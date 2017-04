Dha Yurt Bülteni-14

Suikast davasında tanık yarbay: Helikopterdeki yarbay 'Komutanım bu şerefsizler bizi kandırdı' deyip ağladı (EK)



1)HELİKOPTERE YAKIT İKMALİ EMRİNİ TUĞAMİRAL KIZILELMA VERMİŞ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, verilen aranın ardından 15 Temmuz gecesi Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı olarak görev yapan Yarbay Emin Keskin tanık olarak dinlendi. Yarbay Keskin ifadesinde, "Tezcan komutan (Tuğamiral Tezcan Kızılelma) bana bizzat telefonda 'Deniz Hava Üssünüze inen o helikopterlere yakıt verilebilir' dedi. Ben tekrar ısrarla 'Yakıt vermemizi istiyor musunuz' dedim o da 'Evet, verebilirsiniz' dedi. Birlik içindeki telsiz ile Deniz Hava Komutanımızın üssümüze inen helikopterlere yakıt verebileceğimiz şeklindeki talimatını Deniz Hava Üs Komutanı olan Albay Cenk Bahadır Avcı'ya ilettim. Daha sonra helikopterin bulunduğu yere gittim. O sırada komutanımız Cenk Bahadır Avcı, talimatın doğruluğunu teyit etmek için telefon görüşmesi yapıyordu. Sonra anladığım kadarıyla Albay Avcı, teyidi aldıktan sonra yakıtı verme işlemine geçildi. İkmal gerçekleştirildikten sonra helikopter havalandı" dedi.



Duruşmada diğer tanıkların ifadesine geçildi.



2)SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN LİSE ÖĞRENCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ







SAKARYA'da dün 20 kişilik grubun nakliye firmasına düzenlediği silahlı saldırıda yolda yürürken göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Diyar Ayan'nın cenaze töreninde okul arkadaşları ve yakınları tabutuna sarılarak ağladı. Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erenler Tepekum Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Diyar Ayan'ın akrabaları ve Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları cenaze evine akın etti. Yakınları sinir krizleri geçirirken amcası Tünay Ayan, "Kim kabul etse ben etmeyeceğim. Onları bulun. Diyar'ın kefenine bakın. Kaleci olacaktı, bunu hayal ediyordu" dedi.



Diyar Ayan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Bahçeli Camii'ne getirildi. Ayan'ın yakınları ve arkadaşları tabuta sarılarak ağladı. Ağabeyi, kardeşi ve amcaları ellerinde Diyar'ın fotoğrafını ve futbolda kazandığı madalyaları taşıdı. Erenlerspor'da futbol oynayan Diyar Ayan'ın takımdan arkadaşları ve kulübün yetkilileri de cenaze namazına katıldı. Diyar Ayan cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Bu arada, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Diyar Ayan'ın yoldan geçerken vurulduğu nakliyat firmasına saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmayı sürdürüyor.



UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINAN OYUNCU ADLİYEDE (EK)



3)TUTUKLANDI



Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde villasında 840 gram esrar ve uyuşturucu madde düzeneğiyle yakalanan dizi ve sinema oyuncusu Selim E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



4)SOKAK ORTASINDA GENÇ KIZA ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI



SVAS'ta genç yaşlardaki bir kıza uygulanan şiddet kameraya yansıdı.



Olay saat 15.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde bir kafede oturan çift bir süre sonra dışarı çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışan çiftten erkeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen kızın cep telefonunu kontrol etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlenen kişi, karşısında duran genç kıza tokat attı. Kadına uygulanan bu şiddet anları ise amatör kameraya yansıdı. Bu sırada çevreden geçenlerin ise olaya müdahale etmediği görüldü. Şiddet gören genç kızı arkadaşları yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.



5)KADİR TOPBAŞ, GAZİANTEP'TE LİDERLİĞİ ANLATTI



İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gaziantep'te katıldığı 'Kariyer Günleri'nde "Lider her şeyi iyi gören, halkına güven veren ve haksızlığa meydan okuyan kişidir" dedi.Topbaş, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri'ne konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilere deneyimlerini anlatan Kadir Topbaş, "Lider hayal eder, hayalleri gerçeğe dönüştürür. Liderin ekibinden önde olması her şeyi görmesi gerekiyor. Lider halkının kendisine güvendiği, her şeyi gören, vizyoner, haksızlığı meydan okuyan kişidir. Bunu biz 15 Temmuz'da liderimizde gördük" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çalıştığını hatırlatan Topbaş, şunları söyledi:



"Yorulduğumda meşguliyet değiştirdim. Ne zaman bulunduğunuz yeri ve işi kanıksarsanız meşguliyet değiştirin, dinlenirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken beraber çalıştık. Bazen araçta giderken 'Gördün mü?' diye bir şey sorardı, sağa sola bakardım. Liderin her şeyi görmesi gerekiyor. Gerçek ve gerçek olmayanı iyi fark eder lider. Ani karar verme, güvenilen insan olma duygusunu vermesi gerekir. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda anons yaptırıp 'Hayallerinizi istiyorum' dedim. Liderlerin hayal kurması ve gerçekleştirmesi gerekiyor. Lider hayallerini yöneten kişidir. Akıl ve bilgiye tabi olur, onların gösterdiği yolda hareket eder. Vicdan en çok danıştığı kavramdır. Lider devamlı kendisini yenileyebilen birisidir."



"TORUNLARIM İÇİN ÜRETTİĞİM DOĞAL FINDIKLI ÇİKOLATAYI İSTANBUL İÇİN ÜRETECEĞİZ"



İstanbul'da kurulan halk ekmek fabrikasını model olarak yaptıklarını ifade eden Topbaş, "Kimyasal olan yaş maya değil, ekşi maya kullanarak doğal ekmek üretiyoruz. Yakında bebe bisküvisi de üreteceğiz. Çalışmasını yaptık, makine siparişi verdik 5-6 ay içinde seri üretimine geçeceğiz. Fındıklı çikolata var, içinde palm yağından bahsediliyor. Kendi torunlarım için tamamen doğal fındıklı çikolata yaptırdım. Niye tüm İstanbul'un çocukları yemesin diyerek bunu da projelendirdik. Yakında onun da üretimine geçeceğiz" diye konuştu.



Topbaş, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.



6)TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 KİŞİ TUTUKLANDI



TRABZON'da 204 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 37 kişiden 11'i tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. 24 ekip ve 204 polisin görev aldığı operasyonda 27 eve baskın yapıldı. 2 kilo 99 gram kokain, 108 gram bonzai, 437 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 19 adet Ectasy hap ve 25 gram Skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 20'si serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise tutuklandı. Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 6 kişiyle ilgili işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.



