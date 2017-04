Dha Yurt Bülteni - 14

Anne ve babası evde 'uyuşturucudan bayılan' iki çocuk polisten yardım istedi



ESKİŞEHİR'de 8 yaşındaki Sevcan Y. ile kardeşi 5 yaşındaki Sevim Y., anne ve babalarını evde baygın halde görünce sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Tuncay Y. ile eşi Kader Y.'nin alkol ve uyuştucu kullanmaları nedeniyle baygınlık geçirdikleri öne sürüldü.



Olay, saat 15.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sevcan Y. ile kardeşi Sevim Y., oturdukları tek katlı evde babaları Tuncay Y. ile anneleri Kader Y.'nin bayıldığını görünce yardım istemek için dışarı çıktı. Sevim Y., yoldan geçen motosikletli polisleri durdurup anne ve babasının evde baygın olduğunu, onları uyandıramadığını söyledi. Polisler yarı baygın halde buldukları Tuncay Y. ile eşi Kader Y.'yi evden dışarı çıkarıp ambulans çağırdı.



Kısa sürede gelen 112 Acil ambulansındaki sağlık görevlileri çifte müdahalede bulundu. Bir süre sonra kendilerine gelen Tuncay Y. ve eşi kader Y. iyi olduklarını belirterek sağlık görevlilerinin kendilerini hastaneye götürme isteğini kabul etmedi. Sağlık görevlileri de tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.



Anne ve babasını baygın halde görünce çok korktuğunu söyleyen ve sürekli ağlayan Sevcan Y.'yi polisler sakinleştirmeye çalıştı. Bir polis memuru getirdiği meyve suyunu Sevcan Y.'ye ve kardeşi Sevim Y'ye verdi. Sevcan Y. polislere, "Annem ve babam eve gelen iki kişiyle birlikte içki ve sigara içti. Daha sonra annemin ve babamın bayıldığını gördüm. Uyuşturucu sandığım sigaraları da yanan sobaya attım. Anne ve babamı uyandıramayınca dışarı çıkıp evin önünden geçen motosikletli polislerden yardım istedim" dedi.



Traktörü tanka dönüştürdüler



ANTALYA'nın Kumluca İlçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Göçü kortejinde kullanılmak üzere bir traktör tanka benzetildi.



Cumhuriyet mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakçı, festival kapsamında düzenlenen Yörük Göçü rortejine renk katmak için traktörü tanka dönüştürdüklerini söyledi. Traktörden bozma tankın, Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yer alacağı 15 Temmuz darbe girişimi canlandırmasında kullanılacağını aktaran Muhtar Nacakçı, "Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'ne her yıl katılıyoruz. Geçen yıllarda Çanakkale savaşlarını canlandırdık. Bu yıl 15 Temmuz darbe girişimini canlandıracağız. Mahallemizde bulunan bir traktörü, sanayi sitesinden bir arkadaşımızdan tanka dönüştürmesini istedik. Uzun çalışmalardan sonra traktörü tanka dönüştürmeyi başardık. Desteklerinden dolayı Kumluca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı festivalimizdeki Yörük Göçü kortejini izlemeye davet ediyorum" dedi.



Manisa'da kiraz bereketi







TÜRKİYE'de mevsimin ilk kirazını üreten Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 14 Nisan'da başlayan kiraz hasadı her geçen gün artan üretimle devam ediyor.



15 Nisan'da kilosu 250 Liradan, beş gün sonra da AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yaptığı açık arttırmada kilosu 170 liradan satılan kirazın fiyatı şimdilerde kalitesine göre 30 ile 40 lira seviyelerine geriledi. Şehzadeler İlçesinde toplam 760 bin kiraz ağacının bulunduğu bunun yarıya yakın kısmının da Sancaklıbozköy'de bulunduğu belirtilirken, mahallede 40 bin ton rekoltenin beklendiği açıklandı. Bu yıl kiraz üretimi öncesinde hava şartlarının çok iyi geçtiği, tohum tozlanmasının çok iyi olduğunu belirten üreticiler, rekoltenin iki misline çıkmasının fiyatları da indireceğini belirtti. Üreticiler kiraz toplama için işçi ücretlerinin 60-70 lira olduğu, bir kişinin günlerde günde ortalama 20 kilo kiraz topladığını da belirtti.



Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı Mahalleleri'nde 80 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan İlyas Coşkuner, bu yıl 15 Nisan itibariyle erkenci kiraz toplamasına başladıklarını belirterek "Bu sene relkolte güzel. Şuan hasat devam ediyor. Fiyatlar yüksek gibi görünebiliyor ama ilerleyen günlerde makul seviyelere kadar gelecektir. Erkenci kirazların toplanmasını ardından ihraç edilecek kirazların toplanmasına da başlayacak. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz" dedi.



15 Nisan'dan bu yana toplanan 'Burlent' cinsi kirazın raf ömrünün kısa olduğunu belirten üretici İlyas Coşkuner, 10 gün sonra çıkmaya başlayacak, Salihli ve Napolyon kirazlarının raf ömrünün daha uzun olduğunu belirtti. Coşkuner, bu üç cins kirazın ihracata yatkın olduğunu söyledi.



"RUSYA PAZARININ AÇILMASINI BEKLİYORUZ"



Bu sezon Sancaklıbozköy'de 40 bin ton rekolte beklendiğini belirten Coşkuner, şöyle devam etti:



"İnanıyorum ki fiyatlarında olması üreticiyi daha da sevindirecek. Geçen yıl ihraç edilen kirazın kilosu 15 TL civarlarındaydı. Bu senede 10 TL'nin altına düşmezse bizim için iyi olur. Kirazımız özellikle Rusya pazarına ihraç ediliyor. Dubai ve Avrupa pazarına da gidiyor. Rusya pazarının önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyoruz."



DİĞER İLLERE DE GÖNDERİLİYOR



Sancaklıbozköy'de tüccarlık yapan Yılmaz Peksoy 10 senedir kiraz alım,satımı yaptığını belirterek "15 Nisan'da ilk kirazımız çıktı. İlk etapta



kirazın kilosu 30 ile 40 TL arasında değişti. Önümüzdeki günlerde kirazımızın satışının iyi olacağına inanıyoruz. Bu sene kirazda rekoltede fazlalık var. Bu rekoltenin üreticini yüzünü güldüreceğine inanıyorum. 30 ile 40 TL arasında olan kiraz fiyatları önümüzdeki haftalarda 6 TL'lere kadar düşebilir ve bu sabit olarak kalabilir. Kirazları İstanbul, Ankara ve Bursa hallerine gönderiyoruz" dedi.



Sancaklıbozköy'de kiraz alım satımı yapan Mehmet Boz'da şu an üreticilerden günde ortalama 300-350 kilo kiraz aldıklarına dikkati çekip,



"Bir hafta sonda kiraz bollaşır. Fiyatlar kirazın cinsine göre toptan 20 ile 40 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde fiyat düşebilir. Bizim beklentimiz 8 ile 10 TL arasında. Beklentimiz Rusya pazarının açık olması. En kısa zamanda Rusya pazarının da açılmasını bekliyoruz."dedi.



Çocuk oyunları festivalinde eğlendiler



OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



23 Nisan'da planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen festival iki gün gecikmeli olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Yaşanmış, unutulmaya başlamış bir çok oyunlarının oynandığı festivalde minikler eğlenceli anlar yaşadı.



PROTOKOL DE OYNADI



Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte kağıttan uçurtma uçurdu, ayrıca kiriştek çevirdi. Protokol üyelerii daha sonra el işi ürünleri sergisini gezdi. Belediye Başkanı Kadir Kara, bu yıl ikincisi yapılan şenlikle ilgili olarak şunları söyledi:



"Kadim bir medeniyet olan ve çok büyük devletler kurmuş olan bir milletin evlatları olarak yaşadığımız bu çağda sanal ortamda kaybolmaktansa, birbirlerimizle kaynaşarak, birbirimizi tanıyarak geleceğe daha iyi, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla ve değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz."



Etkinliklerde derece alan çocuklara ödül olarak kupa ve altınla ödüllendirildi. Yarışmalara katılan tüm çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ayrıca bir öğrenciye bisiklet, 20 çocuğa futbol topu, 20 çocuğa basketbol topu, 20 çocuğa kol saati verildi.



