bir kişinin değerlendirmesini söyleyeyim; 'Eğer beni bulmuşsanız anlaşılıyor ki bu iş tamamen çözülüyor.' Kendilerini ne kadar gizlediklerini, ne kadar gizlilik esası içerisinde adım attıklarının bu bir örneği. Biz bunun binlercesi ile karşılaşıyoruz. Bir sökülme söz konusudur. Özellikle mahrem imamlar operasyonu ile elde edilen sonuç itibariyle bunları söylüyorum. Milletimiz sabırlı olsun. Bu konuda kararlılık devam etmektedir ve bu konuda adımları atmakta da hiçbir zaman, bedeli ne olursa olsun çekinmeyecektir."



'EVLATLARIMIZ BÜYÜK BİR MÜCADELE GERÇEKLEŞTİRİYOR'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeledeki son durum konusunda yöneltilen bir soruyu da şöyle yanıtladıi:



"Özellikle kış mevsiminde Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın da ortaya koyduğu harekat biçimini belirleme anlayışı özellikle güvenlik kuvvetlerimizin ve Türkiye'de terörle mücadelenin yol haritasını oluşturmuştur. Evlatlarımız büyük bir mücadele gerçekleştiriyor. Milletimize buradan önemli bir şeyi ifade etmek istiyorum; terör örgütü son 1 ay içerisinde Türkiye'ye sınırlardan, kış üstlenmelerinden sonra da mağaralardan tekrar sirayet etmektedir, etmeye çalışmaktadır. Ama bir taraftan jandarmamız, bir taraftan özel harekatımız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan hudutlardaki Türk Silahlı Kuvvetleri buna hazır olduğu ve bunu beklediği, Nisan, Mayıs ayında böyle bir durumla karşılaşabileceğimizi bildiğimiz için onlara büyük zayiat verdiriyoruz. ve burada bir mesele daha öne çıktı. Terör örgütüne yönelik yoğun baskı ve terörle mücadeledeki sürekli yükselen doz terör örgütünde çözülmelere sebebiyet verdi."



'TERÖRLE MÜCADELE KABİLİYETİMİZ HER GÜN YÜKSELMEKTEDİR'



Bugün 70'in üzerinde operasyonun gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Soylu şöyle devam etti:



"Dün 7 terörist Tunceli'de teslim oldu. Şu saat itibariyle 3 terörist daha teslim oldu. Çünkü teröre karşı Türkiye'de uygulanan bu yüksek yoğunluklu mücadele ve özellikle doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızın ve Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın bunu destekler tavrı ve bunun sonucunda elde edilen sosyo-ekonomik adımlar, Türkiye'de terör konusunda doğru bir politika üzerinde yürüdüğümüzün en önemli delilidir. Geçen günlerde yine 6 terörist teslim oldu. Bunların 4'ü 11 ile 16 yaş arasında. Türkiye bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan da insanlığa elini uzatıyor. Şu anda yaklaşık 25 - 30 yıldır girilmeyen alanlara girildi. Şu anda Türkiye'nin çok önemli bir yerinde yine jandarmamız ve diğer birimlerimiz çok önemli bir harekat gerçekleştiriyor. Bugün zannediyorum 70'in üzerinde operasyon var. Bunların 40'ı orta ve büyük operasyonlar. Bu operasyonlar terörün sızmaya çalıştığı alanlarda gerçekleştiriliyor. Ama bir taraftan insansız hava araçları, diğer yandan da teknik ve istihbaratımız vasıtasıyla tahkim edilmeye çalışılıyor. Milletimizin özellikle şunu bilmesini isteriz; ne yaptığımızı biliyoruz. Terörle mücadele kabiliyetimiz her gün yükselmektedir. Daha yapacaklarımız da var ve soğuk kanlılıkla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. En önemli unsur güvenlik kuvvetlerimizin morali en üst seviyede. Kışın ve baharda başladığımız ve yüksek moralle sürdürdüğümüz bu mücadele de Allah'ın izniyle ve milletimizin desteği ile sonuç alacağız. Buna inancımız tam. Çok daha iyi haberler vereceğimize inanıyoruz."



'SORUMLULUĞUMUZ SON DERECE BÜYÜKTÜR'



Bakan Soylu, "Şehitlerimizde oluyor, yüreğimiz, içimiz kavruluyor. Ama şuna inanın, dün gece itibariyle Van Asayiş Kolordu komutanımızla, Jandarma komutanımızla bir konuşmada bana verdiği bir ayrıntı tüylerimi diken diken etti. Çünkü komuta kademesindeki bir arkadaşımız girdiği yer, kendisini düşünen bir insanın girebileceği bir yer değildir. Çok kahraman evlatlarımızla, güvenlik kuvvetlerimizle beraber bu mücadeleyi sergiliyoruz. Hem şehitlere, hem kahraman gazilerimize sorumluluğumuz, hem de aynı zamanda bugün bu mücadeleyi yapan evlatlarımıza sorumluluğumuz son derece büyüktür" diyerek açıklamalarını noktaladı.



Bakan Soylu daha sonra Trabzon Valiliği'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Bakan Soylu açıklama (CANLI VERİLDİ)



HABER : FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/DHA



==================================



Suriye sınırına askeri sevkiyat



KİLİS'in Suriye'nin sınırındaki birliklere, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.



Suriye'nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Askeri konvoy



Araçların geçişi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



==================================



Edirne'de FETÖ'nün 'astsubay abisi' tutuklandı



EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 astsubay denetimli serbestlik uygulamasıyla serbest bırakıldı. Astsubayların abisi olduğu öne sürülen A.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında astsubaylar H.D., S.Ö., A.E., M.M.O. ve Y.Ç. ile onların abisi olduğu öne sürülen A.T.'yi gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 5 astsubay denetimli serbestlik şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edirne'de astsubayların 'abisi' olduğu öne sürülen serbest meslek sahibi A.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şüphelilerin adliyeye gelişleri



-İçeri götürülmesi



-Edirne Adliyesi



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-



=======================================



Bünyamin aşıdan sonra öldü' iddiası



ANTALYA'nının Finike İlçesi'nde sağlık ocağında aşıları yapılan 2.5 aylık Bünyamin Döner, evde fenalaşıp yüzünde morluklar oluşunca ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Bünyamin, kurtarılamadı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Finike İlçesi, Turunçova Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Turunçova'da sağlık ocağına götürülen 2.5 aylık Bünyamin Döner'e, iddiaya göre sol kolundan 1, bacaklarından 2 iğne yapıldı. Daha sonra eve götürülen minik Bünyamin, saat 23.00 sıralarında fenalaştı. Yüzünde morluklar oluşan Bünyamin, baba Sabri Döner'in çağırdığı ambulans ile Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Burada bir süre tedavi altında tutulan Bünyamin, durumunun ciddi olduğu belirtilerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Bünyamin, Kemer'den gelen kuvözlü ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan minik bebek, saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



Çiftçilik yapan Sabri Döner, "Aşı yaptırdıktan sonra gece çocuğum morarmaya başladı. Hemen hastaneye götürdük. Bünyamin kollarımın arasından kayıp gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ölümüne kim sebep olduysa şikayetçiyim" dedi. Minik bebeğin cenazesi, toprağa verilmek üzere Finike Turunçova'ya götürülürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Adli tıp morgu dış plan görüntü



-RÖP: Baba Sabri Döner



-Küçük bünyami'nin resimleri



Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



=======================================



Sokağa bırakılan el bombası korkuttu



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, belediye temizlik ekipleri tarafından sokakta pimi çekilmiş el bombası bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, el bombasını fünyeyle patlatarak imha etti.



Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri bugün saat 14.50'de, Cumhuriyet Mahallesi 184 Sokak üzerinde bulunan iki bina arasında, beton zeminde, el bombası buldu. İşçiler polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 20 metre mesafedeki Cumhuriyet İlkokulu'nu kontrollü şekilde boşalttı. Okul, tatil edildi. Mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Pimi çekildiği görülen el bombası, fünyeyle patlatıldı. Patlama esnasında çevrede bulunan bazı binaların camları kırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Çevredoen görüntü



Bombanın imha edilmesinden görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet ALİ CİNTOSUN / NAZİLLİ (Aydın),



============================================



Erzurum Kitap Fuarı açıldı



ERZURUM Kitap Fuarı kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kitap Fuarını ilk başlatırken yayınevlerini para vererek getirtmiştik. Bu yıl ise 173 yayınevi ücret almadan geldi. Erzurumluları 130 seçkin yazar ve şairle buluşturacağız" dedi.



Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Kitap Fuarının açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:



"2014 yılında Kitap Fuarını ilk düzenlediğimiz zaman para vererek yayınevlerini getirtmiştik. Ama 2, 3 ve 4'ncüsünde para vererek değil, gönüllü olarak geldiklerini görüyoruz. Bu yıl ise 173 yayınevi ücret almadan geldi. Erzurumluları 130 seçkin yazar ve şairle buluşturacağız. Bir şehre asıl kimliğini veren, değer kazandıran o kentin tarihi ve kültürel mirası gelir. Erzurum geçmişte 32 medresesi olan, bugün ise 2 devlet üniversitesi olan tarihi köklü şehir. İstanbul ve İzmir'den sonra en çok katılımın olduğu en çok kitabın satıldığı bir fuar Erzurum'da."



'YEGANE KAYNAK KİTAPLARDIR'



Vali Seyfettin Azizoğlu ise törende yaptığı konuşmada, "Kitapla büyüyen bir medeniyetin insanları, kitapla bu dünyaya yeniden bir düzen verecekler. Yeni dünya medeniyetinin kuruluşuna öncülük edeceklerdir. O sebeple kitaplar bizlerin vazgeçemeyeceği dostlarıdır. Bilgileri öğreneceğimiz tek ve yegane kaynak kitaplardır" dedi.



Konuşmaların ardından, 10 gün süreyle açık olacak kitap fuarının kurdelesi protokol tarafından kesildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Açlışa katılan Protokol



-Mehmet Sekmen'in konuşması



-Seyfettin Azizoğlunun konuşması



-Açılış kurdelasının kesilmesi



-Seyfettin Azizoğlunun kitap satın alması



-Fuarı gezen vatandaşlar



Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,