Dha Yurt Bülteni - 14

Bitlis'te PKK'ya ait 2 ton patlayıcı imha edildi



BİTLİS'in Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depoda yaklaşık 2 ton patlayıcı bulundu. Depodaki patlayıcı, alınan önlemlerin ardından patlatılarak imha edildi.



Bitlis Valiliği, tespit edilen PKK'ya ait patlayıcı deposu ile ilgili açıklama yaptı. Patlayıcı deposunun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Tatvan'a bağlı Tokaçlı köyü kırsalında tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Söz konusu depoda patlamaya hazır hale getirilmiş 2 tona yakın patlayıcı madde imha edilmiştir. Patlama sonucu 5 metre derinliğinde, 20 metre çapında büyük bir çukur oluşmuştur. Aynı gün Tatvan İlçesi Tokaçlı Köyü karayolunun 13'ncü kilometresinde menfez içerisine tuzaklanmış yaklaşık 150 kg patlayıcı madde ve Güroymak ilçesine bağlı Cevizyatağı köyü yolunun 9'ncu kilometresinde yol kenarına 4 yağ tenekesine tuzaklanmış yaklaşık 120 kilogram patlayıcı madde tespit edilerek yerinde imha edilmiştir."



Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,-



Bakan Özlü: Teknoloji açığını kapatırsak, dış ticaret ve cari açığı kapatırız



BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin teknoloji açığını kapattığı takdirde dış ticaret ve cari açığın doğal olarak kapanacağını belirterek, "Her zaman söylüyorum,Türkiye'nin açığı, teknoloji açığıdır diye. Türkiye'nin ne dış ticaret açığı, ne de cari açığından ziyade, Türkiye'nin teknoloji açığı olduğunu söylemek istiyoruz. Ne zaman teknoloji açığını kapatırsak, hem dış ticaret açığını, hem de cari açığı doğal bir şekilde kapatmış olacağız."dedi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'da Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya 2017 Endüstri Fuarı'nın açılış törenine katıldı.



Bakan Faruk Özlü, ihraç edilen ürünlerin katma değerinin düşük, ithal edilen ürünlerin katma değerinin yüksek olduğunu belirtti. Bunun için teknolojiye önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özlü, şunları söyledi:



"Sizlerle sadece bir örnek paylaşmak istiyorum. 2015 yılında ihraç ettiğimiz elektrikli teçhizatların ortalama kilogram değeri 4,6 dolardır. Buna karşılık aynı sektörde ithal ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram değeri 11,7 dolardır. Ne yazık ki birçok sektörde buna benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Biz yüksek katma değerli ürünleri ithal ediyoruz, düşük katma değerli ürünleri satıyoruz. Örneğimize devam edecek olursak, elektrikli teçhizat sektöründe dış ticaret dengesi istiyorsak, önümüzde iki yol var. Birincisi, bir tane ithal ediyorsak, karşılığında üç tane ihraç edeceğiz. Ancak bir sektörde, hele hele günümüzün rekabet şartlarında, hele hele kısa dönemde, ihracatı üç artırmanın neredeyse imkansız olduğu açıktır. Öyleyse yapmamız gereken, aradaki bu farkı teknoloji ve tasarımla kapatmaktır. Her zaman söylüyorum, Türkiye'nin açığı, teknoloji açığıdır diye. Türkiye'nin ne dış ticaret açığı, ne de cari açığından ziyade, Türkiye'nin teknoloji açığı olduğunu söylemek istiyoruz. Ne zaman teknoloji açığını kapatırsak, hem dış ticaret açığını, hem de cari açığı doğal bir şekilde kapatmış olacağız."



Bakan Özlü, açılışın ardından fuardaki stantları gezip, sergilenen ürünleri inceledi. Daha sonrada karayoluyla Ankara'ya hareket etti.



Adana'da Tarım Fuarı açıldı



ADANA'da Elka Fuarcılık'ın düzenlediği 3'ncü Tarım Fuarı açıldı.



ÇUKOBİRLİK binasında düzenlenen fuarın açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürü Seçgin Sakar, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç ve çok sayıda üretici katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bülent Yamaç, düzenledikleri tarım fuarının bölgenin kalkınması için önemli olduğunu belirtti. Teknolojik tarım araçlarıyla üreticiyi buluşturduklarını belirten Yamaç, fuarın 30 Nisan'a kadar açık kalacağını kaydetti. Yapılan açılış konuşmasının ardından fuara katılanlar, açılan stantları gezdi. Daha sonra fuar kapsamında traktör yarışları düzenlendi. 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda kadınlarda yarıştı. Traktörle saman balyası taşıyan kadınlar büyük alkış aldı. Yarışmada traktör süremeyen yarışmacılar ise diskalifiye edildi. Fuarın son gününe kadar sürecek olan traktör yarışmalarında dereceye girenlere tarım makineleri ödül olarak verilecek.



Gaziantep Basketbol takımı öğrencilerle buluştu



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol takımı, lise öğrencileri ile panelde bir araya geldi.



Gaziantep Basketbol başantrenörü Stefanos Dedas ve oyuncular Erden Eryüz, Alper Özcan, Marcus Denmon ve Davon Jefferson, Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle okulda düzenlenen panelde bir araya geldi. Dedas ve oyuncular, okul bahçesinde karşılayan öğrenciler, sevinç yaşarken hatıra fotoğrafı çektirdi. Panelde Gaziantep Basketbol'un karşılaşmalarının yer aldığı kısa film izletildi. Film gösteriminin ardından kulüp menajeri Boray Dai, takımları hakkında öğrencilere bilgi verdi.



Lise öğrencileri, Dedas ve oyunculara merak ettikleri soruları yöneltti. Sorulara cevap veren oyunculardan takım kaptanı Eryüz Erden, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Baş antrenör Dedas ise, Gaziantep Basketbol'u hak ettiği yere taşımanın en önemli projesi olduğunu söyledi. Dedas'ın ve oyuncuların öğrencilere soruları yönettiği panelde sorulara doğru cevap veren öğrencilere forma ve kombine kartı hediye edildi.



Paneldeki soru- cevap bölümünün ardından Erden, Alper, Denmon ve Jefferson okul öğrencileri ile kısa maç yaptı. Siyah kırmızılı ekibin oyuncularına ilgi gösteren öğrenciler, basketçilerle selfie yaptı.



Antik Myndos kentinde kaçak kazı tepkisi



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi'ndeki, Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Lelegler tarafından M.Ö. 640 yılında kurulmuş olan antik Myndos kenti kalıntıları içinde son üç aydır defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar tepkilere neden oldu. Jandarmaya ve müze yetkililerine şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulanan Gümüşlük Platformu üyeleri, kaçak kazı yapılan yerleri basın mensuplarına gösterdi.



Gümüşlük Platformu üyeleri, 1'inci derece arkelojik ve doğal SİT alanında olan Myndos Antik Kenti'nin hamam, kale içi ve kilise bölümleri ile surlarının dibinde son üç ay içinde defineciler tarafından kaçak kazı yapılan çeşitli uzunluk, derinlik ve genişliklere sahip dört dehliz tespit etti. Platform üyeleri, antik kentin talan edilmesine 'dur' edemek isteyen Platform üyeleri, bugün kaçak kazıların bulunduğu alanda basın açıklaması yapıp, tepkilerini de dile getirdi. Platform üyelerine bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.



Üç aydır kaçak kazıların aralıksız devam ettiğini belirten Vatan Partisi İlçe Başkanı Yardımcısı ve Gümüşlük Mahalle Temsilcisi Sinan Hıncal, "Mesele her şeyden önce bir sahipsizlik ve meydanı boş bulma meselesidir. Hazine avcıları, Gümüşlük Mahallesi'nin Bodrum'un, Türkiye'nin ulusal kamusal hazinelerini yağmalıyor ve bunun önü alınamıyor. Şikayet edenler ise tehdit ediliyor. Burada tam 3 aydır aralıksız kazı yapılıyor. Kazı yapanlar bırakın 2 metre derinliğindeki çukurları tünelleri bile açmaya başladılar. Bunları yapanların arasında iş adamlarının olduğu duyumunu da alıyoruz. En büyük tedirginliğimiz Gümüşlük Koyu'nun içinde yerleşim merkezinin tam ortasında yapılan bu kazıları, bugüne kadar kimsenin duymamış görmemiş ve bilmemiş olması.Burada tarihi kentin varlıkları yağmalanıyor kimsenin haberi olmuyor ve bir tek kişi yakalanmıyor. Nasıl oluyorda Bodrum gibi bir turizm merkezinin en nadide köşesinde Gümüşlük'ün göbeğinde alenen böyle şeyler olabilir?" dedi.



DEFİNECİLERİN KAZDIĞI TÜNELLERDE İNCELEME YAPTILAR



Antik kentte kaçak kazı yapılan yerlerde üyelerle birlikte inceleme yapan Gümüşlük Platformu Sözcüsü, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh ise "Burası Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin kontrolünde olan bir yer 6-7 yıl önce kazı ve kurtarma çalışmaları başladığında çevre güvenlik önlemi alınmıştı. Ancak beş yıldır, Bakanlık kazı çalışmaları için para göndermeyince burası kaderine terkedildi. Kaçak kazıları farkedip, jandarma, savcılık ve müze yetkililerine durumu bildirdik ancak bugüne kadar önlem alınamadığını gördük. Bakanlık acil olarak buraya maddi destek sağlayarak kazı ve kurtarma çalışmalarını desteklemeli. Aksi takdirde ileride kazacak, kurtarılacak bir şey kalmayacak" dedi.



Gümüşlük Platformu üyeleri kaçak kazılarla ilgili hazırlayacakları raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını da belirttikten sonra antik Myndos kentinden ayrıldı.



